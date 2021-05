Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ef7eec98-451e-464e-9e20-67bb960c24bb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A keddi etapon Valter Attila hatodikként ért célba.","shortLead":"A keddi etapon Valter Attila hatodikként ért célba.","id":"20210511_giro_valter_attila_feher_triko","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef7eec98-451e-464e-9e20-67bb960c24bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a0ccc4-eeba-44b9-8720-ad5816370f29","keywords":null,"link":"/sport/20210511_giro_valter_attila_feher_triko","timestamp":"2021. május. 11. 18:42","title":"Magyar kerékpáros siker a Girón: Valter Attiláé a fehér trikó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutatás szerint szinte fej fej mellett áll Ungár Péter és Czeglédy Csaba, előbbi mégis valamivel esélyesebb az előválasztáson.","shortLead":"A kutatás szerint szinte fej fej mellett áll Ungár Péter és Czeglédy Csaba, előbbi mégis valamivel esélyesebb...","id":"20210511_szombathely_elovalasztas_zavech_ungar_czegledy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54034363-d011-4829-aac0-5f485df7baa8","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_szombathely_elovalasztas_zavech_ungar_czegledy","timestamp":"2021. május. 11. 14:30","title":"Ha Ungár nyeri a szombathelyi előválasztást, Hendét is legyőzheti a Závech Research szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac3344d2-3174-438d-9bd8-07e27bb9dd8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak új alakot vesz fel a kínai kutatók érdekes tésztafajtája, állítólag hamarabb el is készül, mint a hagyományos száraztészta. 