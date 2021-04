Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az első mintatétel augusztusban készül el.","shortLead":"Az első mintatétel augusztusban készül el.","id":"20210416_Szamillio_dozis_Szputnyik_V_Del_Korea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d781844-f064-4cce-a504-8c1b1f406bf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_Szamillio_dozis_Szputnyik_V_Del_Korea","timestamp":"2021. április. 16. 06:15","title":"Havonta százmillió dózist fog gyártani a Szputnyik V-ből egy dél-koreai konzorcium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8baf86a-a904-4880-b83c-9c51067149af","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Hőtechnika Kft. a Molnak dolgozik, a bankvezér pedig ott ül az olajcég igazgatóságában is.","shortLead":"A Hőtechnika Kft. a Molnak dolgozik, a bankvezér pedig ott ül az olajcég igazgatóságában is.","id":"202115_hotechnika_csanyi_es_amol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8baf86a-a904-4880-b83c-9c51067149af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121f7ace-aa79-4529-9ffc-e526b33a6e21","keywords":null,"link":"/360/202115_hotechnika_csanyi_es_amol","timestamp":"2021. április. 16. 08:30","title":"Tartályépítő céget vesz Csányi Sándor, de ez nem OTP-s ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de3cb6ae-a543-4e33-8231-1677a825390d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik verekedő azzal védekezik, hogy ő csak visszaütött.","shortLead":"Az egyik verekedő azzal védekezik, hogy ő csak visszaütött.","id":"20210416_verekedes_tapioszele_csaladsegito_kozpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de3cb6ae-a543-4e33-8231-1677a825390d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55ba7f7-dc30-4363-90ec-f297bf181e28","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_verekedes_tapioszele_csaladsegito_kozpont","timestamp":"2021. április. 16. 19:46","title":"Videó: percekig ütötte egymást két férfi a tápiószelei családsegítő központban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d2609c-3218-432b-81d8-efdaf0b97d11","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rendelet jövő hét vasárnap lép életbe.","shortLead":"A rendelet jövő hét vasárnap lép életbe.","id":"20210416_A_Szepkartya_barmelyik_alszamlajarol_lehet_kolteni_az_ev_vegeig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96d2609c-3218-432b-81d8-efdaf0b97d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3040709b-9637-4e53-81a5-348ae486f4f0","keywords":null,"link":"/kkv/20210416_A_Szepkartya_barmelyik_alszamlajarol_lehet_kolteni_az_ev_vegeig","timestamp":"2021. április. 16. 09:52","title":"Fontos változás a SZÉP-kártyáknál: bármelyik alszámláról fizethetünk bármilyen célra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98df362c-feb2-430e-9c2b-6a862cd31d8c","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Kínálat van bőven a hazai irodapiacon, a kereslet viszont összeomlott, a legtöbb cég kivár, inkább csak hosszabbítja a szerződését. Ideje kiszámolni, ki hogyan tervezi a működést a járvány utáni új világban.","shortLead":"Kínálat van bőven a hazai irodapiacon, a kereslet viszont összeomlott, a legtöbb cég kivár, inkább csak hosszabbítja...","id":"202115__irodapiac__ahome_office_hatasai__epitoipar__kenyszerbeszallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98df362c-feb2-430e-9c2b-6a862cd31d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec9afde1-d693-4e6e-a802-accff91b0067","keywords":null,"link":"/360/202115__irodapiac__ahome_office_hatasai__epitoipar__kenyszerbeszallas","timestamp":"2021. április. 16. 15:00","title":"Home office vagy bejárás? Mi lesz az irodával a válság után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szerdán vagy csütörtökön nyithatnak a teraszok. Óvatosságról és fokozatosságról beszélt Orbán Viktor. A Pfizer vezérigazgatója szerint három oltásra lenne szükség. Rogán-közeli vállalkozások keresnek (sokat) a lélegeztetőgépek raktározásán. Szűk körben temetik el Fülöp herceget. Meghalt Törőcsik Mari. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója","shortLead":"Szerdán vagy csütörtökön nyithatnak a teraszok. Óvatosságról és fokozatosságról beszélt Orbán Viktor. A Pfizer...","id":"20210416_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81aa55f3-cb6a-43af-83db-6b6a8fe1fbc7","keywords":null,"link":"/360/20210416_Radar360","timestamp":"2021. április. 16. 08:32","title":"Radar360: Elment egy legenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Windisch László szerint addig nem tudjuk megfelelően értékelni egyes országok halálozási statisztikáit, amíg a hivatalok nem a WHO ajánlásának megfelelő, az EU-ban harmonizált szempontok szerint végzik az adatok feldolgozását.","shortLead":"Windisch László szerint addig nem tudjuk megfelelően értékelni egyes országok halálozási statisztikáit, amíg...","id":"20210415_Windisch_Laszlo_halalozasi_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de8d1018-b113-48f5-b761-355f45924a8a","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_Windisch_Laszlo_halalozasi_statisztika","timestamp":"2021. április. 15. 17:09","title":"KSH-alelnök: A többlethalálozási adatsor szerint Magyarország nem tartozik a leginkább sújtott országok közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"800d2d7c-88b0-4aeb-bf2a-7575b29cc56d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beszélnünk kell a negyedik hullámról, ugyanis egyáltalán nem zárható ki, hogy be fog következni – indítja Kemenesi Gábor víruskutató a Portfolio.hu-n megjelent cikkét, amelyben középtávú előrejelzést ad a járvány alakulásáról.

","shortLead":"Beszélnünk kell a negyedik hullámról, ugyanis egyáltalán nem zárható ki, hogy be fog következni – indítja Kemenesi...","id":"20210415_kemenesi_gabor_viruskutato_koronavirus_elorejelzes_negyedik_hullam_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=800d2d7c-88b0-4aeb-bf2a-7575b29cc56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"389ac60a-7755-48a2-9df7-5b4e57d4476e","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_kemenesi_gabor_viruskutato_koronavirus_elorejelzes_negyedik_hullam_vakcina","timestamp":"2021. április. 15. 12:30","title":"Kemenesi Gábor szerint fel kell készülni a vírus visszatérésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]