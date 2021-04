Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök a baleset helyszínén teljes szélességében lezárták az útszakaszt.","shortLead":"A rendőrök a baleset helyszínén teljes szélességében lezárták az útszakaszt.","id":"20210428_busz_auto_halalos_baleset_soltvadkert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6456daa-1764-4f24-a698-112d5f4ffc7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_busz_auto_halalos_baleset_soltvadkert","timestamp":"2021. április. 28. 07:29","title":"Busszal ütközött, meghalt egy autós az 54-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1070f22-a8fd-4db1-a937-c9161b167639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A múlt hét óta éles az időpontfoglalási rendszer, amelyen keresztül az első körben csak Sinopharm-vakcinért lehetett jelentkezni. Most már AstraZenecáért is.","shortLead":"A múlt hét óta éles az időpontfoglalási rendszer, amelyen keresztül az első körben csak Sinopharm-vakcinért lehetett...","id":"20210428_koronavirus_jarvany_vedooltas_astrazeneca_online_idopontfoglalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1070f22-a8fd-4db1-a937-c9161b167639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a36ac14-f5df-4053-80c5-f6026c4ce831","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_koronavirus_jarvany_vedooltas_astrazeneca_online_idopontfoglalas","timestamp":"2021. április. 28. 09:07","title":"Már AstraZeneca-oltásra is lehet online időpontot foglalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29c62f45-58a0-49fd-8cca-1b24a9ec3833","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tokiói orvosi egyetem kórházában márciusban 14 Covid-pozitív beteg közül 10 fertőződött meg az E484K néven ismert koronavírus-mutációval. Ez a szakemberek szerint sokkal ellenállóbb lehet a védőoltásokkal szemben a \"hagyományos\" vírushoz képest.","shortLead":"A tokiói orvosi egyetem kórházában márciusban 14 Covid-pozitív beteg közül 10 fertőződött meg az E484K néven ismert...","id":"20210427_koronavirus_jarvany_e484k_mutacio_vedooltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29c62f45-58a0-49fd-8cca-1b24a9ec3833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38dba08d-b33e-40fd-a330-6a24d8e61972","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_koronavirus_jarvany_e484k_mutacio_vedooltas","timestamp":"2021. április. 27. 08:33","title":"Az oltásoknak is jobban ellenálló koronavírus-mutáció terjed Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyílt levélben fejtette ki a Magyar Orvosi Kamara elnöksége, milyen módszertani hibákkal van tele a táblázat, amelyet a vakcinák hatásosságáról közzétett a kormány.","shortLead":"Nyílt levélben fejtette ki a Magyar Orvosi Kamara elnöksége, milyen módszertani hibákkal van tele a táblázat, amelyet...","id":"20210427_Magyar_Orvosi_Kamara_vakcina_hatekonysag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8221c3d9-c8b1-4725-a430-fae422c4f940","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_Magyar_Orvosi_Kamara_vakcina_hatekonysag_koronavirus","timestamp":"2021. április. 27. 08:34","title":"Magyar Orvosi Kamara: Nem alkalmas a kormány vakcinatáblázata mélyebb következtetések levonására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4fb4f2-81b6-484b-9bc0-bda3d76b69e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A miniszter szerint már kifejeztük szolidaritásunkat Csehország felé, egyéb lépést nem tervez a cseh diplomaták kiutasítása miatt.\r

","shortLead":"A miniszter szerint már kifejeztük szolidaritásunkat Csehország felé, egyéb lépést nem tervez a cseh diplomaták...","id":"20210428_Szijjarto_Peter_Magyarorszag_orosz_diplomatak_kiutasitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c4fb4f2-81b6-484b-9bc0-bda3d76b69e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1dafed8-fa6a-4916-bcaf-1d7d293df5f9","keywords":null,"link":"/vilag/20210428_Szijjarto_Peter_Magyarorszag_orosz_diplomatak_kiutasitas","timestamp":"2021. április. 28. 19:50","title":"Szijjártó: Magyarország nem tervezi orosz diplomaták kiutasítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24 éves férfi az élettársa fotójával hálózta be áldozatát.","shortLead":"A 24 éves férfi az élettársa fotójával hálózta be áldozatát.","id":"20210427_bunugyi_felugyelet_ferfi_szexualis_zaklatas_obuda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139731fe-cc28-4db1-9deb-ea24898a5f25","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_bunugyi_felugyelet_ferfi_szexualis_zaklatas_obuda","timestamp":"2021. április. 27. 13:15","title":"Parkba csalt és szexuálisan zaklatott egy férfi egy nőt Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a429b378-9b7c-485f-9e8b-25b0f9cde10a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2021. április 30-án ünnepeljük a 120. évfordulóját annak, hogy elkészült az első megrendezett magyar film. A Nemzeti Filmintézet kezdeményezésére a televíziók és a streamingszolgáltók is csatlakoztak a közös ünnepléshez, ennek köszönhetően száznál is több kiváló magyar filmet nézhetünk tévében és online.","shortLead":"2021. április 30-án ünnepeljük a 120. évfordulóját annak, hogy elkészült az első megrendezett magyar film. A Nemzeti...","id":"20210427_Magyar_film_napja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a429b378-9b7c-485f-9e8b-25b0f9cde10a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28144548-c700-40f3-8391-5baec922adc8","keywords":null,"link":"/elet/20210427_Magyar_film_napja","timestamp":"2021. április. 27. 10:47","title":"Szerelem, A tanú, Rossz versek, Saul fia – egész hétvégén magyar filmeket ünnepelnek a tévécsatornák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f506a51-585b-44eb-8f6a-da40d5d59e63","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Múlt pénteken Lettország, Litvánia és Észtország is kiutasított összesen négy orosz diplomatát. A litván külügyminiszter szerint kevesebb orosz kém kéne az EU-ba.","shortLead":"Múlt pénteken Lettország, Litvánia és Észtország is kiutasított összesen négy orosz diplomatát. A litván...","id":"20210427_oroszorszag_szlovakia_balti_orszagok_nagykovetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f506a51-585b-44eb-8f6a-da40d5d59e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5273a779-854f-4e74-9b07-b40738fdf359","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_oroszorszag_szlovakia_balti_orszagok_nagykovetek","timestamp":"2021. április. 27. 20:38","title":"Moszkvában bekérették Szlovákia és a három balti állam nagykövetét, de nem mondták meg, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]