Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"26671733-6db0-4c43-8465-1506ab9ee94a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Napsütés is lesz a hétvégén, de sokfelé szeles és csapadékos idő lesz a jellemző. Ezzel együtt meleg várható, május elsején néhol akár 28 Celsius-fokot is mérhetnek, vasárnap délutántól azonban jelentős lehűlésre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat az országos, középtávú előrejelzésében.\r

\r

","shortLead":"Napsütés is lesz a hétvégén, de sokfelé szeles és csapadékos idő lesz a jellemző. Ezzel együtt meleg várható, május...","id":"20210429_zivatar_meleg_hetvege_idojaras_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26671733-6db0-4c43-8465-1506ab9ee94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f51dcad-6efd-49ff-b761-9d8c6c330cc5","keywords":null,"link":"/elet/20210429_zivatar_meleg_hetvege_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. április. 29. 16:28","title":"28 fokkal és zivatarokkal indul a május","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25c0a00d-e989-4cf2-aac3-2f4c2d65d257","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Rendszeresen felmerül a nyugat-balkáni határok megváltoztatásának ötlete. Legutóbb állítólag Janez Jansa szlovén miniszterelnök kezdeményezte Bosznia felosztását és Nagy-Albánia létrehozását. Az érintettek tagadnak, az európai államok hivatalosan ellenzik a határok átszabását, de akadnak, akik támogatnák az ötletet.","shortLead":"Rendszeresen felmerül a nyugat-balkáni határok megváltoztatásának ötlete. Legutóbb állítólag Janez Jansa szlovén...","id":"202117__nyugatbalkani_hatarok__dominohatas__hatterjatszmak__csak_terkep_e_taj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25c0a00d-e989-4cf2-aac3-2f4c2d65d257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22bb1142-af88-4214-a61a-c8bc1017afb9","keywords":null,"link":"/360/202117__nyugatbalkani_hatarok__dominohatas__hatterjatszmak__csak_terkep_e_taj","timestamp":"2021. április. 30. 11:00","title":"Tologatnák a határokat a Balkánon, és a háttérben feltűnik Orbán Viktor is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4812184-aecf-4f5c-af9c-93b6adb27355","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az autonóm alkotóműhely fenntartásához, workshopok megvalósításához, egy otthont adó épület megtalálásához kérik az emberek segítségét. Az anyagi támogatásért cserébe a Freeszfe programokat kínál. \r

","shortLead":"Az autonóm alkotóműhely fenntartásához, workshopok megvalósításához, egy otthont adó épület megtalálásához kérik...","id":"20210430_Elinditotta_a_Freeszfe_Egyesulet_a_tamogatoi_oldalat__latogathato_foprobakat_filmklubokat_igernek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4812184-aecf-4f5c-af9c-93b6adb27355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d512fd5-fd19-4e4f-bf18-2d2a1f596490","keywords":null,"link":"/kultura/20210430_Elinditotta_a_Freeszfe_Egyesulet_a_tamogatoi_oldalat__latogathato_foprobakat_filmklubokat_igernek","timestamp":"2021. április. 30. 15:13","title":"Elindította a Freeszfe Egyesület a támogatói oldalát – látogatható főpróbákat, filmklubokat ígérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank megfontolandónak tartaná azt is, hogy a kormány biztosítsa a kamattartozás díjmentes előtörlesztésének lehetőségét jogszabály-változtatással.","shortLead":"A jegybank megfontolandónak tartaná azt is, hogy a kormány biztosítsa a kamattartozás díjmentes előtörlesztésének...","id":"20210429_hitelmoratorium_moratorium_mnb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f496ff5f-a1b2-4012-8c01-c68408e0bf36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210429_hitelmoratorium_moratorium_mnb","timestamp":"2021. április. 29. 13:26","title":"Egy MNB-s igazgató felvetette, hogy jó lenne, ha fokozatosan nőnének a moratóriumos hitelek törlesztői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc54678-53a7-4ea7-8742-4e27c75b6e78","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Az időskori demenciáról különös perspektívából beszél Florian Zeller rendező és forgatókönyvíró: Az apa című, kétszeresen Oscar-díjas filmben egy, a nyolcvanas éveiben járó férfi darabokra hulló memóriájával és zavart tudatával követjük mi, nézők is a történteket. A főszereplőt alakító Anthony Hopkins pedig nagy alakítással és némi humorérzékkel enged bepillantást az apa elméjébe. A film egyszerre dráma, pszichothriller és felállított diagnózis. ","shortLead":"Az időskori demenciáról különös perspektívából beszél Florian Zeller rendező és forgatókönyvíró: Az apa című...","id":"20210429_apa_film_anthony_hopkins_oscar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebc54678-53a7-4ea7-8742-4e27c75b6e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbdc264d-0a67-43b8-af88-ddf7ea3db247","keywords":null,"link":"/elet/20210429_apa_film_anthony_hopkins_oscar","timestamp":"2021. április. 29. 20:00","title":"Lassan semmivé foszlik a külvilág – ezzel az alakítással érdemelte ki Anthony Hopkins az Oscar-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668c2d4c-8df8-443e-94c2-ae0f0f9205aa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A kézilabda-szövetség szerint túl kevés lenne az idő az előkészületekre.\r

","shortLead":"A kézilabda-szövetség szerint túl kevés lenne az idő az előkészületekre.\r

","id":"20210430_Fradi_kezilabdavalogatott_merkozes_szurkolok_szombat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=668c2d4c-8df8-443e-94c2-ae0f0f9205aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a173713e-6c4c-4df7-8dc7-ee70cd6b5bb8","keywords":null,"link":"/sport/20210430_Fradi_kezilabdavalogatott_merkozes_szurkolok_szombat","timestamp":"2021. április. 30. 16:39","title":"Fradi-meccsre igen, a kézilabda-válogatott mérkőzésére nem mehetnek szurkolók szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1243f4f6-d753-41da-9b3b-ae07b97b1253","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kék fényezés, erős motor, kéziváltó, hátsókerék-hajtás. Ilyen és ehhez hasonló ínyencségekkel szolgál ez a négykerekű bajor időgép.","shortLead":"Kék fényezés, erős motor, kéziváltó, hátsókerék-hajtás. Ilyen és ehhez hasonló ínyencségekkel szolgál ez a négykerekű...","id":"20210501_30_eves_de_csak_10_ezer_kilometert_futott_bmw_m5ot_arulnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1243f4f6-d753-41da-9b3b-ae07b97b1253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14da1fff-9794-42d2-b6b2-19a7a8ff6b8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210501_30_eves_de_csak_10_ezer_kilometert_futott_bmw_m5ot_arulnak","timestamp":"2021. május. 01. 06:41","title":"30 éves, de csak 10 ezer kilométert futott BMW M5-öt árulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy kutatás szerint a járvány alatt éppen azoktól kapjuk a legjobb ügyfélélményt, akik korábban az erről készült toplista utolsó helyén voltak.","shortLead":"Egy kutatás szerint a járvány alatt éppen azoktól kapjuk a legjobb ügyfélélményt, akik korábban az erről készült...","id":"20210429_etelfutar_mobilszolgaltato_comnica_ugyfelszolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449bbf97-a253-4e63-be93-f1bf36ca20b4","keywords":null,"link":"/kkv/20210429_etelfutar_mobilszolgaltato_comnica_ugyfelszolgalat","timestamp":"2021. április. 29. 13:38","title":"Az ételfutárokat jobban kedveljük a járvány óta, a mobilszolgáltatókat viszont kevésbé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]