Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A határon túlra átjáró dolgozók helyzetéről és a turizmusról is tárgyalt Palkovics László az osztrák munkaügyi miniszterrel, de a távmunkáról és az egységes európai minimálbér elutasításáról is beszélt.","shortLead":"A határon túlra átjáró dolgozók helyzetéről és a turizmusról is tárgyalt Palkovics László az osztrák munkaügyi...","id":"20210508_Palkovics_tavmunka_munka_turizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a44a3a6-65ce-425f-9fcb-7fc05a98e898","keywords":null,"link":"/kkv/20210508_Palkovics_tavmunka_munka_turizmus","timestamp":"2021. május. 08. 15:12","title":"Palkovics: A cégvezetőkre és a dolgozókra kell hagyni, mi legyen a home office sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava korábban úgy értesült, hogy vasárnap újra megnyílik ez a lehetőség.","shortLead":"A Népszava korábban úgy értesült, hogy vasárnap újra megnyílik ez a lehetőség.","id":"20210509_koronavirus_jarvany_pfizer_vakcina_vedooltas_idopontfoglalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68423636-4479-4f85-8211-ed463c07733e","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_koronavirus_jarvany_pfizer_vakcina_vedooltas_idopontfoglalas","timestamp":"2021. május. 09. 19:18","title":"Cáfol a Koronavírus Sajtóközpont: nem lehet most Pfizer-oltásra időpontot foglalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea8c9ba7-8df9-4b2d-8a65-8e5ee6247c29","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Maros megyében egy baromfifarmon jelent meg a vírus.","shortLead":"Maros megyében egy baromfifarmon jelent meg a vírus.","id":"20210507_Szarnyas_Erdely_madarinfluenza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea8c9ba7-8df9-4b2d-8a65-8e5ee6247c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a5c97f-189a-48a4-8391-e95268c8bf0d","keywords":null,"link":"/vilag/20210507_Szarnyas_Erdely_madarinfluenza","timestamp":"2021. május. 07. 21:09","title":"180 ezer szárnyast ölnek meg Erdélyben a madárinfluenza miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22466c10-d3b7-4b9d-927e-9772e52c8b5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt Jakab Péter jelentette be a Facebookon.","shortLead":"Ezt Jakab Péter jelentette be a Facebookon.","id":"20210508_Szel_Bernadettet_tamogatja_a_Jobbik_az_elovalasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22466c10-d3b7-4b9d-927e-9772e52c8b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da81fbe8-83fd-4e8d-832c-aaac3942ba56","keywords":null,"link":"/itthon/20210508_Szel_Bernadettet_tamogatja_a_Jobbik_az_elovalasztason","timestamp":"2021. május. 08. 10:16","title":"Szél Bernadettet támogatja a Jobbik az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5a3e21-5f7f-40fd-99d3-5b277cff9e53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gépi lélegeztetésre 403 koronavírusos beteg szorul.","shortLead":"Gépi lélegeztetésre 403 koronavírusos beteg szorul.","id":"20210509_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc5a3e21-5f7f-40fd-99d3-5b277cff9e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ded3cb6-27d0-46fb-8230-db6d8eec1107","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. május. 09. 09:40","title":"Koronavírus: először csökkent száz alá az elhunytak napi száma február vége óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4cb2e7a-5552-41ad-9a14-59d41d727774","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kétszer akkora lehetett a Khmer Birodalom fővárosa, mint a mai London.","shortLead":"Kétszer akkora lehetett a Khmer Birodalom fővárosa, mint a mai London.","id":"20210507_angkor_kutatas_kambodzsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4cb2e7a-5552-41ad-9a14-59d41d727774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1dccd37-6029-4b50-bad8-736321bb9182","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_angkor_kutatas_kambodzsa","timestamp":"2021. május. 07. 21:20","title":"Akár 900 ezren is élhettek Angkorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36ea50c-b5af-4f9c-a5c0-f5d54aba0120","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az oltási kampány szintet lépett Romániában.","shortLead":"Az oltási kampány szintet lépett Romániában.","id":"20210508_Oltopont_nyilik_a_Drakulakastelyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f36ea50c-b5af-4f9c-a5c0-f5d54aba0120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e20a709-acae-44a9-a7c0-23df7f417c6d","keywords":null,"link":"/elet/20210508_Oltopont_nyilik_a_Drakulakastelyban","timestamp":"2021. május. 08. 12:10","title":"Oltópont nyílik a Drakula-kastélyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d1bb9f-342c-4542-a224-ffb747ef9e30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap azt írta, hogy az oltások péntektől indulhatnak. ","shortLead":"A lap azt írta, hogy az oltások péntektől indulhatnak. ","id":"20210509_pfizer_idopont_foglalas_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62d1bb9f-342c-4542-a224-ffb747ef9e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bca09cb-0ef4-4966-800f-5e79bd051220","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_pfizer_idopont_foglalas_oltas","timestamp":"2021. május. 09. 14:06","title":"A Népszava úgy értesült, hogy ismét lehet időpontot foglalni Pfizerre, a Koronavírus Sajtóközpont cáfol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]