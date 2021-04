Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bf3029aa-9b09-461c-b52e-d1c794826998","c_author":"Balla István – Czeglédi Fanni – Csatlós Hanna – Kovács Bálint – Németh Róbert","category":"kultura","description":"Idén 120 éves a magyar film, ennek apropóján filmeseket, írókat, kritikusokat, szakújságírókat kértünk fel arra, hogy segítsenek összeállítani a valaha készült legfontosabb magyar filmek 30-as listáját. Mephisto, Eldorádó, A tizedes meg a többiek – sorozatunk második részében a toplista 11–20. helyezettjeit mutatjuk be.","shortLead":"Idén 120 éves a magyar film, ennek apropóján filmeseket, írókat, kritikusokat, szakújságírókat kértünk fel arra...","id":"20210423_Minden_idok_legfontosabb_magyar_filmjei__HVG_TOP30_2__A_focitol_Valentinoig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf3029aa-9b09-461c-b52e-d1c794826998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec55479-0ac1-4c2f-8d5d-25978ff7493b","keywords":null,"link":"/kultura/20210423_Minden_idok_legfontosabb_magyar_filmjei__HVG_TOP30_2__A_focitol_Valentinoig","timestamp":"2021. április. 23. 20:30","title":"Minden idők legfontosabb magyar filmjei – HVG TOP30 (2.) – A focitól Valentinóig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a9ef3b-4323-4ab7-8de7-8e789248f882","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erdogan szerint a céljuk a „gyilkosbanda kiirtása”.","shortLead":"Erdogan szerint a céljuk a „gyilkosbanda kiirtása”.","id":"20210424_Torokorszag_uj_katonai_tamadast_inditott_a_PKK_terrorszervezet_ellen_Irak_eszaki_reszen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10a9ef3b-4323-4ab7-8de7-8e789248f882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6daa6ed3-2f8f-4fa0-b7c5-1aac551683f1","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Torokorszag_uj_katonai_tamadast_inditott_a_PKK_terrorszervezet_ellen_Irak_eszaki_reszen","timestamp":"2021. április. 24. 21:55","title":"Törökország új katonai támadást indított a PKK terrorszervezet ellen Irak északi részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204954d9-8bb6-43a9-ab78-c7c6d40aea74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tervek szerint ha egy 18 éven felüli egy 70 éven felülivel érkezik, mindkettejüket beoltják.","shortLead":"A tervek szerint ha egy 18 éven felüli egy 70 éven felülivel érkezik, mindkettejüket beoltják.","id":"20210424_szlovakia_oltas_oregek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=204954d9-8bb6-43a9-ab78-c7c6d40aea74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7b776e-cc4b-4c63-849c-2c111d5b6920","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_szlovakia_oltas_oregek","timestamp":"2021. április. 24. 15:55","title":"Azonnali oltást ígér azoknak a szlovák kormány, akik idős embert visznek el oltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af4d6f2f-da7b-4490-8cc2-b223d2051591","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke mindenkit arra kér, ne dőljön be a telefonhívásoknak.","shortLead":"A DK elnöke mindenkit arra kér, ne dőljön be a telefonhívásoknak.","id":"20210424_Gyurcsany_telefon_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af4d6f2f-da7b-4490-8cc2-b223d2051591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c93ac3-056a-4801-ab25-bf79268662ae","keywords":null,"link":"/itthon/20210424_Gyurcsany_telefon_oltas","timestamp":"2021. április. 24. 12:59","title":"Gyurcsány Ferenc szerint valaki az ő nevében beszéli le az embereket az oltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3556ccd2-9a40-448b-a91a-32f545651299","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az utastér mérete már a kettővel ezelőtti 5-ös BMW szintjén mozog, a csomagtartóból viszont kiharap egy jókora darabot a több mint 50 kilométeres elektromos hatótávot ígérő plugin hibrid technika. Nyúzópróbán a 330e xDrive Touring.","shortLead":"Az utastér mérete már a kettővel ezelőtti 5-ös BMW szintjén mozog, a csomagtartóból viszont kiharap egy jókora darabot...","id":"20210425_zold_rendszamos_kombi_bmw_330e_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3556ccd2-9a40-448b-a91a-32f545651299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35901626-96f8-4b38-a837-4d080b370b2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210425_zold_rendszamos_kombi_bmw_330e_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2021. április. 25. 11:00","title":"Ötös alá: teszten a zöld rendszámos kombi BMW 330e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"175eae3d-20b7-4524-b117-5f33432f9edb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Csang'o-6 űrszondát Kína 2024-ben akarja felbocsátani, hogy a Hold túlsó oldalán, a Déli-sark-Aitken-medencében gyűjtsön talajmintákat - jelentette be szombaton a kínai holdkutatási program egyik szakértője. ","shortLead":"A Csang'o-6 űrszondát Kína 2024-ben akarja felbocsátani, hogy a Hold túlsó oldalán, a Déli-sark-Aitken-medencében...","id":"20210425_Ujabb_szondat_kuld_a_Holdra_Kina_2024ben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=175eae3d-20b7-4524-b117-5f33432f9edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78740aa-b101-4320-af6a-f09569f719d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_Ujabb_szondat_kuld_a_Holdra_Kina_2024ben","timestamp":"2021. április. 25. 15:12","title":"Újabb szondát küld a Holdra Kína 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6974998-82b4-4978-915e-11db51c880ca","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötés van: adunk öt kulcsszót, ezeknek fel kell bukkanniuk a szubjektív visszatekintésben. Karafiáth Orsolyának most ezekből kellett ihletet merítenie: ihaj-csuhaj, tartható, hatalomkoncentráció, póráz, luft.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötés van: adunk öt...","id":"20210425_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6974998-82b4-4978-915e-11db51c880ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f21e60b-797c-4c71-88db-01fda6c1ba1a","keywords":null,"link":"/360/20210425_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2021. április. 25. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya azon töpreng, hozzámenne-e a gázoshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b8c6f1d-18fd-4aa3-b7ce-441c44f27a61","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Galamb, vadász, őrgróf lesz a kommunisták helyén. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Galamb, vadász, őrgróf lesz a kommunisták helyén. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk...","id":"20210424_Trabant_Interflug_Marx_Kohl_1991_aprilis_24","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b8c6f1d-18fd-4aa3-b7ce-441c44f27a61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b56095-3adc-4d9e-9777-9d85fa5c5dab","keywords":null,"link":"/360/20210424_Trabant_Interflug_Marx_Kohl_1991_aprilis_24","timestamp":"2021. április. 24. 16:30","title":"Leáll a Trabant és az Interflug, vesztésben van Marx és Kohl is – 1991. április 24.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]