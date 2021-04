Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a009e385-0c01-453d-b8ce-59a399127fda","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A II. kerületi önkormányzat kérdezte meg az ott élőket, hogy kikről neveznének el közterületeket. Mostanra véglegesítették a listát.","shortLead":"A II. kerületi önkormányzat kérdezte meg az ott élőket, hogy kikről neveznének el közterületeket. Mostanra...","id":"20210427_utcak_kozterulet_ii_kerulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a009e385-0c01-453d-b8ce-59a399127fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9f653b-20ae-4be5-ac1c-8bf358f9a1c3","keywords":null,"link":"/elet/20210427_utcak_kozterulet_ii_kerulet","timestamp":"2021. április. 27. 14:01","title":"Utcát, teret neveznek el Szabó Magdáról, Psota Irénről, Komlós Juciról és Solt Ottiliáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae7d424-baad-4e1c-a782-6e2b4e3d1565","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A fagyasztott sült krumplin már működik a módszer.","shortLead":"A fagyasztott sült krumplin már működik a módszer.","id":"20210427_szen_dioxid_elelmiszer_tartositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ae7d424-baad-4e1c-a782-6e2b4e3d1565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7385ed79-850b-4b1a-ae6b-9b7cb164b5b8","keywords":null,"link":"/zhvg/20210427_szen_dioxid_elelmiszer_tartositas","timestamp":"2021. április. 27. 18:40","title":"Szén-dioxiddal tartósítaná egy cég az élelmiszereket, hogy fagyasztó helyett akár a polcon is tarthassuk őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két magánszemély tett bejelentetést a közösségi médiában terjedő videók miatt, amiket egy orvos tesz közzé.","shortLead":"Két magánszemély tett bejelentetést a közösségi médiában terjedő videók miatt, amiket egy orvos tesz közzé.","id":"20210426_remhirterjesztes_orvos_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de259ff-2118-4e4b-89a8-45a71901362c","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_remhirterjesztes_orvos_koronavirus","timestamp":"2021. április. 26. 10:07","title":"Rémhírterjesztés miatt feljelentettek egy \"orvos végzettségű üzletembert\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól sokkal egyszerűbben is beállítható, milyen minőségben szeretnénk nézni a legnagyobb videómegosztó, a YouTube tartalmait.","shortLead":"Mostantól sokkal egyszerűbben is beállítható, milyen minőségben szeretnénk nézni a legnagyobb videómegosztó, a YouTube...","id":"20210426_youtube_video_mobil_beallitas_kepminoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ca2df6-bf01-4bbc-9817-fc6b588f7a0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_youtube_video_mobil_beallitas_kepminoseg","timestamp":"2021. április. 26. 09:03","title":"Bekerült két új kapcsoló a YouTube-ba, mindkettő nagyon hasznos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71013cbc-63de-4b0f-a5f9-9f9ece701aef","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Komoly következményekkel jár, ha meghal a legismertebb ellenzéki, Alekszej Navalnij, illetve ha Moszkva támadást intéz Ukrajna ellen – üzente az EU és az USA Oroszországnak. Hasonló szavak már korábban is elhangoztak, ám az EU egyelőre adós a valóban ütős szankciókkal. Részben azért, mert néhány tagállam, köztük Magyarország, még mindig barátként tekint Putyin Oroszországára.","shortLead":"Komoly következményekkel jár, ha meghal a legismertebb ellenzéki, Alekszej Navalnij, illetve ha Moszkva támadást intéz...","id":"202116__oroszorszag_es_anyugat__szavak_vagy_tettek__halalosztok__ej_raernek_arra_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71013cbc-63de-4b0f-a5f9-9f9ece701aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3fa324-fddf-4d9c-8ec7-5fe6c1684a97","keywords":null,"link":"/360/202116__oroszorszag_es_anyugat__szavak_vagy_tettek__halalosztok__ej_raernek_arra_meg","timestamp":"2021. április. 26. 11:00","title":"A Nyugat Oroszország elleni fellépésének Magyarország a kerékkötője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfcf20d-7fb2-4320-a11b-8a90a4b86537","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A parlament keddi ülésén gyorsan kikristályosodott a menetrend: a Fideszből alig vett részt valaki, de három államtitkár le tudta osztani, ki magyarázza el változatos kérdésekre és kritikákra, miért oltásellenes az ellenzék.","shortLead":"A parlament keddi ülésén gyorsan kikristályosodott a menetrend: a Fideszből alig vett részt valaki, de három...","id":"20210426_parlament_ules_oltaselleneseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cfcf20d-7fb2-4320-a11b-8a90a4b86537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308c1ea8-a569-489d-b1d6-4c1171e597bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_parlament_ules_oltaselleneseg","timestamp":"2021. április. 26. 15:31","title":"Jakab Pétert rendre intették, miután fideszes hosszú hajú ficsúrnak nevezte Deutsch Tamást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3df5a1-643c-4180-bccc-7f5e33d565ec","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ötnapos ünnep lesz május első hetében az 1,4 milliárd lakosú országban, ahol már maguk mögött hagyták a koronavírus-járványt. Két év után ez lesz az első ünnepi hét, amikor már nem korlátozzák vírusszabályok az utazást.","shortLead":"Ötnapos ünnep lesz május első hetében az 1,4 milliárd lakosú országban, ahol már maguk mögött hagyták...","id":"20210426_200_millio_kinai_indithatja_be_a_helyi_turizmust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f3df5a1-643c-4180-bccc-7f5e33d565ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46a74b4-31ad-4df9-a2d5-7aeb37f6b51f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210426_200_millio_kinai_indithatja_be_a_helyi_turizmust","timestamp":"2021. április. 26. 18:55","title":"200 millió kínai indíthatja be a helyi turizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413a1f90-45ac-4979-992f-93b9fec5ff10","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újdelhi kórházai már jelezték, hogy nincs elegendő készletük orvosi oxigénből.","shortLead":"Újdelhi kórházai már jelezték, hogy nincs elegendő készletük orvosi oxigénből.","id":"20210426_india_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=413a1f90-45ac-4979-992f-93b9fec5ff10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c029ceb5-135a-45fc-b7e0-d26e5caef00b","keywords":null,"link":"/vilag/20210426_india_koronavirus","timestamp":"2021. április. 26. 08:44","title":"Indiában egyetlen nap alatt 350 ezer fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]