Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec50529d-8f17-4e25-a2c5-e7f0702bed10","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az engedélyezéssel kapcsolatban egyelőre nincs időpont.","shortLead":"Az engedélyezéssel kapcsolatban egyelőre nincs időpont.","id":"20210412_Ausztria_is_dontott_a_Szputnyik_importjarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec50529d-8f17-4e25-a2c5-e7f0702bed10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e998140a-a096-4572-be58-4a84c787f86c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210412_Ausztria_is_dontott_a_Szputnyik_importjarol","timestamp":"2021. április. 12. 13:47","title":"Ausztria is döntött a Szputnyik importjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Megerősítették a CoronaVac korábbi csalódást keltő teszteredményét.","shortLead":"Megerősítették a CoronaVac korábbi csalódást keltő teszteredményét.","id":"20210412_kinai_coronavac_brazil","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"521a19bb-84e9-4da7-9fc0-4a1b4f842acf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_kinai_coronavac_brazil","timestamp":"2021. április. 12. 05:18","title":"A Sinovac vakcinája csak 50,7 százalékban véd a brazil vírusvariáns ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Csak épp nem használhatja ugyanúgy, mint azok, akik az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett oltást kaptak.","shortLead":"Csak épp nem használhatja ugyanúgy, mint azok, akik az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett oltást kaptak.","id":"20210413_Annak_is_jar_az_unios_vedettsegi_igazolvany_akit_kinai_vagy_orosz_vakcinaval_oltottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33215b04-aa33-457e-a86c-0cc5af580f18","keywords":null,"link":"/eurologus/20210413_Annak_is_jar_az_unios_vedettsegi_igazolvany_akit_kinai_vagy_orosz_vakcinaval_oltottak","timestamp":"2021. április. 13. 12:50","title":"Annak is jár az uniós védettségi igazolvány, akit kínai vagy orosz vakcinával oltottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c12d070-facb-4846-9174-b7100974722d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Fontos változás, hogy a kkv-k és az egyesületek mellett már nonprofit kft.-k is igényelhetik a maximum 10 millió forintos hitelt.","shortLead":"Fontos változás, hogy a kkv-k és az egyesületek mellett már nonprofit kft.-k is igényelhetik a maximum 10 millió...","id":"20210412_mfb_gyorskolcson_vallalkozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c12d070-facb-4846-9174-b7100974722d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c48d790-5029-421a-a066-469ed5578f64","keywords":null,"link":"/kkv/20210412_mfb_gyorskolcson_vallalkozas","timestamp":"2021. április. 12. 14:58","title":"A 2019-ben alapított cégek is kérhetik az újraindítási gyorskölcsönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ffe3a5-4c35-4d99-af5a-83aface14b75","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210413_Marabu_Feknyuz_Kisfiu_kezdodik_az_iskola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39ffe3a5-4c35-4d99-af5a-83aface14b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6ce0c3-55bd-4cdc-b793-41d9f9f248ce","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_Marabu_Feknyuz_Kisfiu_kezdodik_az_iskola","timestamp":"2021. április. 13. 13:31","title":"Marabu Féknyúz: Kisfiú, kezdődik az iskola!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a39fb2f-161f-40d1-a8a8-9ca006fe27b6","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyes példányok akár több mint hétméteresre is megnőhetnek, tömegük pedig meghaladhatja az egy tonnát. A tokhalkaviár ára az egekben van.","shortLead":"Egyes példányok akár több mint hétméteresre is megnőhetnek, tömegük pedig meghaladhatja az egy tonnát. A tokhalkaviár...","id":"20210412_Kihalas_Duna_tokhalfaj_orvhalasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a39fb2f-161f-40d1-a8a8-9ca006fe27b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4307e7b-3b32-4b4f-93df-6215d6ab258d","keywords":null,"link":"/zhvg/20210412_Kihalas_Duna_tokhalfaj_orvhalasz","timestamp":"2021. április. 12. 15:05","title":"Végveszélybe kerülhetnek a Duna tokhalfajai az orvhalászat miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke szerint tudomásul kell venni, ha egy munkahelyen dolgozó embereknek eltérő véleményük van dolgokról.","shortLead":"A Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke szerint tudomásul kell venni, ha egy munkahelyen dolgozó embereknek eltérő...","id":"20210412_Csanyi_Sandor_gulacsi_peter_valogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5015a588-e101-41be-b8b0-32e726bb4b9c","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Csanyi_Sandor_gulacsi_peter_valogatott","timestamp":"2021. április. 12. 17:47","title":"Csányi Sándor: Nagyon remélem, hogy a Gulácsi Pétert ért méltatlan támadások nem folytatódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ce7d48-193e-4675-b1c5-c4dad5659ab2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy festették tele a szürke betontömböket, mintha mindegyik egy-egy ismert gyerekkönyv lenne egy hatalmas könyvespolcon.","shortLead":"Úgy festették tele a szürke betontömböket, mintha mindegyik egy-egy ismert gyerekkönyv lenne egy hatalmas könyvespolcon.","id":"20210412_Bajos_festest_kapott_a_Bethesda_Gyermekkorhaz_betonkeritese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5ce7d48-193e-4675-b1c5-c4dad5659ab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd697abf-acbe-4b67-8bcf-3a88c10b46b8","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Bajos_festest_kapott_a_Bethesda_Gyermekkorhaz_betonkeritese","timestamp":"2021. április. 12. 12:38","title":"Bájos festést kapott a Bethesda Gyermekkórház betonkerítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]