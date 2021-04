Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f53d4679-ce63-4d5f-983c-4fa03aba74a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy amerikai fogyasztóvédelmi magazin azért mutatta meg a módszert, mert történt egy halálos baleset egy Teslával, amikor senki nem ült a vezető ülésben.","shortLead":"Egy amerikai fogyasztóvédelmi magazin azért mutatta meg a módszert, mert történt egy halálos baleset egy Teslával...","id":"20210423_Ket_tekercs_kormanyra_akasztott_szigeteloszalaggal_kiiktattak_a_Tesla_Autopilot_vedelmi_rendszeret__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f53d4679-ce63-4d5f-983c-4fa03aba74a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86739077-c954-4205-bb21-65e25a615fd9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_Ket_tekercs_kormanyra_akasztott_szigeteloszalaggal_kiiktattak_a_Tesla_Autopilot_vedelmi_rendszeret__video","timestamp":"2021. április. 23. 10:55","title":"Két tekercs kormányra akasztott szigetelőszalaggal iktatták ki a Tesla Autopilot védelmi rendszerét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77c9dc9-f69b-4c12-8582-4e427ce5335f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem akarja a NOB, hogy a stadionokban nyilvánítsanak a sportolók véleményt a rasszizmusról.","shortLead":"Nem akarja a NOB, hogy a stadionokban nyilvánítsanak a sportolók véleményt a rasszizmusról.","id":"20210422_olimpia_tiltakozas_rasszizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a77c9dc9-f69b-4c12-8582-4e427ce5335f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e65d70-4098-4c68-8865-8101d8aa2437","keywords":null,"link":"/elet/20210422_olimpia_tiltakozas_rasszizmus","timestamp":"2021. április. 22. 16:36","title":"Tilos lesz az olimpián térdelve vagy felemelt ököllel tiltakozni a rasszizmus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5d3a67-1354-487b-b5a6-1860df9ffb06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor ezt a nyitás következő lépéseivel együtt jelentette be.","shortLead":"Orbán Viktor ezt a nyitás következő lépéseivel együtt jelentette be.","id":"20210423_Itthon_is_beolthatok_a_1618_ev_kozottiek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df5d3a67-1354-487b-b5a6-1860df9ffb06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb18ac6-0ab4-4a6c-b5da-d0e92223c7ca","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_Itthon_is_beolthatok_a_1618_ev_kozottiek","timestamp":"2021. április. 23. 08:27","title":"Itthon is beolthatók a 16–18 év közöttiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61f1ac3-a92d-48fc-87a5-5830251f2e88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon már több mint 26 ezer ember halt meg koronavírus-fertőzésben, ám az áldozatokat csupán számok szintjén ismerhetjük. Az Ember, nem adat nevű weboldal ezen változtatna.","shortLead":"Magyarországon már több mint 26 ezer ember halt meg koronavírus-fertőzésben, ám az áldozatokat csupán számok szintjén...","id":"20210423_ember_nem_adat_koronavirus_jarvany_aldozat_emlekoldal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e61f1ac3-a92d-48fc-87a5-5830251f2e88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528e4331-bff8-4e58-872a-67510422c47d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_ember_nem_adat_koronavirus_jarvany_aldozat_emlekoldal","timestamp":"2021. április. 23. 08:03","title":"Ember, nem adat: emlékoldal mutatja be a koronavírus-járvány áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5849b9b-5d59-40d1-baac-43139e79c4e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy a valószínűsége, hogy az idén is lesz még mini változata az aktuális iPhone-családnak. Néhány koncepciókép is kikerült arról, hogyan is fog kinézni ez a modell.","shortLead":"Nagy a valószínűsége, hogy az idén is lesz még mini változata az aktuális iPhone-családnak. Néhány koncepciókép is...","id":"20210423_apple_iphone_13_mini_renderelt_kepek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5849b9b-5d59-40d1-baac-43139e79c4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3178b914-c030-4f96-8a1e-695aa6c54647","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_apple_iphone_13_mini_renderelt_kepek","timestamp":"2021. április. 23. 11:03","title":"Ilyen lehet a talán utolsó kicsi-olcsó iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3c9b0e2-f3b1-48f9-82b6-8ab83bc641a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Kibervédelmi Intézet riasztást adott ki a magyar nyelvű, zsaroló hangvételű levelek miatt, azok mennyisége, az érintett szervezetek és a címzettek miatt.



","shortLead":"A Nemzeti Kibervédelmi Intézet riasztást adott ki a magyar nyelvű, zsaroló hangvételű levelek miatt, azok mennyisége...","id":"20210423_Nemzeti_Kibervedelmi_Intezet_video_zsarolas_magyar_allami_intezmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3c9b0e2-f3b1-48f9-82b6-8ab83bc641a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e662db8-2330-4cf8-b812-e0a6002367e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_Nemzeti_Kibervedelmi_Intezet_video_zsarolas_magyar_allami_intezmeny","timestamp":"2021. április. 23. 05:39","title":"Kamu maszturbálós videókkal zsarolnak magyar állami intézményeket az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"677130d8-feb2-485f-b3c9-7b87e37ca72b","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Magyarországon nemcsak azért nagyon magas a lélegeztetőgépre került betegek halálozási aránya, mert nincs elég szakápoló, hanem mert hiányoznak azok a sok országban már alkalmazott etikai elvek – életvégi döntések –, amelyek alapján a kórházakban megítélhetik, kit tegyenek lélegeztetőgépre.","shortLead":"Magyarországon nemcsak azért nagyon magas a lélegeztetőgépre került betegek halálozási aránya, mert nincs elég...","id":"202116_ideghaboru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=677130d8-feb2-485f-b3c9-7b87e37ca72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f453da97-e1ed-4705-8106-4e23af474706","keywords":null,"link":"/360/202116_ideghaboru","timestamp":"2021. április. 23. 06:30","title":"„A kórházakban háborús helyzet van, de meglincselik, aki ezt nyilvánosan kimondja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13d97ba-310c-4ada-ae5b-0bd72550594f","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Mintegy 1268 milliárd forint uniós pénz elköltését vizionálja az egészségügyért felelős minisztérium a következő öt évben. Helyreállítás címén fizettetnének ki már futó projekteket.","shortLead":"Mintegy 1268 milliárd forint uniós pénz elköltését vizionálja az egészségügyért felelős minisztérium a következő öt...","id":"202116__unios_penzeso__korhazbezarasok__parhuzamos_valosag__fejreallitasi_tervek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a13d97ba-310c-4ada-ae5b-0bd72550594f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e0c5e8-3ccb-4dca-818b-58ebc5623ae5","keywords":null,"link":"/360/202116__unios_penzeso__korhazbezarasok__parhuzamos_valosag__fejreallitasi_tervek","timestamp":"2021. április. 24. 08:15","title":"Trükközve kér brüsszeli százmilliárdokat az egészségügyre a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]