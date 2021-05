Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"debcc67c-073d-4018-8ab6-974b3433d6e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari 448 Pista ugyan 340 km/h-val is képes száguldani, de láthatóan egészen alacsony tempó is elég hozzá, hogy óvatlanul össze lehessen törni.","shortLead":"A Ferrari 448 Pista ugyan 340 km/h-val is képes száguldani, de láthatóan egészen alacsony tempó is elég hozzá...","id":"20210509_Egy_Ferrari_488_Pista_megint_megmutatta_hogy_nagyon_gonosz__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=debcc67c-073d-4018-8ab6-974b3433d6e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f300af3b-3ed3-44e2-a828-94f5afa371a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210509_Egy_Ferrari_488_Pista_megint_megmutatta_hogy_nagyon_gonosz__video","timestamp":"2021. május. 10. 04:32","title":"Megmutatta a Ferrari 448 Pista, mivé fajulhat egy óvatlan gyorsítás - videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d57d5d-406c-4dee-90fd-15dda0c1e94b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Melinda Gates 2019 óta egyeztetett több ügyvédi irodával házassága lezárásáról. Akkortájt kereste meg őket, amikor nyilvánosságra kerültek Jeffrey Epstein ügyei.","shortLead":"Melinda Gates 2019 óta egyeztetett több ügyvédi irodával házassága lezárásáról. Akkortájt kereste meg őket, amikor...","id":"20210509_Mar_evek_ota_zajlott_Bill_Gatesek_valasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06d57d5d-406c-4dee-90fd-15dda0c1e94b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6632559-d742-4a1e-879d-f6a9d6315098","keywords":null,"link":"/elet/20210509_Mar_evek_ota_zajlott_Bill_Gatesek_valasa","timestamp":"2021. május. 09. 21:40","title":"Két éve szervezte válását Bill Gates felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbcb560a-110e-4937-a4bb-6b157f5e8cd6","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Aligha független a beszélgetős-hallgatós Clubhouse alkalmazás sikerétől, hogy a technológiai szektor több nagyágyúja is a hangos tartalmak felé veszi az irányt. Érdekes eszmecseréket hallgatni régóta szeretnek az emberek, így aligha bukik nagyot, aki az idén a podcastekre tesz.","shortLead":"Aligha független a beszélgetős-hallgatós Clubhouse alkalmazás sikerétől, hogy a technológiai szektor több nagyágyúja is...","id":"202118__podcastek__apple_facebook_spotify__suru_forintok__hallgatni_arany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbcb560a-110e-4937-a4bb-6b157f5e8cd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9b7921-06cf-4daf-9fb4-1ded4d3e0e8f","keywords":null,"link":"/360/202118__podcastek__apple_facebook_spotify__suru_forintok__hallgatni_arany","timestamp":"2021. május. 09. 08:15","title":"Kitört a podcast-aranyláz – erre fogad az Apple, a Spotify és a Facebook is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester Palkovics László innovációs és technológiai miniszter invitálására reagált ezzel.","shortLead":"A főpolgármester Palkovics László innovációs és technológiai miniszter invitálására reagált ezzel.","id":"20210510_karacsony_gergely_kinai_fudan_egyetem_palkovics_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50b5901-1edd-4275-85eb-d56254f582f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210510_karacsony_gergely_kinai_fudan_egyetem_palkovics_laszlo","timestamp":"2021. május. 10. 13:52","title":"Karácsony: Szerintem nem engem kell tájékoztatni a kínai egyetem Magyarországra telepítéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, már régóta pletykált értesülés bizonyult igaznak a Microsofttal és az Xbox konzolok értékesítésével kapcsolatban, ráadásul nem várt helyről: az Apple kontra Epic Games per anyagából.","shortLead":"Egy, már régóta pletykált értesülés bizonyult igaznak a Microsofttal és az Xbox konzolok értékesítésével kapcsolatban...","id":"20210510_microsoft_veszteseges_xbox_ertekesites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be1d394-9861-407c-be7d-e743ef50374f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_microsoft_veszteseges_xbox_ertekesites","timestamp":"2021. május. 10. 10:03","title":"Kiderült, mennyit keres a Microsoft az Xboxokon – a válasz egy (nem) szép, kerek szám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f4a42a-3a25-4180-ba59-507541f9735d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkéntesek szerint több településen elutasítással és fenntartással fogadták a felajánlott segítséget, amiben a közösségi médiában terjedő álhírek is szerepet játszottak.","shortLead":"Az önkéntesek szerint több településen elutasítással és fenntartással fogadták a felajánlott segítséget, amiben...","id":"20210510_vakcina_regisztracio_oltas_kistelepules_zsakfalu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6f4a42a-3a25-4180-ba59-507541f9735d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5377156-b4a7-4a3d-a3a9-9b959ddb85e3","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_vakcina_regisztracio_oltas_kistelepules_zsakfalu","timestamp":"2021. május. 10. 10:04","title":"Több ezer embernek segítettek regisztrálni aktivisták a vakcinákra az ország hátrányos helyzetű településein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76924d38-4ba4-465b-82f9-765cc1b810c1","c_author":"MTI / Dow Jones","category":"kultura","description":"Kilenc neandervölgyi ember maradványát találták meg. A legrégebbi 90 ezer éves lehet.","shortLead":"Kilenc neandervölgyi ember maradványát találták meg. A legrégebbi 90 ezer éves lehet.","id":"20210509_Koponyak_fogak_csontok__rendkivuli_felfedezes_egy_Romahoz_kozeli_barlangban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76924d38-4ba4-465b-82f9-765cc1b810c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce55aac-a868-4cdc-a170-33d248023112","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_Koponyak_fogak_csontok__rendkivuli_felfedezes_egy_Romahoz_kozeli_barlangban","timestamp":"2021. május. 09. 07:45","title":"Koponyák, fogak, csontok – rendkívüli felfedezés egy Rómához közeli barlangban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820815ae-f16f-4e67-b26f-b250f792d64e","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Oroszország egykor volt legnagyobb oligarchája jelenleg Londonban él, és az orosz titkosszolgálatok európai akcióiról gyűjt adatokat. Feltárta, hogy az egyes országok hatalmon lévő politikusai hogyan képviselik Moszkva érdekeit. Erről most beszámolt az EP-nek.","shortLead":"Oroszország egykor volt legnagyobb oligarchája jelenleg Londonban él, és az orosz titkosszolgálatok európai akcióiról...","id":"20210510_Hodorkovszkij_Putyinnak_vannak_forrasai_Merkel_belso_koreibol_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=820815ae-f16f-4e67-b26f-b250f792d64e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce485b8d-9123-4b5b-9f50-dcce1ab5980e","keywords":null,"link":"/eurologus/20210510_Hodorkovszkij_Putyinnak_vannak_forrasai_Merkel_belso_koreibol_is","timestamp":"2021. május. 10. 15:56","title":"Hodorkovszkij: Putyinnak vannak forrásai Merkel belső köreiben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]