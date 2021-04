Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5064d8a6-e410-4c24-a9ee-7d76e0824ab9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyre gyakoribb adathalász támadások miatt figyelmeztet a rendőrség. Néhány tippet és jótanácsot is megfogalmaztak.","shortLead":"Az egyre gyakoribb adathalász támadások miatt figyelmeztet a rendőrség. Néhány tippet és jótanácsot is megfogalmaztak.","id":"20210406_adathalaszat_kozmuszolgaltatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5064d8a6-e410-4c24-a9ee-7d76e0824ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d757d570-f390-4e05-ba01-3062a2cdb85d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_adathalaszat_kozmuszolgaltatok","timestamp":"2021. április. 06. 16:15","title":"Most épp a közműszolgáltatók nevében támadnak az adathalászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d1095e-4ee0-42a4-9d87-219ff03b3da0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Még nem tudni, hogy miért csaptak fel a lángok.","shortLead":"Még nem tudni, hogy miért csaptak fel a lángok.","id":"20210408_Spar_kar_Szentendre_aruhaztuz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0d1095e-4ee0-42a4-9d87-219ff03b3da0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0a9e987-4b4a-4cf6-993a-121942732b1f","keywords":null,"link":"/kkv/20210408_Spar_kar_Szentendre_aruhaztuz","timestamp":"2021. április. 08. 15:12","title":"Több száz millió forintos kárt okozott a szentendrei áruháztűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd18c0ad-c35d-481c-bf0c-71b787c56ca0","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Iskolai években mérve lassan elballag a NER: jövőre lesz 12 éve, hogy az Orbán Viktor pártelnök vezette Fidesz megszerezte az első kétharmados győzelmét. Egy évvel a választás előtt kisérettségiztetjük a kormányt. Kedden magyarból és matekból adott számot, most jön a történelem (demokrácia, jogállam, történelemszemlélet), az idegen nyelv (külpolitika) és a szabadon választott tárgy, a tesi (vagyis a sport). ","shortLead":"Iskolai években mérve lassan elballag a NER: jövőre lesz 12 éve, hogy az Orbán Viktor pártelnök vezette Fidesz...","id":"20210407_kiserettsegi_kormany_ner12_demokracia_jogallam_kulpolitika_sport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd18c0ad-c35d-481c-bf0c-71b787c56ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff60aa7-9c96-4ee8-acff-90cb80b62f0e","keywords":null,"link":"/360/20210407_kiserettsegi_kormany_ner12_demokracia_jogallam_kulpolitika_sport","timestamp":"2021. április. 07. 06:30","title":"Demokráciából, diplomáciából és fociból kisérettségizik most a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7953a91-bfbf-4652-ab0c-32910d675eff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Drámai a helyzet a kórházakban – írta Thomas Szekeres.","shortLead":"Drámai a helyzet a kórházakban – írta Thomas Szekeres.","id":"20210407_ausztria_karanten_orvos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7953a91-bfbf-4652-ab0c-32910d675eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ee9c25-6803-4836-b694-8554951e6cb7","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_ausztria_karanten_orvos","timestamp":"2021. április. 07. 17:49","title":"Egész Ausztriát karantén alá helyezné az osztrák orvosi kamara elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65c5a12-16dc-4c52-af1b-b62edc0159c9","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre többen döntenek úgy, hogy ők maguk termelik meg azt, amit megesznek, a koronavírus-járvány miatti kényszerű otthonlét még inkább meghozta a kedvet a kertészkedéshez. De hogyan lássunk neki a balkonkert kialakításának?","shortLead":"Egyre többen döntenek úgy, hogy ők maguk termelik meg azt, amit megesznek, a koronavírus-járvány miatti kényszerű...","id":"20210407_balkonkerteszet_ultetes_kerteszet_salata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c65c5a12-16dc-4c52-af1b-b62edc0159c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e96f26-5de1-4798-a76e-4bd078fd9dde","keywords":null,"link":"/zhvg/20210407_balkonkerteszet_ultetes_kerteszet_salata","timestamp":"2021. április. 07. 20:00","title":"Muskátli helyett paradicsom: a koronavírus-járvány a kertészkedést is átalakította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b612177-79e2-44f2-9673-d5361adfa3de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miss Pápua Új-Guinea súlyos igazságtalanság áldozata lett.","shortLead":"Miss Pápua Új-Guinea súlyos igazságtalanság áldozata lett.","id":"20210407_Egy_twerking_video_a_TikTokon_es_maris_bucsut_lehet_inteni_a_szepsegkiralynoi_koronananak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b612177-79e2-44f2-9673-d5361adfa3de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503bb5d8-6bb3-460e-9652-12ef6ecc149d","keywords":null,"link":"/elet/20210407_Egy_twerking_video_a_TikTokon_es_maris_bucsut_lehet_inteni_a_szepsegkiralynoi_koronananak","timestamp":"2021. április. 07. 09:46","title":"Egy twerking videó a TikTokon, és máris búcsút lehet inteni a szépségkirálynői koronánának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A profi videojátékosok versenyein óriási pénzek forognak kockán, a rendszert pedig nem nehéz megkerülni.","shortLead":"A profi videojátékosok versenyein óriási pénzek forognak kockán, a rendszert pedig nem nehéz megkerülni.","id":"20210406_counter_strike_global_offensive_csalas_fbi_nyomozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5286ace0-ff38-4cdc-80b2-ee8879373148","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_counter_strike_global_offensive_csalas_fbi_nyomozas","timestamp":"2021. április. 06. 19:31","title":"Már az FBI is nyomoz a megbundázott Counter-Strike-meccsek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36678e12-6149-4d4d-8b78-dba85b9fe6ac","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Rájöttek, hogy a kinevezettnek nincs közigazgatási gyakorlata, ezért beírták, hogy a pénzügyi is jó.\r

\r

","shortLead":"Rájöttek, hogy a kinevezettnek nincs közigazgatási gyakorlata, ezért beírták, hogy a pénzügyi is jó.\r

\r

","id":"20210407_Rendelet_modositas_Kincstar_elnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36678e12-6149-4d4d-8b78-dba85b9fe6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f8e359-17a8-4231-a5f9-eae4c4bc2d04","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Rendelet_modositas_Kincstar_elnok","timestamp":"2021. április. 07. 09:35","title":"Rendeletet módosítottak az államkincstár új elnöke kedvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]