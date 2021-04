Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"216ebdb6-9e4c-4fee-8b78-8f4356d60d16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple új szabadalmi terve a billentyűzetre vonatkozik, de az egész laptop méretére hatással lehet.","shortLead":"Az Apple új szabadalmi terve a billentyűzetre vonatkozik, de az egész laptop méretére hatással lehet.","id":"20210405_apple_macbook_billentyuzet_szabadalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=216ebdb6-9e4c-4fee-8b78-8f4356d60d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9330d8-4213-434f-a842-2dd97494b182","keywords":null,"link":"/tudomany/20210405_apple_macbook_billentyuzet_szabadalom","timestamp":"2021. április. 05. 18:03","title":"Mágneses billentyűzet ötletével állt elő az Apple, hogy vékonyabbak legyenek a laptopok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Húsvétkor alig teszteltek, és viszonylag kevés áldozatot jelentettek, de az oltásokkal az ünnep alatt is jól haladtak.","shortLead":"Húsvétkor alig teszteltek, és viszonylag kevés áldozatot jelentettek, de az oltásokkal az ünnep alatt is jól haladtak.","id":"20210406_koronavirus_covid_szamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7251c8c9-7614-41d4-9f56-35a3125eba1e","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_koronavirus_covid_szamok","timestamp":"2021. április. 06. 08:56","title":"170 újabb áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3a87f9-3970-4d40-9cf5-beb4b1ffcabf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter illusztris társaságba került ezzel: ugyanebben az intézményben kapott díszprofesszori címet Hillary Clinton és II. 