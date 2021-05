Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1a30fd47-7692-441f-981d-17d9aaff8357","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 4K-ban restaurált zenés trükkfilmet előbb online, majd a mozikban is meg lehet nézni. ","shortLead":"A 4K-ban restaurált zenés trükkfilmet előbb online, majd a mozikban is meg lehet nézni. ","id":"20210511_Visszater_a_mozikba_Kovasznai_Gyorgy_kultikus_animacioja_a_Habfurdo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a30fd47-7692-441f-981d-17d9aaff8357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eda08ef-96db-4953-b7cb-4ef3e4b96b57","keywords":null,"link":"/kultura/20210511_Visszater_a_mozikba_Kovasznai_Gyorgy_kultikus_animacioja_a_Habfurdo","timestamp":"2021. május. 11. 10:44","title":"Visszatér a mozikba Kovásznai György kultikus animációja, a Habfürdő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8371c56c-019d-4e89-9656-d9fd5e3e44a9","c_author":"HVG","category":"360","description":"A befektetők gyárakat építenének Magyarországon, az ott készülő fegyverekkel aztán exportpiacokat hódítanának meg.","shortLead":"A befektetők gyárakat építenének Magyarországon, az ott készülő fegyverekkel aztán exportpiacokat hódítanának meg.","id":"202118_nemzeti_vedelmi_ipar_palkovics_kozeleben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8371c56c-019d-4e89-9656-d9fd5e3e44a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556e8ec8-0fe1-4894-8af2-8c5d611ffd03","keywords":null,"link":"/360/202118_nemzeti_vedelmi_ipar_palkovics_kozeleben","timestamp":"2021. május. 11. 10:00","title":"Több száz milliárdért ráfekszik a hadiipari fejlesztésekre a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747fa2d6-5b34-4f61-a14b-135e6c836263","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme az első hivatalos kedvcsináló felvétel a típus legsportosabb új változatáról.","shortLead":"Íme az első hivatalos kedvcsináló felvétel a típus legsportosabb új változatáról.","id":"20210511_a_volkswagen_megmutatta_a_legujabb_polo_gtit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=747fa2d6-5b34-4f61-a14b-135e6c836263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff5d99a3-eb5e-4ed1-82ef-8a7567f28a9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_a_volkswagen_megmutatta_a_legujabb_polo_gtit","timestamp":"2021. május. 11. 11:21","title":"A Volkswagen megmutatta a 200 lóerőnél erősebb új Polo GTI-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d631876c-9973-41db-8029-d4ec66beb8d5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre több koronavírusos titkolja a fertőzését Romániában, hogy elkerülje a karantént. Ezen is javítana az egészségügyi tárca a gyógyszertárak bevonásával a tesztelésbe.","shortLead":"Egyre több koronavírusos titkolja a fertőzését Romániában, hogy elkerülje a karantént. Ezen is javítana az egészségügyi...","id":"20210511_romania_gyogyszertarak_antigen_teszt_elvegezese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d631876c-9973-41db-8029-d4ec66beb8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3f0ba4-182b-4fc7-80bc-2a9fc1c648e4","keywords":null,"link":"/vilag/20210511_romania_gyogyszertarak_antigen_teszt_elvegezese","timestamp":"2021. május. 11. 16:15","title":"Már gyógyszertárak is végezhetnek koronavírustesztet Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1508cc9-770d-4a8d-b9f9-31ee3e380488","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik rakéta két embert megölt egy izraeli városban szerda reggel.","shortLead":"Az egyik rakéta két embert megölt egy izraeli városban szerda reggel.","id":"20210512_izrael_hamasz_konfliktus_lod_tuntetes_raketak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1508cc9-770d-4a8d-b9f9-31ee3e380488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0899adc8-9838-4729-9359-e1c7d4684e46","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_izrael_hamasz_konfliktus_lod_tuntetes_raketak","timestamp":"2021. május. 12. 10:33","title":"Ezernél több rakétát lőtt ki Izraelre a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df9c10e-176c-4b23-90fb-dc6d7427591d","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A magyar oltási kampány eredményeire hívta fel a magyar igazságügyi miniszter az uniós Európa-ügyi miniszterek figyelmét, amelyet szerinte csak nyugati vakcinákkal nem lehetett volna elérni. A miniszter arról is beszélt, hogyan képzeli el a felsőoktatás támogatását most, hogy a kormány nem kívánja igénybe venni a helyreállítási alap hitelrészét.","shortLead":"A magyar oltási kampány eredményeire hívta fel a magyar igazságügyi miniszter az uniós Európa-ügyi miniszterek...","id":"20210511_Varga_Judit_objektiv_vizsgalatra_szamit_Brusszeltol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3df9c10e-176c-4b23-90fb-dc6d7427591d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9699ef3-bc1e-46a3-ad0a-c26a916f1c57","keywords":null,"link":"/eurologus/20210511_Varga_Judit_objektiv_vizsgalatra_szamit_Brusszeltol","timestamp":"2021. május. 11. 17:50","title":"Varga Judit objektív vizsgálatra számít Brüsszeltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07394cfc-4def-4cfe-87d0-df581fdc7bdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Harmadikként újabb, nem Google-alkalmazás léphette át az ötmilliárdos letöltési számot az androidos alkalmazás-áruházában: a Facebook Messenger.","shortLead":"Harmadikként újabb, nem Google-alkalmazás léphette át az ötmilliárdos letöltési számot az androidos...","id":"20210512_facebook_messenger_otmilliard_letoltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07394cfc-4def-4cfe-87d0-df581fdc7bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ceb7634-230e-4c9b-a9c6-c5be76a264aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_facebook_messenger_otmilliard_letoltes","timestamp":"2021. május. 12. 11:03","title":"Megvan a harmadik androidos app, amely átlépte az 5 milliárd letöltést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db28b37-2fc3-46c2-824f-0f857e809fae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadók egyike tizenéves.","shortLead":"A támadók egyike tizenéves.","id":"20210511_iskolai_lovoldozes_kazany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4db28b37-2fc3-46c2-824f-0f857e809fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad197c83-4e22-474d-87ea-b643a02da47a","keywords":null,"link":"/vilag/20210511_iskolai_lovoldozes_kazany","timestamp":"2021. május. 11. 10:04","title":"Iskolánál lövöldöztek Kazanyban, több diák és egy tanár is meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]