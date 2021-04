Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e6222698-41b9-4649-8531-eb55e3b3d56f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Horizon nevű vállalati rendszer olyannyira rossz volt, hogy még az ártatlanokat is korruptnak bélyegezte.","shortLead":"A Horizon nevű vállalati rendszer olyannyira rossz volt, hogy még az ártatlanokat is korruptnak bélyegezte.","id":"20210426_horizon_szoftverhiba_posta_borton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6222698-41b9-4649-8531-eb55e3b3d56f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d53dd13-5ea9-4a15-a7fb-3093b9ea8605","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_horizon_szoftverhiba_posta_borton","timestamp":"2021. április. 26. 08:37","title":"Postai dolgozók kerültek börtönbe egy súlyos szoftverhiba miatt az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alig 9-15 fok lehet hétfőn.","shortLead":"Alig 9-15 fok lehet hétfőn.","id":"20210426_idojaras_hetfo_hideg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"347b65fe-31e2-44af-9374-4b75501c8894","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_idojaras_hetfo_hideg","timestamp":"2021. április. 26. 05:35","title":"Hűvös idővel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d928c5b2-f01a-4864-9703-ba3db76b139c","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A gyógyszergyártó az általa erre az évre vállalt 300 millió adagból csak 100 milliót tud teljesíteni – legjobb esetben.","shortLead":"A gyógyszergyártó az általa erre az évre vállalt 300 millió adagból csak 100 milliót tud teljesíteni – legjobb esetben.","id":"20210426_Az_EU_beperli_az_AstraZenecat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d928c5b2-f01a-4864-9703-ba3db76b139c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6a22ab-e240-4c56-8be3-75e075fea5fd","keywords":null,"link":"/eurologus/20210426_Az_EU_beperli_az_AstraZenecat","timestamp":"2021. április. 26. 14:41","title":"Beperli az AstraZenecát az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edcee30c-e8e0-4da2-8c67-958e60e6c23e","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A Nyugat-Európából Ázsiába vezető divatos Hippiösvény utazóit pécézte ki Charles Sobhraj a hetvenes években. A valós történetből sorozat készült. ","shortLead":"A Nyugat-Európából Ázsiába vezető divatos Hippiösvény utazóit pécézte ki Charles Sobhraj a hetvenes években...","id":"202116__sorozatgyilkos__hippiosveny__megbuvolt_aldozatok__kigyomaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edcee30c-e8e0-4da2-8c67-958e60e6c23e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faed394e-57fa-4c73-af68-e1749fd4c029","keywords":null,"link":"/360/202116__sorozatgyilkos__hippiosveny__megbuvolt_aldozatok__kigyomaras","timestamp":"2021. április. 25. 16:00","title":"Kalandvágyó európai fiatalokra vadászott a hírhedt sorozatgyilkos, a Kígyó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f778b80a-f2d6-4990-b5c5-ade18fb9814d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A régi, nem használt okostelefonok újrahasznosításának ötlete igazán jó, azonban a Samsung egyik ezt célzó programja sajnos nem túlzottan sikeres.","shortLead":"A régi, nem használt okostelefonok újrahasznosításának ötlete igazán jó, azonban a Samsung egyik ezt célzó programja...","id":"20210425_samsung_ujrahasznositasi_program_regi_telefonok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f778b80a-f2d6-4990-b5c5-ade18fb9814d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0aa8d6c-1872-4dba-8aff-70a1c01bdb29","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_samsung_ujrahasznositasi_program_regi_telefonok","timestamp":"2021. április. 25. 20:03","title":"De hol van kétmilliárd használt Samsung telefon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenség igen ritka, és az eddigi adatok alapján inkább a fiatalabb, 30 alatti korosztályt érinti.","shortLead":"A jelenség igen ritka, és az eddigi adatok alapján inkább a fiatalabb, 30 alatti korosztályt érinti.","id":"20210426_pfizer_biontech_vakcina_izrael_vizsgalat_szivizomgyulladas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9f1ad7-e708-4d3c-af5f-7a4febee1123","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_pfizer_biontech_vakcina_izrael_vizsgalat_szivizomgyulladas","timestamp":"2021. április. 26. 10:37","title":"Szívizomgyulladásos esetek miatt kivizsgálják a Pfizer vakcináját Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a314ce-8f28-43ae-9ef0-472e311b850b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 81 éves Maria Ilva Biolcati, akit hajszíne miatt La Rossa (Vörös) néven is emlegettek, pénteken halt meg Milánóban.","shortLead":"A 81 éves Maria Ilva Biolcati, akit hajszíne miatt La Rossa (Vörös) néven is emlegettek, pénteken halt meg Milánóban.","id":"20210426_Meghalt_Milva_a_hatvanashetvenes_evek_nepszeru_olasz_enekesnoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76a314ce-8f28-43ae-9ef0-472e311b850b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2e008f-c514-4f54-97e3-bc8cdb84b69d","keywords":null,"link":"/kultura/20210426_Meghalt_Milva_a_hatvanashetvenes_evek_nepszeru_olasz_enekesnoje","timestamp":"2021. április. 26. 10:06","title":"Meghalt Milva, a hatvanas-hetvenes évek népszerű olasz énekesnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f881dff-b952-45ba-81f8-74a49363cdc3","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Felvázoljuk, milyen lehetne egy tudományos publikáció a Sinopharm-vakcináról és mit jelent a peer review.","shortLead":"Felvázoljuk, milyen lehetne egy tudományos publikáció a Sinopharm-vakcináról és mit jelent a peer review.","id":"20210426_Sinopharm_The_Lancet_WHO_Menczer_Tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f881dff-b952-45ba-81f8-74a49363cdc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"122c11f5-3fc5-49a5-b917-549c76d75d71","keywords":null,"link":"/360/20210426_Sinopharm_The_Lancet_WHO_Menczer_Tamas","timestamp":"2021. április. 26. 12:00","title":"Mit kellene tudnunk a kínai oltásról – és mit írt erről a The Lancet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]