[{"available":true,"c_guid":"871e6e31-dd8c-4585-8906-fa5a56e9144c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Irán, Izrael és az Egyesült Államok között kiéleződő feszültség közepette az utóbbi időben több rejtélyes támadás is történt teherhajók ellen a közel-keleti térségben.","shortLead":"Az Irán, Izrael és az Egyesült Államok között kiéleződő feszültség közepette az utóbbi időben több rejtélyes támadás is...","id":"20210424_Drontamadas_erhetett_egy_olajtankert_Sziria_partjai_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=871e6e31-dd8c-4585-8906-fa5a56e9144c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b79a86d8-2296-4921-8954-367065e6a73a","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Drontamadas_erhetett_egy_olajtankert_Sziria_partjai_elott","timestamp":"2021. április. 24. 21:05","title":"Dróntámadás érhetett egy olajtankert Szíria partjai előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb48e0d-1cad-485c-a25b-05708775d594","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CÖF-CÖKA elnöke a védőoltásokról azt mondta: „legyen áldott minden egyes ampulla”.","shortLead":"A CÖF-CÖKA elnöke a védőoltásokról azt mondta: „legyen áldott minden egyes ampulla”.","id":"20210423_bekemenet_cof_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3eb48e0d-1cad-485c-a25b-05708775d594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3f3173-70a8-420f-9e96-6cad667e2a87","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_bekemenet_cof_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 23. 18:22","title":"Soha nem látott méretű Békemenetet terveznek a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy külön helyiségben találkozhatnak a bentlakó idősek a látogatókkal, de csak egy üvegfalon keresztül beszélgethetnek.","shortLead":"Egy külön helyiségben találkozhatnak a bentlakó idősek a látogatókkal, de csak egy üvegfalon keresztül beszélgethetnek.","id":"20210423_nyiregyhaza_idosotthon_latogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e76524f-97be-4af8-a4db-16999bd6e8d4","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_nyiregyhaza_idosotthon_latogatas","timestamp":"2021. április. 23. 21:25","title":"Szombattól látogatható lesz két nyíregyházi idősotthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11fe5a93-832e-43db-997b-28bf93061d81","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Számos dologban kellene még tisztábban látniuk – mondta a Sziget ügyvezetője.","shortLead":"Számos dologban kellene még tisztábban látniuk – mondta a Sziget ügyvezetője.","id":"20210423_Tovabbra_sem_dontottek_a_Sziget_szervezoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11fe5a93-832e-43db-997b-28bf93061d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"486d54ae-2f4d-4f0b-8d33-b0fe6a6e6ea4","keywords":null,"link":"/kultura/20210423_Tovabbra_sem_dontottek_a_Sziget_szervezoi","timestamp":"2021. április. 23. 10:25","title":"Továbbra sem döntöttek a Sziget szervezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec567c9a-a218-40a5-b399-872941b606f1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ORFK szóvivője, Gál Kristóf hangsúlyozta, hogy a járványügyi szabályok továbbra is érvényben vannak.","shortLead":"Az ORFK szóvivője, Gál Kristóf hangsúlyozta, hogy a járványügyi szabályok továbbra is érvényben vannak.","id":"20210424_gal_kristof_orfk_terasznyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec567c9a-a218-40a5-b399-872941b606f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708f2d57-d322-4a1a-89f6-18dd6be187cf","keywords":null,"link":"/kkv/20210424_gal_kristof_orfk_terasznyitas","timestamp":"2021. április. 24. 13:55","title":"A rendőrség arra emlékeztet, hogy a terasznyitás után is ellenőrzik a védelmi intézkedések betartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27dc0afd-4525-4278-b0eb-2d66801b24ac","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Amerikában próbál befektetőket találni startupjukhoz András. Közben Antal otthon a családjára is koncentrál, jelnyelvet tanulnak, hogy könnyebben tudjanak kislányukkal kommunikálni. De sikerre tudják vinni az appot, mielőtt elfogy a pénzük? Angyali üzlet harmadik, befejező rész.","shortLead":"Amerikában próbál befektetőket találni startupjukhoz András. Közben Antal otthon a családjára is koncentrál, jelnyelvet...","id":"20210424_Doku360_Angyali_uzlet_harmadik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27dc0afd-4525-4278-b0eb-2d66801b24ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d579b75-9eea-45aa-b222-cae78e9b9d06","keywords":null,"link":"/360/20210424_Doku360_Angyali_uzlet_harmadik_resz","timestamp":"2021. április. 24. 19:00","title":"Doku360: 18 millió forint forog kockán, hogy egy 50 ezres fejlesztés elkészül-e ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11674e09-731f-4516-aa87-3a89dc03b61e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Warner Bros. új Mortal Kombat-filmje pénteken debütál, amiből egy hosszabb ízelítőt a YouTube-on is meg lehet nézni.","shortLead":"A Warner Bros. új Mortal Kombat-filmje pénteken debütál, amiből egy hosszabb ízelítőt a YouTube-on is meg lehet nézni.","id":"20210423_mortal_kombat_film_mozi_verekedes_scorpion_sub_zero","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11674e09-731f-4516-aa87-3a89dc03b61e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"114c80bb-24d7-4fd1-88e3-e8242ac5244d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_mortal_kombat_film_mozi_verekedes_scorpion_sub_zero","timestamp":"2021. április. 23. 13:03","title":"Videó: Kiadta a stúdió a Mortal Kombat-film első 7 percét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22009f18-2e1c-4024-a051-6cd2a7eaa9a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester ezzel is arra ösztönöz, hogy minél többen oltassák be magukat a koronavírus-fertőzés ellen.","shortLead":"A főpolgármester ezzel is arra ösztönöz, hogy minél többen oltassák be magukat a koronavírus-fertőzés ellen.","id":"20210423_koronavirus_oltas_budapest_karacsony_szabadnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22009f18-2e1c-4024-a051-6cd2a7eaa9a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8d5c7c-dd86-459a-8719-e9b4825c0d2d","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_koronavirus_oltas_budapest_karacsony_szabadnap","timestamp":"2021. április. 23. 11:58","title":"Karácsony: Szabadnap jár az oltás után a fővárosi cégeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]