[{"available":true,"c_guid":"1f3df5a1-643c-4180-bccc-7f5e33d565ec","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ötnapos ünnep lesz május első hetében az 1,4 milliárd lakosú országban, ahol már maguk mögött hagyták a koronavírus-járványt. Két év után ez lesz az első ünnepi hét, amikor már nem korlátozzák vírusszabályok az utazást.","shortLead":"Ötnapos ünnep lesz május első hetében az 1,4 milliárd lakosú országban, ahol már maguk mögött hagyták...","id":"20210426_200_millio_kinai_indithatja_be_a_helyi_turizmust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f3df5a1-643c-4180-bccc-7f5e33d565ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46a74b4-31ad-4df9-a2d5-7aeb37f6b51f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210426_200_millio_kinai_indithatja_be_a_helyi_turizmust","timestamp":"2021. április. 26. 18:55","title":"200 millió kínai indíthatja be a helyi turizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee9354e-0def-4bc2-b0fd-0ae5c6fa6ebf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Bassano del Grappa városában azonosították a mutációt egy indiai származású apánál és lányánál.","shortLead":"Bassano del Grappa városában azonosították a mutációt egy indiai származású apánál és lányánál.","id":"20210426_Olaszorszag_koronavirus_indiai_varians","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cee9354e-0def-4bc2-b0fd-0ae5c6fa6ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8c8d4c-f7bd-4c9b-9fb0-1fe56f982048","keywords":null,"link":"/vilag/20210426_Olaszorszag_koronavirus_indiai_varians","timestamp":"2021. április. 26. 17:29","title":"Olaszországban is megjelent a koronavírus indiai variánsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a50b78-da6b-401e-92a4-008e4a1e862e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétoldali tüdőgyulladása volt, húsvét környékén hagyhatta el a kórházat.","shortLead":"Kétoldali tüdőgyulladása volt, húsvét környékén hagyhatta el a kórházat.","id":"20210425_A_memkent_vilaghiruve_valt_Arato_Andras_is_korhazban_volt_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70a50b78-da6b-401e-92a4-008e4a1e862e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2993a6-a771-40c5-8e2a-7511514100a1","keywords":null,"link":"/itthon/20210425_A_memkent_vilaghiruve_valt_Arato_Andras_is_korhazban_volt_koronavirus_miatt","timestamp":"2021. április. 25. 08:37","title":"A mémként világhírűvé vált Arató András is kórházban volt koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9721b3ad-4f14-4370-abb4-26a6af90c163","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közel ötéves ügy még nem zárult le, mert a védelem felmentésért fellebbezett.","shortLead":"A közel ötéves ügy még nem zárult le, mert a védelem felmentésért fellebbezett.","id":"20210426_birosag_itelet_fegyhazbuntetes_biztonsagi_or_turista_gozsdu_udvar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9721b3ad-4f14-4370-abb4-26a6af90c163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae44927-20b5-4136-8df0-c836b8c3a675","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_birosag_itelet_fegyhazbuntetes_biztonsagi_or_turista_gozsdu_udvar","timestamp":"2021. április. 26. 19:28","title":"Öt év fegyházat kapott a biztonsági őr, aki életveszélyes sérülést okozott egy turistának a Gozsdu udvarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260c7f13-2318-49f7-b399-b4d0054764c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Harminckét év után a hatóságok nyomásának engedve elhagyja Budelli szigetét Mauro Morandi.\r

","shortLead":"Harminckét év után a hatóságok nyomásának engedve elhagyja Budelli szigetét Mauro Morandi.\r

","id":"20210426_mauro_morandi_budelli_sziget_gondnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=260c7f13-2318-49f7-b399-b4d0054764c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7928ac57-d84c-44da-bc23-1d715da75e4f","keywords":null,"link":"/vilag/20210426_mauro_morandi_budelli_sziget_gondnok","timestamp":"2021. április. 26. 22:26","title":"Feladta, elköltözik szigetéről az olasz Robinson Crusoe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3224480d-5ecc-4470-9add-f31c08538e4a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Könnyű leírni, nehéz megcsinálni: úgy tarthatjuk fenn a fejlődést és állíthatjuk helyre bolygónk egészségét, ha szakítunk a lineáris gazdálkodással, és áttérünk a körforgásosra. Azaz ha úgy tekintünk a hulladékra, mint a termelés újabb ciklusának beindításához szükséges alapanyagra.","shortLead":"Könnyű leírni, nehéz megcsinálni: úgy tarthatjuk fenn a fejlődést és állíthatjuk helyre bolygónk egészségét, ha...","id":"202116_a_korforgas_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3224480d-5ecc-4470-9add-f31c08538e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0324452c-89cc-4e86-a71a-8e10681c3e5b","keywords":null,"link":"/360/202116_a_korforgas_fele","timestamp":"2021. április. 26. 17:00","title":"Hatalmas üzlet lenne, ha elfelejtenénk a „szemét” szót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4098b4da-0862-4dd3-9f19-33ab0c84eb74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legénység 53 tagja meghalt. Előzőleg érzékelők 850 méteres mélységben lokalizálták a tengeralattjárót, amelynek maximális merülési mélysége 500 méter. ","shortLead":"A legénység 53 tagja meghalt. Előzőleg érzékelők 850 méteres mélységben lokalizálták a tengeralattjárót, amelynek...","id":"20210425_Nem_keresik_tovabb_az_indonez_hadsereg_eltunt_tengeralattjarojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4098b4da-0862-4dd3-9f19-33ab0c84eb74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e435d7-0a49-4f9b-a372-9d8ff8e57496","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Nem_keresik_tovabb_az_indonez_hadsereg_eltunt_tengeralattjarojat","timestamp":"2021. április. 25. 09:57","title":"Megtalálták az indonéz hadsereg eltűnt tengeralattjáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a947e913-0f7f-4d60-a0ec-83964c6be963","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kialakult a szervezeti keret, megvannak az időpontok, megszületett az etikai kódex: minden kész az ellenzék közös miniszterelnök- és képviselőjelöltjeinek előválasztásához.","shortLead":"Kialakult a szervezeti keret, megvannak az időpontok, megszületett az etikai kódex: minden kész az ellenzék közös...","id":"202116__elovalasztas__menetrend__kihivok__szereplovalogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a947e913-0f7f-4d60-a0ec-83964c6be963&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037ace3f-4324-42d6-b1cf-1446131f3379","keywords":null,"link":"/360/202116__elovalasztas__menetrend__kihivok__szereplovalogatas","timestamp":"2021. április. 26. 07:00","title":"Beleszólna abba, ki legyen Orbán kihívója? Itt az előválasztási menetrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]