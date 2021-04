Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"387b1778-06ce-461a-bbfe-6ffe83bd48e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meződi József szerint sok rajongó először nem is érti, mit keres a házuk előtt. ","shortLead":"Meződi József szerint sok rajongó először nem is érti, mit keres a házuk előtt. ","id":"20210407_Etelfutar_Apostol_egyuttes_tagja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=387b1778-06ce-461a-bbfe-6ffe83bd48e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91151e1d-8946-49b5-9599-bf1653da6b5b","keywords":null,"link":"/elet/20210407_Etelfutar_Apostol_egyuttes_tagja","timestamp":"2021. április. 07. 11:28","title":"Ételfutárnak állt az Apostol együttes frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d422fed2-0753-48c7-a043-aad843e5dbe3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb, szigorúbb szabályokat vezet be a jövő hónap elején a Google annak érdekében, hogy mely alkalmazások láthatják az androidos eszközre telepített társaikat. Ezzel megállj-t parancsolhatnak a kéretlen reklámozóknak, sőt a hackereknek is.","shortLead":"Újabb, szigorúbb szabályokat vezet be a jövő hónap elején a Google annak érdekében, hogy mely alkalmazások láthatják...","id":"20210407_google_alkalmazas_engedelyek_hozzaferes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d422fed2-0753-48c7-a043-aad843e5dbe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"328cd7ef-c134-4dba-91ac-a9d7ae96b30d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_google_alkalmazas_engedelyek_hozzaferes","timestamp":"2021. április. 07. 09:03","title":"Bekeményít a Google az androidos telefonokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3829e913-d2cc-4062-b1c5-39385249a53e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balliberális lejáratókampány újra akcióba lendült a Híradó szerint, miután egy újságíró kérdéseket mert feltenni e-mailben.","shortLead":"A balliberális lejáratókampány újra akcióba lendült a Híradó szerint, miután egy újságíró kérdéseket mert feltenni...","id":"20210408_osztrak_ujsagiro_kerdesek_m1_hirado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3829e913-d2cc-4062-b1c5-39385249a53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f031b7be-8a46-4e49-85f4-8283f4a0d984","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_osztrak_ujsagiro_kerdesek_m1_hirado","timestamp":"2021. április. 08. 09:47","title":"„Kérdésekkel provokált” – állítja egy osztrák újságíróról a köztévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, megvalósul a Petőfi Rádió és TV átalakítása. ","shortLead":"Úgy tűnik, megvalósul a Petőfi Rádió és TV átalakítása. ","id":"20210408_demeter_szilard_konnyuzenei_terv_a38","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3487fc3b-fcba-4ba3-b171-f7a535a4b626","keywords":null,"link":"/kultura/20210408_demeter_szilard_konnyuzenei_terv_a38","timestamp":"2021. április. 08. 16:44","title":"Telex: Elfogadták Demeter Szilárd könnyűzenei tervét, az A38-ra költözhet a Petőfi Rádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csecsemőnél oxigénhiányos állapot alakult ki, egy nappal az eset után hunyt el.\r

","shortLead":"A csecsemőnél oxigénhiányos állapot alakult ki, egy nappal az eset után hunyt el.\r

","id":"20210407_Feszer_ujszulott_gyermek_Nagykanizsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7209d861-a012-40d7-9994-c5640971365c","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Feszer_ujszulott_gyermek_Nagykanizsa","timestamp":"2021. április. 07. 11:34","title":"Fészerbe dobta újszülött gyermekét egy nagykanizsai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862cb69d-5726-4e65-ab25-166ac1dd19df","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Több száz lakos tiltakozott a Nagymaroson tervezett kosárcsarnok miatt. A kormány zászlajára tűzött, vélt genderháborúba beleálló polgármester folyamatban lévő ügyre hivatkozva nem nyilatkozik, és a helyi újságban is letiltatott cikkeket.","shortLead":"Több száz lakos tiltakozott a Nagymaroson tervezett kosárcsarnok miatt. A kormány zászlajára tűzött, vélt...","id":"20210408_Sportcsarnok_keszul_a_Dunakanyarban__ha_kell_ha_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=862cb69d-5726-4e65-ab25-166ac1dd19df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458fbaa7-e5f9-42c2-8a1f-1cb980b73b26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210408_Sportcsarnok_keszul_a_Dunakanyarban__ha_kell_ha_nem","timestamp":"2021. április. 08. 14:10","title":"Sportcsarnok készül a Dunakanyarban – ha kell, ha nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d8d56f-8981-44de-8b7e-0004b6309aca","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Annak ellenére, hogy egyre több hibridet látni az utakon, sokan még mindig nem ismerik igazán a zöld rendszámos autókat. Videónkból kiderül, hogy mit érdemes tudni a plug-in hibrid modellekről, de azt is megtudhatja, mit gondol az autóról egy tapasztalt, 6 millió balesetmentes kilométert maga mögött tudó profi sofőr, aki most találkozott először ezzel a típussal. ","shortLead":"Annak ellenére, hogy egyre több hibridet látni az utakon, sokan még mindig nem ismerik igazán a zöld rendszámos...","id":"fordmagyarorszag_20210408_On_beleulne_Ilyen_elmeny_egy_plugin_hibridet_hajtani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74d8d56f-8981-44de-8b7e-0004b6309aca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f47056-9202-4d62-8dee-4b36ce7aa381","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20210408_On_beleulne_Ilyen_elmeny_egy_plugin_hibridet_hajtani","timestamp":"2021. április. 08. 07:30","title":"Ön beleülne? Ilyen élmény egy plug-in hibridet hajtani (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden elnök jogi lehetőséget biztosítana az államok számára, hogy elvegyék a fegyvert a veszélyesnek tartott személyektől.\r

","shortLead":"Joe Biden elnök jogi lehetőséget biztosítana az államok számára, hogy elvegyék a fegyvert a veszélyesnek tartott...","id":"20210408_Joe_Biden_fegyvertartas_Egyesult_Allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360e7eac-518a-4143-b04f-fba6db3c01d8","keywords":null,"link":"/vilag/20210408_Joe_Biden_fegyvertartas_Egyesult_Allamok","timestamp":"2021. április. 08. 21:48","title":"Szigorítják a fegyvertartás szabályait az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]