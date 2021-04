Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9244a2b2-9b47-4250-8b3e-f9280cad8007","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz sportkocsinak nem csak a motorját piszkálták meg, a külsejét is módosították.","shortLead":"Az olasz sportkocsinak nem csak a motorját piszkálták meg, a külsejét is módosították.","id":"20210422_kozel_900_loeros_lett_a_ferrari_f8_tributo_mansory","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9244a2b2-9b47-4250-8b3e-f9280cad8007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f129ad-66d6-4b87-b0ed-997925ee4e83","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_kozel_900_loeros_lett_a_ferrari_f8_tributo_mansory","timestamp":"2021. április. 22. 06:41","title":"Közel 900 lóerős lett a Ferrari F8 Tributo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1116b79-6a85-4841-9d4a-09c06194d5e2","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Több, világszintű felmérés alapján azt lehet mondani, hogy a kezdeti lelkesedés után tavaly alaposan visszaesett a koronavírusvakcinákkal kapcsolatos oltakozási szándék. Idén tavaszra azonban, az oltások elérhetőségének növekedésével ismét megjött az emberek kedve az ellenanyag felvételéhez. Az európaiak oltási hajlandósága viszont még mindig elmarad attól a szinttől, amelyet egyébként más oltásokkal szemben tanúsítanak.","shortLead":"Több, világszintű felmérés alapján azt lehet mondani, hogy a kezdeti lelkesedés után tavaly alaposan visszaesett...","id":"20210421_Vilagszerte_hullamvasuton_az_oltasi_hajlandosag__most_eppen_fent_vagyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1116b79-6a85-4841-9d4a-09c06194d5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efeed2bf-e809-495f-bc1c-4f442e8902e9","keywords":null,"link":"/eurologus/20210421_Vilagszerte_hullamvasuton_az_oltasi_hajlandosag__most_eppen_fent_vagyunk","timestamp":"2021. április. 21. 15:27","title":"Világszerte hullámvasúton az oltási hajlandóság – most éppen fent vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4de3b5e-f571-4160-be99-d751021acef5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig 700 BKV-s dolgozót oltottak be soron kívül.","shortLead":"Eddig 700 BKV-s dolgozót oltottak be soron kívül.","id":"20210420_bkv_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4de3b5e-f571-4160-be99-d751021acef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79147808-8d21-47f7-9516-7018d934b47b","keywords":null,"link":"/kkv/20210420_bkv_koronavirus","timestamp":"2021. április. 20. 13:01","title":"22 halálos áldozata van a járványnak a BKV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74a63d1-481a-4ab5-acb4-808e187b6ec5","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Oroszország nemkívánatos személlyé nyilvánította a moszkvai amerikai nagykövetség tíz munkatársát válaszként arra, hogy korábban Washington utasította ki a washingtoni nagykövetség, illetve a New York-i főkonzulátus tíz alkalmazottját. Újabb szankciók is várhatók és Prága, amely 18 orosz diplomatát küldött haza, szolidaritást kér a többi EU-tagállamtól.","shortLead":"Oroszország nemkívánatos személlyé nyilvánította a moszkvai amerikai nagykövetség tíz munkatársát válaszként arra...","id":"20210421_Moszkva_kiutasitott_tiz_amerikai_diplomatat_tovabbi_szankciok_johetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f74a63d1-481a-4ab5-acb4-808e187b6ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6027acc4-2ee7-4d7c-a0f7-6757b96773ae","keywords":null,"link":"/vilag/20210421_Moszkva_kiutasitott_tiz_amerikai_diplomatat_tovabbi_szankciok_johetnek","timestamp":"2021. április. 21. 16:58","title":"Moszkva kiutasított tíz amerikai diplomatát, további szankciók jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0379476e-545d-4230-ac5f-52d5a80b59b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eddig mobil eszközök gyártásában jeleskedő kínai cég bemutatta autóját, ami nem teljesen önálló produkció, de ígéretesnek tűnik. ","shortLead":"Az eddig mobil eszközök gyártásában jeleskedő kínai cég bemutatta autóját, ami nem teljesen önálló produkció, de...","id":"20210421_megerkezett_a_Huawei_eslo_autoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0379476e-545d-4230-ac5f-52d5a80b59b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a176f5d-f281-41e4-ac58-8482bf2054c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_megerkezett_a_Huawei_eslo_autoja","timestamp":"2021. április. 21. 13:37","title":"Megérkezett a Huawei első autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80784703-465c-4e38-9f09-f36e7746070c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft különleges nyereményjátékkal ünnepli, hogy repülőszimulátora egy jelentős (francia) frissítést kapott. A szerencsések egyike egy turbinát formáló számítógéppel lehet gazdagabb.","shortLead":"A Microsoft különleges nyereményjátékkal ünnepli, hogy repülőszimulátora egy jelentős (francia) frissítést kapott...","id":"20210421_turbina_gamer_pc_szamitogep_microsoft_flight_simulator_szimulatorjatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80784703-465c-4e38-9f09-f36e7746070c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1014f5b4-383a-488f-a0ea-46823ec79179","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_turbina_gamer_pc_szamitogep_microsoft_flight_simulator_szimulatorjatek","timestamp":"2021. április. 21. 08:33","title":"Ez az utóbbi idők legmenőbb számítógépe, a repülésrajongók imádni fogják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A demokrata képviselők nem örülnek a tervnek, szerintük nem ez a legfontosabb tennivaló egy járvány idején.","shortLead":"A demokrata képviselők nem örülnek a tervnek, szerintük nem ez a legfontosabb tennivaló egy járvány idején.","id":"20210421_donald_trump_park","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e615c7a2-680d-40e1-992a-2143cb7b32d6","keywords":null,"link":"/elet/20210421_donald_trump_park","timestamp":"2021. április. 21. 20:45","title":"A \"tisztelet jeleként\" Donald Trumpra változtatnák egy park nevét Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az esküdtszék ítélete helyes volt, de nagyobb reformokra van szükség, hogy felszámolják az intézményes rasszizmust - ez volt a jelenlegi és a volt elnök, valamint az alelnök fő üzenete.","shortLead":"Az esküdtszék ítélete helyes volt, de nagyobb reformokra van szükség, hogy felszámolják az intézményes rasszizmust...","id":"20210421_george_floyd_targyalas_biden_usa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3014794a-5f43-4ad4-a47a-684c1b5fc301","keywords":null,"link":"/vilag/20210421_george_floyd_targyalas_biden_usa","timestamp":"2021. április. 21. 06:11","title":"„A rendszerszintű rasszizmus folt a nemzet lelkén” – Biden, Harris és Obama is üzent a Floyd-ügy tárgyalása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]