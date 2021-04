Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"968d8db0-695c-4a5f-9c2a-7d0db0cccae2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már leengedték a sorompót, amikor a sofőr akciófilmest alakított.","shortLead":"Már leengedték a sorompót, amikor a sofőr akciófilmest alakított.","id":"20210416_Felnyilo_hidon_ugratott_at_a_sietos_autos_Floridaban__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=968d8db0-695c-4a5f-9c2a-7d0db0cccae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a04526-a45a-421f-9b87-d6282accd091","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_Felnyilo_hidon_ugratott_at_a_sietos_autos_Floridaban__video","timestamp":"2021. április. 16. 08:02","title":"Felnyíló hídon ugratott át egy sietős autós Floridában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdda0947-f23e-4aee-ad58-c03ee4be1c51","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Audiencián fogadta a királyi ház kamarását a Windsor-kastélyban. ","shortLead":"Audiencián fogadta a királyi ház kamarását a Windsor-kastélyban. ","id":"20210414_A_kiralyno_hihetetlenul_sztoikus__Erzsebet_mar_dolgozik_negy_nappal_Fulop_herceg_halala_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdda0947-f23e-4aee-ad58-c03ee4be1c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3fbdcb-53d8-4a69-aa6a-82a564128ad5","keywords":null,"link":"/elet/20210414_A_kiralyno_hihetetlenul_sztoikus__Erzsebet_mar_dolgozik_negy_nappal_Fulop_herceg_halala_utan","timestamp":"2021. április. 14. 09:50","title":"„A királynő hihetetlenül sztoikus” – Erzsébet négy nappal Fülöp herceg halála után már dolgozik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b424a39a-09af-4b15-8ade-fbf73e7f379e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A DOXA című lap közlése szerint az újságírói egy olyan videó miatt kerültek a hatóságok látókörébe, amelyben illegálisnak nevezték az Alekszej Navalnijt támogató diákok elbocsátását az egyetemekről. ","shortLead":"A DOXA című lap közlése szerint az újságírói egy olyan videó miatt kerültek a hatóságok látókörébe, amelyben...","id":"20210415_doxa_diaklap_moszkva_rendorseg_ujsagiro_alekszej_navalnij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b424a39a-09af-4b15-8ade-fbf73e7f379e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf6541f0-b4dc-4236-852e-8ca49a3d7902","keywords":null,"link":"/vilag/20210415_doxa_diaklap_moszkva_rendorseg_ujsagiro_alekszej_navalnij","timestamp":"2021. április. 15. 06:57","title":"Diákújságnál razziázott, fiatalokat vett őrizetbe az orosz rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34cfd74c-dba5-48d9-90c3-6b51b859deb2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fideszes politikus szerint a magyarországi online élelmiszer-kereskedelmet magyar kézben kell tartani.","shortLead":"A fideszes politikus szerint a magyarországi online élelmiszer-kereskedelmet magyar kézben kell tartani.","id":"20210414_lazar_janos_orban_viktor_meszaros_lorinc_boltok_fidesz_valasztas_2022","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34cfd74c-dba5-48d9-90c3-6b51b859deb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71ed6cd-1ae6-4dbd-8f0a-04daba747d0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210414_lazar_janos_orban_viktor_meszaros_lorinc_boltok_fidesz_valasztas_2022","timestamp":"2021. április. 14. 14:28","title":"Lázár János: Először is, Orbán Viktor örök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbbf054-0a82-4636-b998-0ddf35987e18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden XVIII. kerületi óvodásnak, 1-4. osztályos tanulónak, valamint óvodai és iskolai dolgozónak tesztlehetőséget biztosít az önkormányzat.","shortLead":"Minden XVIII. kerületi óvodásnak, 1-4. osztályos tanulónak, valamint óvodai és iskolai dolgozónak tesztlehetőséget...","id":"20210414_ovoda_koronavirus_teszt_pestszentlorinc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dbbf054-0a82-4636-b998-0ddf35987e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4278d491-750d-4b99-a457-4b691ad45739","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_ovoda_koronavirus_teszt_pestszentlorinc","timestamp":"2021. április. 14. 21:50","title":"Az óvodásoknak is koronavírus-tesztelést kínál a pestszentlőrinci önkormányzat a nyitás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74b3a5d-a9f7-4280-9faf-72895aafd029","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem a sütővel van baj, ha löttyedt és sápadt marad a mélyhűtött hasábburgonya – fordultak a háziasszonyokhoz és háziférfiakhoz német szakértők. ","shortLead":"Nem a sütővel van baj, ha löttyedt és sápadt marad a mélyhűtött hasábburgonya – fordultak a háziasszonyokhoz és...","id":"202115_akrilamidkockazat_tulsult_krumpli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a74b3a5d-a9f7-4280-9faf-72895aafd029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2372e8ae-2838-407c-8ca7-819b2a3781ac","keywords":null,"link":"/360/202115_akrilamidkockazat_tulsult_krumpli","timestamp":"2021. április. 15. 14:00","title":"Szándékosan rosszul írják a fagyasztott krumpli csomagolásán, meddig kell sütni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5d3a67-1354-487b-b5a6-1860df9ffb06","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"A Heim Pál Gyermekkórház osztályvezető főorvosa pár nappal ezelőtt egy interjúban úgy fogalmazott, hogy náluk már oltják a krónikus 16 év feletti betegeket. A hvg.hu megtudta, az Országos oltási munkacsoport és az NNK egyetértésével a cisztás fibrózisban szenvedő 16-18 év közötti fiatalok oltása kezdődhet meg Pfizer-vakcinával. A többiekről egyelőre nincs szó. ","shortLead":"A Heim Pál Gyermekkórház osztályvezető főorvosa pár nappal ezelőtt egy interjúban úgy fogalmazott, hogy náluk már...","id":"20210414_Elkezdtek_oltani_a_gyerekeket_csak_elfelejtettek_szolni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df5d3a67-1354-487b-b5a6-1860df9ffb06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329bc8e8-e53e-4636-9a36-bad9f4984583","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_Elkezdtek_oltani_a_gyerekeket_csak_elfelejtettek_szolni","timestamp":"2021. április. 14. 15:21","title":"A 16-18 év közötti, cisztás fibrózisban szenvedő gyerekek oltása kezdődött meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf8afd7-b9f2-4e1f-a32d-b3cb7b397d18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportos Mini külsejét és belsejét is modernizálták a facelift során.","shortLead":"A sportos Mini külsejét és belsejét is modernizálták a facelift során.","id":"20210415_kicsi_a_bors_de_eros_megujult_a_mini_jcw","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcf8afd7-b9f2-4e1f-a32d-b3cb7b397d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4853c5b5-cfd5-4cb0-915a-3cc0b4b60630","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_kicsi_a_bors_de_eros_megujult_a_mini_jcw","timestamp":"2021. április. 15. 07:59","title":"Kicsi a bors, de erős: megújult a Mini JCW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]