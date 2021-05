Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Új vírusvariáns, oxigén- és vakcinahiány, három műszakban dolgozó krematóriumok – az elmúlt hetekben India a Covid-aggodalom központjává vált, miután a soha nem látott fertőzésszámok padlóra küldték az egészségügyet. Bár az ellátási gondokban számos ország igyekszik oxigénpalackokkal, lélegeztetőgépekkel és vakcinákkal segíteni, a világsajtót alapvetően a koronavírus-fertőzést okozó vírus B.1.617-es variánsa tartja lázban, miután feltételezhető, hogy

az indiai fertőzéshullámban döntő szerepet játszik ez a „kettős” mutáció.

A „kettős mutáns” jelző arra utal, hogy ellentétben a brit, brazil, vagy dél-afrikai változatokkal, a vírus tüskefehérjéinek genetikai kódja két helyen is megváltozott. Ez azért fontos, mert a tüskefehérjék genetikai kódjából dolgoznak a modern Covid-vakcinák. A tüskefehérjékkel kapcsolódik a kórokozó a gazdasejtekhez, és azokat ismerik fel a szervezetben az oltás hatására kialakuló antitestek, ha az ember megfertőződik.

Az új koronavírus előidézte betegségben elhunytakat gyászolják hozzátartozóik egy újdelhi hamvasztóhelyen 2021. április 29-én © MTI / EPA / Idrisz Mohamed

Bár tudjuk, hogy a különböző mutációk nagyban meg tudják növelni a vírus fertőzőképességét, sőt, még akár a halálozási rátáját is, a szakértők óva intenek a pániktól, az indiai mutánsról ugyanis keveset tudni.

A brit mutánst is felül kéne múlni ahhoz, hogy baj legyen

Nyíri Miklós, a vírusteszteket végző Neumann Labs ügyvezetője szerint európai szemmel nézve a legnagyobb kérdés az, hogy ha ideér az indiai mutáns, át tudja-e venni a brit variáns helyét. Nyíri szerint nem véletlen, hogy hiába jelent meg a dél-afrikai mutáció is itthon, nem tudott elterjedni: a brit variáns rendkívül virulens, és még a legnagyobb lezárások közepette is hatalmas pusztítást végzett, szinte hetek alatt vette át a vuhani vírustörzs helyét a társadalmi fertőzésekben. Természetesen aggasztó a felvetés, hogy az indiai mutáns még ezt is felül tudná múlni, de egyelőre nem tudunk eleget ahhoz, hogy szóba jöjjön ez a kérdés – mondja.

Ahhoz, hogy el lehessen kezdeni egyáltalán gondolkodni az indiai mutáció veszélyein, sokkal precízebb számításoknak kellene érkezniük Indiából, a jelenlegi körülmények között ez viszont nem elvárható. Ki kéne derülnie például, hogy hány fertőzött köthető ehhez a variánshoz, hányan és milyen tünetekkel kerülnek vele kórházba, mennyi ideig lappang, és hány embert képes megfertőzni. Amikor azonban a betegek sorban állnak az utcákon az intenzív ágyakért, mint most Indiában, a fertőzések valós száma pedig többszöröse lehet a regisztráltakénak, ezekhez az információkhoz szinte lehetetlen hozzájutni.

Tömeges hamvasztóhely az indiai Bangalor szélén 2021. május 3-án © MTI / EPA / Dzsagadis Nv

Az indiai mutációról egyelőre annyit tudni a vizsgálatok után, hogy a tüskefehérjéiben két, összességében pedig tizenhárom helyen tér el a vírus legelső formájától, a kettős mutáns megnevezés tehát önmagában nem is kellően pontos. A genetikai információikat molekuláris RNS-ben kódoló, nagy fertőzésszámmal járó vírusoknál (ilyen a HIV és az influenzavírusok is) a gyakori mutáció természetes folyamat: a National Geographicnek nyilatkozó tudósok szerint több mint egymillió különböző Covid-szekvenciát regisztráltak a járvány kitörése óta, melyeknek csupán apró hányada tartalmazott olyan eltérést, amely befolyásolta volna a vírus való életbeli tulajdonságait. Nyíri Miklós szerint mindenesetre a jelenlegi információk nem indokolják a pánikot: a vírusok akkor élnek túl, ha terjedni tudnak, nem gyilkolni, ahhoz pedig, hogy az indiai variáns nagy pusztítást okozzon hazánkban, egy egyébként is nagyon hatékony (a vuhaninál másfélszer halálosabb) brit variánst kéne kiszorítania.

Utóbbi kijelentést támasztja alá az India Today beszámolója is egy korábbi, N440K névre hallgató indiai vírusmutációról. Eszerint az N440K közel tizenötször halálosabb volt az összes korábban ismert variánsnál, viszont csak egy kisebb régióban tudott terjedni, a B.1.167-es mutáció és a Magyarországon is elterjedt B.1.1.7-es brit variáns pedig szinte teljesen kiszorította február és március között.

Az indiai variánst már legalább 17 országban, köztük Nagy-Britanniában, Franciaországban, Németországban és Svájcban is kimutatták, Müller Cecília szerint pedig csak idő kérdése, hogy itthon is megjelenjen. Bár Indiából egyre több ország utazási korlátozásokat vezetett be, az Európában megjelenő minták segíthetik az új mutáció megismerését. Az Egyesült Királyságban egy hét alatt 202-ről 520-ra nőtt az indiai vírusváltozattal fertőzöttek száma, amely miatt pénteken az angol egészségügyi hatóságok hivatalosan is „aggasztó variánsnak” nyilvánították a mutációt. Azt azonban hozzátették,

eddig semmi nem utal arra, hogy az indiai variáns ki tudná kerülni a vakcinák nyújtotta védettséget.

Miért pusztít ennyire a járvány Indiában?

Mint arról korábban is írtunk, az indiai járványügyi krízisnek több, az új vírusvariánstól független oka is van, melyeket csak tovább súlyosbított a mutáció. Indiában az első hullám szeptemberben tetőzött, januárra pedig úgy tűnt, nem csupán a rendkívül alacsony esetszámok, de a potenciálisan kialakult nyájimmunitás is lehetővé teszi a nyitást. Narendra Modi kormányfő teljesen feloldotta a korlátozásokat, nemcsak az iskolák és a rendezvények indultak újra, hanem a maszkviselés és távolságtartás szabályai is megszűntek. Ennek tetejébe még a világ legnagyobb vallási zarándoklatának tartott Kumbh mela fesztivált is megrendezték, március közepétől április végéig milliók fürödtek meg a Gangesz vizében.

Ilyen, védtelen állapotban érte el Indiát a brit, dél-afrikai és brazil mutáció, valamint jelent meg az indiai vírusvariáns is. Május elejére a napi új fertőzések egyhetes csúszóátlaga meghaladta a 380 ezret, kórházi ágyak, oxigén, gyógyszerek és védőfelszerelések terén pedig kritikus hiány alakult ki.

Ezt a helyzetet megelőzhette volna, illetve lelassíthatná a vakcinakampány, ami viszont szintén kátyúba futott. Az 1,4 milliárdos országból csupán 30 millióan kapták meg valamely Covid-oltás mindkét adagját, és 150 millióan kaptak legalább egyet: India hiába a világ legnagyobb vakcinagyártója, alacsony oltóanyag-mennyiség és elosztási nehézségek miatt is akadozik az immunizáció, pedig mára már a helyben gyártott, exportra szánt AstraZeneca-féle Covishield vakcinákat sem engedik kimenni az országból. Szakértők szerint a napi 3 millió helyett legalább 10 millió beadott adagra lenne szükség ahhoz, hogy leküzdjék a jelenlegi járványhullámot. Ehelyett viszont a 18 év felettieknek nemrégiben megnyitott regisztráció összeomlasztotta az online rendszert, Mumbaiban május elején pedig három napra le is kellett állítani az oltásokat, mert elfogytak az oltóanyagok. Míg korábban az indiai kormány ragaszkodott a saját vakcináihoz (ezért is szánta importra az AstraZenecát), mostanra külföldi segítséggel, egészen pontosan milliós nagyságrendben érkező Szputnyik-V vakcinákkal igyekszik megfékezni a járványt.