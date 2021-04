Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Oroszország újabb koronavírus elleni vakcinával igyekszik magára vonzani a figyelmet.","shortLead":"Oroszország újabb koronavírus elleni vakcinával igyekszik magára vonzani a figyelmet.","id":"20210421_szputnyik_light_oltas_vakcina_dozis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1abd0283-07dc-4168-bbd4-b13f475a5cf6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_szputnyik_light_oltas_vakcina_dozis","timestamp":"2021. április. 21. 17:03","title":"Jöhet az egydózisos Szputnyik oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A jövő évtől az MR Közösségi Lakásalap Nonprofit Kft. lesz a lakások kezelője és bérbeadója. El is adhatja őket.\r

\r

","shortLead":"A jövő évtől az MR Közösségi Lakásalap Nonprofit Kft. lesz a lakások kezelője és bérbeadója. El is adhatja őket.\r

\r

","id":"20210421_Karitativ_szervezet_eszkozkezelo_allami_berlakas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83604d02-360f-4aab-a41f-ae998976509b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210421_Karitativ_szervezet_eszkozkezelo_allami_berlakas","timestamp":"2021. április. 21. 15:23","title":"Ismeretlen karitatív szervezet kapja meg a korábbi eszközkezelő után megmaradt állami bérlakásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az állami lakástámogatások közelebb visznek a lakáscélok megvalósításához, a feltételeket azonban a folyósítás után is érdemes észben tartani, hiszen a szabályok utólagos megszegése akár a támogatási összeg visszafizetésével is járhat. A Bank360.hu elemzői összefoglalták, hogy mire érdemes odafigyelni a lakásfelújítási támogatás igénylése után, hogy ne kerüljünk kellemetlen helyzetbe.","shortLead":"Az állami lakástámogatások közelebb visznek a lakáscélok megvalósításához, a feltételeket azonban a folyósítás után is...","id":"20210422_Mikor_kell_visszafizetni_a_lakasfelujitasi_tamogatast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c710b4-a594-4551-a66e-b292132bbe50","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210422_Mikor_kell_visszafizetni_a_lakasfelujitasi_tamogatast","timestamp":"2021. április. 22. 16:59","title":"Mikor kell visszafizetni a lakásfelújítási támogatást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1614c09-1faa-490b-a749-a896ef774368","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210421_Marabu_Feknyuz_Dunaferr_itules_baseballutovel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1614c09-1faa-490b-a749-a896ef774368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c41d12-1b80-4b12-82fe-bc991d6bfc31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210421_Marabu_Feknyuz_Dunaferr_itules_baseballutovel","timestamp":"2021. április. 21. 10:50","title":"Marabu Féknyúz: Dunaferr it-ülés baseballütővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa603235-14d9-46af-9c50-0620f40f132b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen már kilenc embrió van, amit beültethetnek a nőstényekbe.","shortLead":"Összesen már kilenc embrió van, amit beültethetnek a nőstényekbe.","id":"20210422_eszaki_szelesszaju_orrszarvu_fajmento_program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa603235-14d9-46af-9c50-0620f40f132b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce5bf1bd-ccf5-4f50-b82b-72cead669ba6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_eszaki_szelesszaju_orrszarvu_fajmento_program","timestamp":"2021. április. 22. 20:03","title":"Négy életképes embriót hoztak létre a kihalás szélén álló északi szélesszájú orrszarvúk megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6e65b3-9c73-4c35-bc3f-f2510d630e20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem a The Lancet állt ki a Sinopharm vakcina mellett, hanem a kínai cég munkatársai írtak levelet a szaklapba.","shortLead":"Nem a The Lancet állt ki a Sinopharm vakcina mellett, hanem a kínai cég munkatársai írtak levelet a szaklapba.","id":"20210421_sinopharm_lancet_menczer_tamas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da6e65b3-9c73-4c35-bc3f-f2510d630e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ddee6c2-187f-40f8-baf1-cd6f9b019354","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_sinopharm_lancet_menczer_tamas","timestamp":"2021. április. 21. 17:41","title":"Egy levelet nézett Menczer Tamás Sinopharm melletti kiállásnak a The Lancetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb10c4d8-4f60-4425-a2f1-3a228cfc012c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Csillagászati Intézete (ELKH CSFK) már a kezdetektől fogva közreműködik az Európai Űrügynökség (ESA) Comet Interceptor nevű űrszonda programjában.","shortLead":"Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Csillagászati Intézete (ELKH CSFK) már a kezdetektől fogva közreműködik az Európai...","id":"20210421_comet_interceptor_ustokosvadasz_urszonda_magyar_hardver_es_szoftver","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb10c4d8-4f60-4425-a2f1-3a228cfc012c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5567b18a-46f0-457f-902c-c69af1bab621","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_comet_interceptor_ustokosvadasz_urszonda_magyar_hardver_es_szoftver","timestamp":"2021. április. 22. 07:03","title":"Magyar hardverrel és szoftverrel készíti majd a fotókat az üstökösvadász űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d19f74-899b-4956-81b8-38644ea22fde","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Újra egy kattintással elérhető a világ egyik legnépszerűbb sorozata, a Jóbarátok összes epizódja. Csaknem harminc évvel később sokan azt hozzák fel, milyen rosszul öregedtek egyes poénjai, de arról ma kevesebb szó esik, milyen bevállalósan kezdődött el annak idején az egész.","shortLead":"Újra egy kattintással elérhető a világ egyik legnépszerűbb sorozata, a Jóbarátok összes epizódja. Csaknem harminc évvel...","id":"20210422_jobaratok_sorozat_hbo_hbogo_idejetmult_noi_szereplok_feminizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4d19f74-899b-4956-81b8-38644ea22fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbabb87-b9cd-4ee0-9e1b-5ad6ac5d44dd","keywords":null,"link":"/elet/20210422_jobaratok_sorozat_hbo_hbogo_idejetmult_noi_szereplok_feminizmus","timestamp":"2021. április. 22. 20:00","title":"A Jóbarátoknak már az első két része olyat dobott, amit addig szinte senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]