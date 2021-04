Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"64c55eb9-c315-428b-b992-413fca9e9b4b","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"Azzal kereste meg egy olvasó a Bankmonitor szakértőit, hogy problémái adódtak akkor, amikor lakástakarék-pénztári megtakarításból szerette volna előtörleszteni a moratóriumban lévő lakáshitelét.","shortLead":"Azzal kereste meg egy olvasó a Bankmonitor szakértőit, hogy problémái adódtak akkor, amikor lakástakarék-pénztári...","id":"20210420_Elveszitjuk_a_lakastakarek_allami_tamogatasat_ha_moratoriumos_lakashitelt_torlesztunk_elo_belole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64c55eb9-c315-428b-b992-413fca9e9b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f06ca71-cc73-4931-9be1-bb00e5bf33fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210420_Elveszitjuk_a_lakastakarek_allami_tamogatasat_ha_moratoriumos_lakashitelt_torlesztunk_elo_belole","timestamp":"2021. április. 20. 08:21","title":"Elveszítjük a lakástakarék állami támogatását, ha moratóriumos lakáshitelt törlesztünk elő belőle?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec8c74d-07f9-4a4e-8e75-ea983484e75b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Aleksander Ceferin különösen a Juventus elnökére dühös, aki állítása szerint a szemébe hazudott az Európai Szuperligáról. ","shortLead":"Aleksander Ceferin különösen a Juventus elnökére dühös, aki állítása szerint a szemébe hazudott az Európai...","id":"20210419_uefa_bajnokok_ligaja_europai_szuperkupa_aleksander_ceferin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fec8c74d-07f9-4a4e-8e75-ea983484e75b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc63c4d-74f0-40ab-b665-6926f4a0998e","keywords":null,"link":"/sport/20210419_uefa_bajnokok_ligaja_europai_szuperkupa_aleksander_ceferin","timestamp":"2021. április. 19. 17:41","title":"UEFA-elnök: Nem tudtuk, hogy ilyen közel vannak hozzánk a kígyók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66beaafd-0670-42da-92e2-6485bf65cbd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három helyet rontottunk egy év alatt.","shortLead":"Három helyet rontottunk egy év alatt.","id":"20210420_magyarorszag_riporterek_hatarok_nelkul_lista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66beaafd-0670-42da-92e2-6485bf65cbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b122da-5743-4339-9781-4821df7faef4","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_magyarorszag_riporterek_hatarok_nelkul_lista","timestamp":"2021. április. 20. 07:53","title":"Magyarország már csak a 92. a Riporterek Határok Nélkül listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kisiskolások negyede a nyitás ellenére otthon maradt, jön a BL-reform és a nagy összecsapás a szakadár sztárklubokkal, országos zivatarriasztást adtak ki. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A kisiskolások negyede a nyitás ellenére otthon maradt, jön a BL-reform és a nagy összecsapás a szakadár...","id":"20210420_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16fdcd2-abd6-4f6d-8b6c-7866bc82b847","keywords":null,"link":"/360/20210420_Radar360","timestamp":"2021. április. 20. 08:00","title":"Radar360: Orvosbéremelés EU-pénzből, a kommunizmus szelleme járja be Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62838f31-4e94-41e8-a809-cb03b3f032df","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Európa egyik legfontosabb lapja úgy ítéli meg, hogy az eddiginél határozottabb támogatásra szorul a negyedik hatalmi ág, és hogy a független sajtóért vívott harc szorosan összefügg a jogállam védelmével.","shortLead":"Európa egyik legfontosabb lapja úgy ítéli meg, hogy az eddiginél határozottabb támogatásra szorul a negyedik hatalmi...","id":"20210420_Europai_Unio_sajtoszabadsag_Financial_Times_lapszemle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62838f31-4e94-41e8-a809-cb03b3f032df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97158cbc-4151-4b47-a963-eddb8dc4e1b4","keywords":null,"link":"/360/20210420_Europai_Unio_sajtoszabadsag_Financial_Times_lapszemle","timestamp":"2021. április. 20. 07:30","title":"Financial Times: A sajtószabadság ellenségei ellen a legjobb védekezés a támadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Közérdekű keresettel érte el a GVH, hogy két, üdülési jogok miatt elmarasztalt cég ügyfeleinek elég csak a szerződést bemutatniuk a bíróságon.","shortLead":"Közérdekű keresettel érte el a GVH, hogy két, üdülési jogok miatt elmarasztalt cég ügyfeleinek elég csak a szerződést...","id":"20210419_birosag_gvh_udulesi_jog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ceff781-6035-42fc-a303-feb5a8e28fa8","keywords":null,"link":"/kkv/20210419_birosag_gvh_udulesi_jog","timestamp":"2021. április. 19. 13:41","title":"Könnyebben és gyorsabban kaphatnak kártérítést az üdülési joggal pórul járt vevők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236892f7-08c1-442a-807a-fa8b4bdc81bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Kitartanak az Európai Szuperliga vezetői amellett, hogy elindítják az új sorozatot, még akkor is, ha mostanra csak néhány spanyol és olasz klub maradt, és közülük is többen tervezik a hírek szerint, hogy kiszállnak.","shortLead":"Kitartanak az Európai Szuperliga vezetői amellett, hogy elindítják az új sorozatot, még akkor is, ha mostanra csak...","id":"20210421_szuperliga_kilepesek_atalakitas_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=236892f7-08c1-442a-807a-fa8b4bdc81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb6206a4-b69b-405a-95bb-e2fd0e867c17","keywords":null,"link":"/sport/20210421_szuperliga_kilepesek_atalakitas_foci","timestamp":"2021. április. 21. 08:32","title":"Reagált a Szuperliga a kilépésekre: átalakítják a terveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058bcc56-1ef4-4efe-a3b8-51a9d1e75be5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Öles léptekkel halad az Európai Szuperliga a széthullás felé vezető úton.","shortLead":"Öles léptekkel halad az Európai Szuperliga a széthullás felé vezető úton.","id":"20210421_europai_szuperliga_foci_visszalepes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=058bcc56-1ef4-4efe-a3b8-51a9d1e75be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f995089c-30f5-4f66-908b-06794a44ea1c","keywords":null,"link":"/sport/20210421_europai_szuperliga_foci_visszalepes","timestamp":"2021. április. 21. 05:17","title":"Mind a hat angol klub visszalépett az Európai Szuperligától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]