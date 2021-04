Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi a nőt és magát is megszúrta egy 20 centis konyhakéssel.","shortLead":"A férfi a nőt és magát is megszúrta egy 20 centis konyhakéssel.","id":"20210420_Eletfogytiglan_keseles_elettars_Ozd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165e6c3b-d6ef-4090-b469-260763086036","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_Eletfogytiglan_keseles_elettars_Ozd","timestamp":"2021. április. 20. 18:52","title":"Legkorábban 40 év múlva szabadulhat az élettársa gyerekeit halálra késelő ózdi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48071961-3008-4fd6-a0d3-2e15df3866b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla autógyár tulajdonosa azután szólalt meg, hogy halálos balesetet szenvedett két ember az egyik autójukban, amelyet nem vezetett senki. ","shortLead":"A Tesla autógyár tulajdonosa azután szólalt meg, hogy halálos balesetet szenvedett két ember az egyik autójukban...","id":"20210420_Elon_Musk_szerint_nem_volt_bekapcsolva_az_onvezetes_a_texasi_sofor_nelkuli_halalos_balesetnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48071961-3008-4fd6-a0d3-2e15df3866b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e27439-217c-49e5-961c-c2f182cccccf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210420_Elon_Musk_szerint_nem_volt_bekapcsolva_az_onvezetes_a_texasi_sofor_nelkuli_halalos_balesetnel","timestamp":"2021. április. 20. 10:09","title":"Elon Musk szerint nem volt engedélyezve az önvezetés a halálos Tesla-balesetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Várhelyi Olivér uniós biztos külön köszönetet mondott a Pfizernek, az \"EU legmegbízhatóbb beszállítójának\".","shortLead":"Várhelyi Olivér uniós biztos külön köszönetet mondott a Pfizernek, az \"EU legmegbízhatóbb beszállítójának\".","id":"20210420_oltast_adomany_EU_balkan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b88ceb6c-a41f-4374-a28d-7d29bb447122","keywords":null,"link":"/eurologus/20210420_oltast_adomany_EU_balkan","timestamp":"2021. április. 20. 12:05","title":"651 ezer oltást adományoz az EU a balkáni országoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kisiskolások negyede a nyitás ellenére otthon maradt, jön a BL-reform és a nagy összecsapás a szakadár sztárklubokkal, országos zivatarriasztást adtak ki. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A kisiskolások negyede a nyitás ellenére otthon maradt, jön a BL-reform és a nagy összecsapás a szakadár...","id":"20210420_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16fdcd2-abd6-4f6d-8b6c-7866bc82b847","keywords":null,"link":"/360/20210420_Radar360","timestamp":"2021. április. 20. 08:00","title":"Radar360: Orvosbéremelés EU-pénzből, a kommunizmus szelleme járja be Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34b6eac-aadc-42f9-b669-55d92e6c12ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A döntést hosszú és intenzív vita előzte meg, több vezető ugyanis a népszerűbb bajor kormányfő, a CSU-s Markus Söder jelölését támogatta.","shortLead":"A döntést hosszú és intenzív vita előzte meg, több vezető ugyanis a népszerűbb bajor kormányfő, a CSU-s Markus Söder...","id":"20210420_cdu_csu_armin_laschet_markus_soder_kancellar_jeloles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e34b6eac-aadc-42f9-b669-55d92e6c12ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e1a396-6669-4719-b4bf-b55c770f0445","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_cdu_csu_armin_laschet_markus_soder_kancellar_jeloles","timestamp":"2021. április. 20. 10:31","title":"A CDU saját elnökét javasolja kancellárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4de3b5e-f571-4160-be99-d751021acef5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig 700 BKV-s dolgozót oltottak be soron kívül.","shortLead":"Eddig 700 BKV-s dolgozót oltottak be soron kívül.","id":"20210420_bkv_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4de3b5e-f571-4160-be99-d751021acef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79147808-8d21-47f7-9516-7018d934b47b","keywords":null,"link":"/kkv/20210420_bkv_koronavirus","timestamp":"2021. április. 20. 13:01","title":"22 halálos áldozata van a járványnak a BKV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nyilvánvalóvá vált, hogy nem indulhat el a Szuperliga – mondta Andrea Agnelli.","shortLead":"Nyilvánvalóvá vált, hogy nem indulhat el a Szuperliga – mondta Andrea Agnelli.","id":"20210421_szuperliga_agnelli_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dafe1ab-d840-4cc6-81e2-da254f6b0ca5","keywords":null,"link":"/sport/20210421_szuperliga_agnelli_foci","timestamp":"2021. április. 21. 12:22","title":"A Szuperliga alelnöke elismerte, nem indulhat el a sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2016. április 21-én találtak rá az akkor 57 éves énekesre saját otthonának liftjében, halálát az okozta, hogy hamisított és fentanillal szennyezett gyógyszert szedett. Öt nagy slágerével emlékezünk a pop nagyhercegére.\r

\r

","shortLead":"2016. április 21-én találtak rá az akkor 57 éves énekesre saját otthonának liftjében, halálát az okozta...","id":"20210421_Ot_eve_halt_meg_Prince_akinek_mindjart_uj_lemeze_jelenik_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade596e5-975a-433f-a4bd-5a4a32a318d4","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Ot_eve_halt_meg_Prince_akinek_mindjart_uj_lemeze_jelenik_meg","timestamp":"2021. április. 21. 12:02","title":"Öt éve halt meg Prince, de mindjárt új lemeze jelenik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]