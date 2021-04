Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3f58b3fa-a786-4e45-aa9b-926aec69393a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a balesetben csodával határos módon senki nem hunyt el.","shortLead":"Ebben a balesetben csodával határos módon senki nem hunyt el.","id":"20210427_audi_horvatorszag_baleset_parkolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f58b3fa-a786-4e45-aa9b-926aec69393a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d0a9b3-3868-49fa-a178-c386a2f8ef7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210427_audi_horvatorszag_baleset_parkolo","timestamp":"2021. április. 27. 22:00","title":"Nyolc autót is letarolt egy parkolóba csapódó Audi Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fcee80f-260b-4c69-89ad-f34a25053d56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Alaposan átalakították az italgyártók a termékpalettájukat. A csökkentett kalóriatartalmú és kalóriamentes üdítőik aránya 23 százalékról 57 százalékra emelkedett.","shortLead":"Alaposan átalakították az italgyártók a termékpalettájukat. A csökkentett kalóriatartalmú és kalóriamentes üdítőik...","id":"20210427_magyar_uditok_cukor_kaloria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fcee80f-260b-4c69-89ad-f34a25053d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee5ef13-f70d-401e-a952-de56b2c2ab1f","keywords":null,"link":"/kkv/20210427_magyar_uditok_cukor_kaloria","timestamp":"2021. április. 27. 10:28","title":"Drasztikusan csökkent a magyar üdítők cukor- és kalóriatartalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c01c46a-ea61-4f39-9e03-66c293b7bc54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, az Apple szemüveges projektjét jól ismerő forrás szerint a cégnek már meg kellett volna kezdenie az eszköz második körös tesztjét, ez azonban még nem történt meg.","shortLead":"Egy, az Apple szemüveges projektjét jól ismerő forrás szerint a cégnek már meg kellett volna kezdenie az eszköz második...","id":"20210426_apple_glass_szemuveg_kiterjeszetett_valosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c01c46a-ea61-4f39-9e03-66c293b7bc54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60313b7-3c67-4ccc-9a65-b5d10c014be4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_apple_glass_szemuveg_kiterjeszetett_valosag","timestamp":"2021. április. 26. 19:03","title":"Még el sem kezdődött a második teszt, csúszhat az Apple csodaszemüvegének érkezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ababbc2-3eaf-4b9e-9c4b-a6b772183295","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A Volánbusz is lazít a járványügyi szabályokon.","shortLead":"A Volánbusz is lazít a járványügyi szabályokon.","id":"20210428_volan_busz_elso_ajto_felszallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ababbc2-3eaf-4b9e-9c4b-a6b772183295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2938975c-4ff1-46ec-8dac-20fbf9474c62","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_volan_busz_elso_ajto_felszallas","timestamp":"2021. április. 28. 05:54","title":"Május 1-jétől visszaállítja a Volánbusz az első ajtós felszállási rendet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e83828c-7254-466c-9f73-492e2d1a217d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azzal vádolják a rendőrök az orosz sajtó több munkatársát, hogy engedély nélküli tüntetésen vettek részt, és nem fogadják el az indoklást, hogy tudósítóként dolgoztak.","shortLead":"Azzal vádolják a rendőrök az orosz sajtó több munkatársát, hogy engedély nélküli tüntetésen vettek részt, és nem...","id":"20210428_orosz_media_tuntetes_rendor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e83828c-7254-466c-9f73-492e2d1a217d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1811ba5-4266-4e58-bbd8-045df09a3fb1","keywords":null,"link":"/vilag/20210428_orosz_media_tuntetes_rendor","timestamp":"2021. április. 28. 08:13","title":"A lakásukon keresik a rendőrök az ellenzéki tüntetésről tudósító orosz újságírókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d928c5b2-f01a-4864-9703-ba3db76b139c","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A gyógyszergyártó az általa erre az évre vállalt 300 millió adagból csak 100 milliót tud teljesíteni – legjobb esetben.","shortLead":"A gyógyszergyártó az általa erre az évre vállalt 300 millió adagból csak 100 milliót tud teljesíteni – legjobb esetben.","id":"20210426_Az_EU_beperli_az_AstraZenecat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d928c5b2-f01a-4864-9703-ba3db76b139c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6a22ab-e240-4c56-8be3-75e075fea5fd","keywords":null,"link":"/eurologus/20210426_Az_EU_beperli_az_AstraZenecat","timestamp":"2021. április. 26. 14:41","title":"Beperli az AstraZenecát az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Általánosságban elmondható, hogy egy kis alkohol még az oltóanyag beadása után sem jelenthet gondot, nagy mennyiségben viszont inkább nem tanácsos fogyasztani.","shortLead":"Általánosságban elmondható, hogy egy kis alkohol még az oltóanyag beadása után sem jelenthet gondot, nagy mennyiségben...","id":"20210427_vakcina_koronavirus_alkohol_ivas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ef6ca3-1fcd-40cd-acfa-e6d31ad28ce5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_vakcina_koronavirus_alkohol_ivas","timestamp":"2021. április. 27. 17:03","title":"Lehet inni az oltás után vagy sem? Megjött végre a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02b09c4-a63f-4164-afae-ea1cdfce6fa7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nő családja beperelte a rendőrséget.","shortLead":"A nő családja beperelte a rendőrséget.","id":"20210427_rendor_demens_no_elfogas_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c02b09c4-a63f-4164-afae-ea1cdfce6fa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6c2c21-8b40-4970-9a7a-74ef5fe027bc","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_rendor_demens_no_elfogas_","timestamp":"2021. április. 27. 14:12","title":"Gúnyosan nevetgéltek a rendőrök egy idős, demens nő elfogásán Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]