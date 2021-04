Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megfulladna az ágazat újranyitás nélkül - mondta a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke. Főleg vidéken a korlátozások kijátszásával próbálkoznak sokan, most is rendszeresek az üzleti útnak bejegyzett telt házas hétvégék - tette hozzá.","shortLead":"Megfulladna az ágazat újranyitás nélkül - mondta a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke. Főleg vidéken...","id":"20210412_Tomeges_csodoktol_felnek_a_szallasadok_ha_nem_lesz_majusi_ujranyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3e3d25-395e-431f-bca6-173b2e963b0e","keywords":null,"link":"/kkv/20210412_Tomeges_csodoktol_felnek_a_szallasadok_ha_nem_lesz_majusi_ujranyitas","timestamp":"2021. április. 12. 07:12","title":"Tömeges csődöktől félnek a szállásadók, ha nem lesz májusi újranyitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7da757f1-09ec-4b5b-b5e8-e1d7b59c63c8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Úgy tűnik, miután a télen félresikerült a járványkezelés, legalább mostanra megfékezték a csehek a harmadik hullámot.","shortLead":"Úgy tűnik, miután a télen félresikerült a járványkezelés, legalább mostanra megfékezték a csehek a harmadik hullámot.","id":"20210412_csehorszsag_szuksegallapot_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7da757f1-09ec-4b5b-b5e8-e1d7b59c63c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f8e2c4-3057-469d-9edd-7515614631f7","keywords":null,"link":"/vilag/20210412_csehorszsag_szuksegallapot_jarvany","timestamp":"2021. április. 12. 07:57","title":"Véget ért a szükségállapot Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb2b9b2-e69b-42ab-8292-2cdb5beddfc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Óriásit hibáztunk. Én ezt senkinek nem kívánom” - mondta a család egyik tagja.","shortLead":"„Óriásit hibáztunk. Én ezt senkinek nem kívánom” - mondta a család egyik tagja.","id":"20210411_Tizen_unnepeltek_egy_meg_egy_szulinapot_mindenki_beteg_lett_es_ketten_meghaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbb2b9b2-e69b-42ab-8292-2cdb5beddfc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20bbdd99-0255-4fa9-968d-e0352457c48b","keywords":null,"link":"/itthon/20210411_Tizen_unnepeltek_egy_meg_egy_szulinapot_mindenki_beteg_lett_es_ketten_meghaltak","timestamp":"2021. április. 11. 21:54","title":"Tízen ünnepeltek meg egy születésnapot, mindenki elkapta a koronavírust és ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc842fa-fac4-4b06-b95a-94e78c8317ec","c_author":"HVG","category":"360","description":"Feltalálnia, fejlesztenie szabad, de szabadalmat nem kaphat. A mesterséges intelligenciáról (MI) van szó, és jogi szakértők máris erősen foglalkoznak azzal, hogy hamarosan a szabályok módosítására lehet szükség. ","shortLead":"Feltalálnia, fejlesztenie szabad, de szabadalmat nem kaphat. A mesterséges intelligenciáról (MI) van szó, és jogi...","id":"202114_feltalalo_gepek_jogfejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bc842fa-fac4-4b06-b95a-94e78c8317ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35d71943-b3b9-4984-9947-23f53ba9b56f","keywords":null,"link":"/360/202114_feltalalo_gepek_jogfejlesztes","timestamp":"2021. április. 13. 12:00","title":"Feltalálhat-e a mesterséges intelligencia, és ha igen, miért nem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az edinburgh-i herceg saját képei részben magángyűjtők kollekcióját, részben a királyi művészeti gyűjteményt gazdagítják. ","shortLead":"Az edinburgh-i herceg saját képei részben magángyűjtők kollekcióját, részben a királyi művészeti gyűjteményt...","id":"20210412_Fulop_herceg_sok_sajat_festmenyt_is_hatrahagyott_az_utokorra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d679690-ba46-4892-8300-60a8a6b863bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921eec0b-c364-402c-a010-698a029693c6","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Fulop_herceg_sok_sajat_festmenyt_is_hatrahagyott_az_utokorra","timestamp":"2021. április. 12. 10:19","title":"Fülöp herceg jó néhány saját festményt is hátrahagyott az utókorra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csecsemők is kórházban vannak már koronavírus miatt, a harmadik hullám a gyerekeket sem kíméli – erről is beszélt a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet orvosigazgatója.","shortLead":"Csecsemők is kórházban vannak már koronavírus miatt, a harmadik hullám a gyerekeket sem kíméli – erről is beszélt...","id":"20210412_koronavirus_gyerekek_covid_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"672ac8d7-da5d-4597-8f61-138ac61e5816","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_koronavirus_gyerekek_covid_korhaz","timestamp":"2021. április. 12. 11:23","title":"Mit tegyen a szülő, ha azt gyanítja, hogy koronavírusos a gyereke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"645e2668-e51e-4860-921f-2447870ae7d9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak a bakelitnek nevezett hanglemez támad fel, hanem a húsz éve elfeledett magnókazetta is: a tavalyi évben – legalábbis Angliában – megduplázódtak az eladásai. ","shortLead":"Nemcsak a bakelitnek nevezett hanglemez támad fel, hanem a húsz éve elfeledett magnókazetta is: a tavalyi évben –...","id":"202114_feltamado_magnokazettak_kezzel_foghato_zene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=645e2668-e51e-4860-921f-2447870ae7d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c60001f-68ba-4295-9fd8-150f520bd96f","keywords":null,"link":"/360/202114_feltamado_magnokazettak_kezzel_foghato_zene","timestamp":"2021. április. 12. 14:00","title":"Kézzel fogható zene: újra divatban a kazetta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b784cc-37f6-4a3f-b564-4ac07be0d169","c_author":"HVG","category":"360","description":"Öt film bemutatását tervezik a holnap kezdődő Cseh Filmkarneválon, ám az egyik, az Öregfiúk című alkotás vetítése – a készítők által mellérendelt, orbánozó videóüzenet miatt – politikai vita tárgyává vált.","shortLead":"Öt film bemutatását tervezik a holnap kezdődő Cseh Filmkarneválon, ám az egyik, az Öregfiúk című alkotás vetítése –...","id":"202114_mozi__bohem_rapszodiak_cseh_filmkarneval_2021","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13b784cc-37f6-4a3f-b564-4ac07be0d169&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff612b36-9ce3-4131-beb6-c6b987b60c38","keywords":null,"link":"/360/202114_mozi__bohem_rapszodiak_cseh_filmkarneval_2021","timestamp":"2021. április. 13. 14:00","title":"Kafka, Kundera és Havel szelleme lengi be az induló Cseh Filmkarnevált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]