Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem engedtek be az ellenzéki vezetőhöz a börtönbe számára megfelelő orvost, ez ellen tiltakozik.","shortLead":"Nem engedtek be az ellenzéki vezetőhöz a börtönbe számára megfelelő orvost, ez ellen tiltakozik.","id":"20210331_ehsegsztrajk_navalnij_borton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d235c78-f7c1-47d1-ad29-3a16acb67c21","keywords":null,"link":"/vilag/20210331_ehsegsztrajk_navalnij_borton","timestamp":"2021. március. 31. 17:45","title":"Éhségsztrájkba kezdett Navalnij a börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A tervezettnél előbb ért véget Márton Péter megbízatása a Magyar Államkincstárnál.","shortLead":"A tervezettnél előbb ért véget Márton Péter megbízatása a Magyar Államkincstárnál.","id":"20210401_miniszteri_biztos_levaltas_magyar_allamkincstar_meszaros_jozsef","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c7fb1e2-1605-45f1-abe7-5bc87f80357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c651443-c98d-4d13-9b68-38c0d3eeff4f","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_miniszteri_biztos_levaltas_magyar_allamkincstar_meszaros_jozsef","timestamp":"2021. április. 01. 10:01","title":"Miniszteri biztosok jönnek, mennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661e59f7-4bbd-40b6-926a-118efe330300","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444.hu információi szerint a vártnál tovább tarthatnak az ellenzéki összefogás egyeztetései az online szavazás módjáról.","shortLead":"A 444.hu információi szerint a vártnál tovább tarthatnak az ellenzéki összefogás egyeztetései az online szavazás...","id":"20210401_ellenzeki_elovalasztas_online_szavazas_momentum_dk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=661e59f7-4bbd-40b6-926a-118efe330300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40940da-6ca4-445b-9e86-2193fec6cc95","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_ellenzeki_elovalasztas_online_szavazas_momentum_dk","timestamp":"2021. április. 01. 13:09","title":"A Momentum kitart az online előválasztás mellett, a DK határozottan ellenzi azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa43340-e017-4ba1-b971-01bdf368e70b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vonatkozó határidő legfeljebb 5 évvel való elhalasztását az Európai Bizottságtól lehet kérni.","shortLead":"A vonatkozó határidő legfeljebb 5 évvel való elhalasztását az Európai Bizottságtól lehet kérni.","id":"20210401_hulladek_ujrahasznositas_ujrafeldolgozas_magyar_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fa43340-e017-4ba1-b971-01bdf368e70b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ce22c5-b312-4db7-a4e1-3b5d273a4f47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_hulladek_ujrahasznositas_ujrafeldolgozas_magyar_kormany","timestamp":"2021. április. 01. 09:46","title":"A kormány megszabta a hulladékok újrafeldolgozásának arányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Több ponton is változhat a köznevelési törvény.



","shortLead":"Több ponton is változhat a köznevelési törvény.



","id":"20210401_A_gyerekvedelem_is_kerheti_a_tankotelezettseg_halasztasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da39b52f-8298-4175-a5f6-f89759c5b251","keywords":null,"link":"/elet/20210401_A_gyerekvedelem_is_kerheti_a_tankotelezettseg_halasztasat","timestamp":"2021. április. 01. 11:06","title":"A gyerekvédelem is kérheti a tankötelezettség halasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf585f1-485d-4b56-b799-3ba2c1676430","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az összes első osztályú klubnak telepítenie kell a VAR-t.","shortLead":"Az összes első osztályú klubnak telepítenie kell a VAR-t.","id":"20210331_videobiro_NB_I_mlsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdf585f1-485d-4b56-b799-3ba2c1676430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a464d3c-7859-4858-a387-7528be7aba08","keywords":null,"link":"/sport/20210331_videobiro_NB_I_mlsz","timestamp":"2021. március. 31. 18:09","title":"Kötelező lesz a videóbíró a következő idényben az NB I.-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1982ef2a-00d1-4e1d-a2f1-ee07cead6fa3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Amilyen szerencsétlenül alakul a 25. James Bond-film sorsa a folyamatos halasztások miatt a járvány idején, még az is lehet, hogy Daniel Craiget hamarabb látjuk viszont nyomozóként a filmvásznon, mint titkosügynökként. ","shortLead":"Amilyen szerencsétlenül alakul a 25. James Bond-film sorsa a folyamatos halasztások miatt a járvány idején, még az is...","id":"20210401_Daniel_Craig_ismet_a_magandetektiv_borebe_bujik__keszul_a_Torbe_ejtve_2_resze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1982ef2a-00d1-4e1d-a2f1-ee07cead6fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846ab9c3-be2d-4019-90b4-89efcebe2455","keywords":null,"link":"/kultura/20210401_Daniel_Craig_ismet_a_magandetektiv_borebe_bujik__keszul_a_Torbe_ejtve_2_resze","timestamp":"2021. április. 01. 09:59","title":"Daniel Craig ismét a magándetektív bőrébe bújik – készül a Tőrbe ejtve 2. része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e303a8-3327-4784-9cac-099337ed4048","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szigorú korlátozásokat egészen április végéig fenntartják. Húsvét napjaiban az olaszok kizárólag engedéllyel hagyhatják el otthonukat.","shortLead":"A szigorú korlátozásokat egészen április végéig fenntartják. Húsvét napjaiban az olaszok kizárólag engedéllyel...","id":"20210331_olaszorszagot_husvet_lezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80e303a8-3327-4784-9cac-099337ed4048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac67cdf1-5985-4947-9585-659219597ca3","keywords":null,"link":"/vilag/20210331_olaszorszagot_husvet_lezaras","timestamp":"2021. március. 31. 20:24","title":"Lezárják teljesen Olaszországot húsvétra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]