[{"available":true,"c_guid":"9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem sokkal éjfél előtt mozdult meg a föld.","shortLead":"Nem sokkal éjfél előtt mozdult meg a föld.","id":"20210414_foldrenges_gorogorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdcf3697-c485-4b11-849e-ce6b78897f67","keywords":null,"link":"/vilag/20210414_foldrenges_gorogorszag","timestamp":"2021. április. 14. 05:53","title":"Földrengés rázott meg két görög szigetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mészáros utcával párhuzamosan alakítana ki parkolót a várba tartó turistákat szállító buszoknak az I. kerületi önkormányzat. A helyiek hevesen tiltakoznak a tervek ellen.","shortLead":"A Mészáros utcával párhuzamosan alakítana ki parkolót a várba tartó turistákat szállító buszoknak az I. kerületi...","id":"20210413_deli_palyudvar_budai_var_turistabuszok_lakok_i_keruleti_onkormanyzat_v_naszalyi_marta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998649ee-9462-4a1f-9a43-1ca6fa998c2e","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_deli_palyudvar_budai_var_turistabuszok_lakok_i_keruleti_onkormanyzat_v_naszalyi_marta","timestamp":"2021. április. 13. 18:43","title":"Turistabuszok özönétől tartanak a Déli pályaudvar régi vágányai mellett élők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök bízik abban, hogy május 17-én tovább tudnak enyhíteni a korlátozásokon.","shortLead":"A brit miniszterelnök bízik abban, hogy május 17-én tovább tudnak enyhíteni a korlátozásokon.","id":"20210413_Boris_Johnson_oltas_lezaras_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb472dda-2c34-46e4-85a0-3d609dbbfa36","keywords":null,"link":"/vilag/20210413_Boris_Johnson_oltas_lezaras_koronavirus","timestamp":"2021. április. 13. 16:49","title":"Boris Johnson: Nem az oltások, hanem lezárás miatt csökkent a súlyos megbetegedések és a halálesetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85177c2f-29e3-42d1-ae15-d3889107251f","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A magyar kormány eddig csak egy lábát tudta betenni a Telenor ajtaján, a cseh többségi tulajdonos halála azonban új lehetőségeket nyithat. A piac tekintélyes hányada már így is a NER kezében van.","shortLead":"A magyar kormány eddig csak egy lábát tudta betenni a Telenor ajtaján, a cseh többségi tulajdonos halála azonban új...","id":"202114__petr_kellner_hagyateka__fideszes_telekommunikacio__telenor__a_birodalom_orokosei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85177c2f-29e3-42d1-ae15-d3889107251f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13111e40-769b-4ed6-b621-c67c53f0e746","keywords":null,"link":"/360/202114__petr_kellner_hagyateka__fideszes_telekommunikacio__telenor__a_birodalom_orokosei","timestamp":"2021. április. 13. 13:00","title":"Petr Kellner halála adhat lökést a telekompiac fideszes bekebelezésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1da89a-9e16-4833-a55c-258ede869f3e","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Nincs bűnözés, nincs betegség, háború, öregedés, nincs szenvedés, nincs birtoklási vágy. Egy amerikai sorozat kísérletet tesz a kilenc évtizede született és azóta klasszikussá vált regényben vizionált világ bemutatására, ahol a születéstől a halálig minden megtervezett, beleértve a boldogságot is.","shortLead":"Nincs bűnözés, nincs betegség, háború, öregedés, nincs szenvedés, nincs birtoklási vágy. Egy amerikai sorozat...","id":"202114__szep_uj_vilag__huxley_laboratoriuma__ujrakondicionalas__nyakunkon_ajolet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d1da89a-9e16-4833-a55c-258ede869f3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3272ffd-55ad-427e-99c0-400001d52480","keywords":null,"link":"/360/202114__szep_uj_vilag__huxley_laboratoriuma__ujrakondicionalas__nyakunkon_ajolet","timestamp":"2021. április. 13. 17:00","title":"A biztonságért a szabadságot adják a megfilmesített Szép új világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff76398d-06a7-47ff-9f0b-4373340c2b1c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A százéves óra a katasztrófa idején állt le, hiába tisztították meg, nem indult újra. Egészen mostanáig.","shortLead":"A százéves óra a katasztrófa idején állt le, hiába tisztították meg, nem indult újra. Egészen mostanáig.","id":"20210414_Tiz_evvel_a_japan_cunami_utan_ismet_jarni_kezdett_egy_buddhista_templom_oraja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff76398d-06a7-47ff-9f0b-4373340c2b1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c99b22-3a39-4d4a-8c26-a3ff5304c7d5","keywords":null,"link":"/elet/20210414_Tiz_evvel_a_japan_cunami_utan_ismet_jarni_kezdett_egy_buddhista_templom_oraja","timestamp":"2021. április. 14. 12:23","title":"Tíz évvel a japán cunami után ismét járni kezdett egy buddhista templom órája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc51ec57-b359-4efd-9efc-e89e2d23de56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átlagosan három nappal hamarabb épülnek fel a Covid–19 okozta betegségből azok a páciensek, akik inhalálva budezonidot kapnak – legalábbis erről árulkodik egy brit kutatás.","shortLead":"Átlagosan három nappal hamarabb épülnek fel a Covid–19 okozta betegségből azok a páciensek, akik inhalálva budezonidot...","id":"20210413_asztma_budezonid_gyogyszer_koronavirus_betegseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc51ec57-b359-4efd-9efc-e89e2d23de56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa3560f-f06e-4c63-9704-ff659972e986","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_asztma_budezonid_gyogyszer_koronavirus_betegseg","timestamp":"2021. április. 13. 08:39","title":"Egy asztmásoknál már bevált gyógyszer látványosan gyorsíthatja a koronavírus-betegek felépülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e303a8-3327-4784-9cac-099337ed4048","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyes tartományokban is lassították vagy felfüggesztették a koronavírus elleni oltást szerdától.\r

","shortLead":"Egyes tartományokban is lassították vagy felfüggesztették a koronavírus elleni oltást szerdától.\r

","id":"20210414_Koronavirus_vakcinatartalek_Olaszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80e303a8-3327-4784-9cac-099337ed4048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6642cac-ec03-4005-8d89-48a09dc017d0","keywords":null,"link":"/vilag/20210414_Koronavirus_vakcinatartalek_Olaszorszag","timestamp":"2021. április. 14. 21:21","title":"Több régióban is elfogyott a vakcinatartalék Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]