[{"available":true,"c_guid":"b1ecd70d-c4a9-45f9-a29a-c2ef59e24d59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfinak felfegyverkezve elkövetett erőszak és súlyos testi sértés miatt kell felelnie.","shortLead":"A férfinak felfegyverkezve elkövetett erőszak és súlyos testi sértés miatt kell felelnie.","id":"20210423_szfe_maszk_keses_tamadas_busz_birosag_gyorsitott_eljaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1ecd70d-c4a9-45f9-a29a-c2ef59e24d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f600b33-4057-4bd9-b024-6b35532b371d","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_szfe_maszk_keses_tamadas_busz_birosag_gyorsitott_eljaras","timestamp":"2021. április. 23. 11:26","title":"Bíróság elé állítják a Free SZFE-maszk miatt késelő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1070f22-a8fd-4db1-a937-c9161b167639","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő hét hétfőre, keddre és szerdára vannak időpontok a kórházi oltópontokra.","shortLead":"Jövő hét hétfőre, keddre és szerdára vannak időpontok a kórházi oltópontokra.","id":"20210423_online_idopontfoglalo_oldal_koronavirus_oltas_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1070f22-a8fd-4db1-a937-c9161b167639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5825070-70e3-44b5-b505-d0da6039422c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_online_idopontfoglalo_oldal_koronavirus_oltas_vakcina","timestamp":"2021. április. 23. 10:23","title":"Elindult az online időpontfoglaló oldal, egyelőre csak Sinopharmra lehet jelentkezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA szakembereinek négy órát kellett várniuk arra, hogy kiderüljön, sikeres volt-e az Ingenuity újabb repülése.","shortLead":"A NASA szakembereinek négy órát kellett várniuk arra, hogy kiderüljön, sikeres volt-e az Ingenuity újabb repülése.","id":"20210423_nasa_ingenuity_repules_mars_helikopter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf61dce-499a-46a4-a1c2-bcb0e8aa1d3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_nasa_ingenuity_repules_mars_helikopter","timestamp":"2021. április. 23. 14:03","title":"Túl van a második repülésén a NASA marsi helikoptere, videó is készült róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e97acc14-8ad3-4c9c-bda0-fe99a013421d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Telefonról, de akár táblagépről is elérhetővé válhat az az újfajta rendszer, amelyen a Microsoft dolgozik. A projekt célja, hogy a felhasználók az internet segítségével férjenek hozzá egy olyan asztali környezethez, mint amilyet a teljes értékű modern számítógépek nyújtanak.","shortLead":"Telefonról, de akár táblagépről is elérhetővé válhat az az újfajta rendszer, amelyen a Microsoft dolgozik. A projekt...","id":"20210423_microsoft_cloud_pc_felhoszolgaltatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e97acc14-8ad3-4c9c-bda0-fe99a013421d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f207840b-a001-4beb-970d-683e973f045d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_microsoft_cloud_pc_felhoszolgaltatas","timestamp":"2021. április. 23. 11:33","title":"Nyáron jöhet a Microsoft havidíjas számítógépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6ecfa5-e44e-448f-9066-354cf4c1a4f2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A zongoraművész cége az utóbbi öt évben 600 millió forintnál is több állami támogatást kapott.","shortLead":"A zongoraművész cége az utóbbi öt évben 600 millió forintnál is több állami támogatást kapott.","id":"20210423_150_millio_tamogatas_Havasi_Balazs_Szerencsejatek_Zrt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab6ecfa5-e44e-448f-9066-354cf4c1a4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2faeb6c-bff6-4840-a598-b2ec9b8883af","keywords":null,"link":"/kkv/20210423_150_millio_tamogatas_Havasi_Balazs_Szerencsejatek_Zrt","timestamp":"2021. április. 23. 11:44","title":"150 millió forinttal támogatja Havasi Balázst a Szerencsejáték Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a373a18-2a0d-4519-a6aa-19844360cb9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neves piackutató cég feltárta, mennyire megnőtt a felhasználható tárhely az okostelefonokon. Eközben összehasonlította a két nagy ökoszisztémát, az androidos és az iOS-es világot ebből a szempontból.","shortLead":"A neves piackutató cég feltárta, mennyire megnőtt a felhasználható tárhely az okostelefonokon. Eközben...","id":"20210423_counterpoint_research_kutatas_okostelefonok_szabad_tarhelye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a373a18-2a0d-4519-a6aa-19844360cb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf0c5b6-58dd-45f1-b54e-cb8043c59aca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_counterpoint_research_kutatas_okostelefonok_szabad_tarhelye","timestamp":"2021. április. 23. 09:03","title":"Ha iPhone-ja van, tárhelyben még jobban áll, mint az androidosok, de már nem sokáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45dd619-14f0-429a-8e72-093d6ac47086","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A forgószél megrongálta a házak tetejét.","shortLead":"A forgószél megrongálta a házak tetejét.","id":"20210422_tornado_kassa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f45dd619-14f0-429a-8e72-093d6ac47086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d56b97-b439-4869-adc2-d9334b1f4bad","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_tornado_kassa","timestamp":"2021. április. 22. 16:31","title":"Tornádó volt Kassa közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb7dabcb-babc-423e-9f8c-d629ab69d517","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Műszaki hiba okozta a balesetet.","shortLead":"Műszaki hiba okozta a balesetet.","id":"20210424_m1_auto_kieges","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb7dabcb-babc-423e-9f8c-d629ab69d517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc0665a-2c94-4cbe-a2c9-a2fe94820864","keywords":null,"link":"/cegauto/20210424_m1_auto_kieges","timestamp":"2021. április. 24. 10:51","title":"Videón, ahogy kiég egy autó az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]