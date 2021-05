Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ce14c093-9fe9-409c-ba7f-f056c246a288","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A koronavírus okozta válság sokkal rosszabbul érinti a nőket, mint a férfiakat, egyre mélyebb a nemek közötti szakadék – állapította meg több felmérés is. Miért? És miként hatottak a korábbi válságok a nemek közötti egyenlőtlenségre? Ezt mutatjuk be a közgazdasági elméletekkel foglalkozó sorozatunk mostani részében.","shortLead":"A koronavírus okozta válság sokkal rosszabbul érinti a nőket, mint a férfiakat, egyre mélyebb a nemek közötti szakadék...","id":"20210512_Egy_masik_kozgazdasag_valsagok_nemek_kozotti_kulonbseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce14c093-9fe9-409c-ba7f-f056c246a288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e8e81d-99a3-49b0-a8a6-17dc2a7f4f72","keywords":null,"link":"/360/20210512_Egy_masik_kozgazdasag_valsagok_nemek_kozotti_kulonbseg","timestamp":"2021. május. 12. 07:00","title":"A korábbi válságok csökkentették a nemek közti egyenlőtlenséget, a mostani növeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293f50d9-860d-45b3-b722-9da6b3d440da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sérülékeny illesztőprogram kerülhetett Dell számítógépek százmillióira, állítja egy biztonsági cég szakértője. Érdemes minél előbb eltávolítani a hírbe hozott drivert.","shortLead":"Sérülékeny illesztőprogram kerülhetett Dell számítógépek százmillióira, állítja egy biztonsági cég szakértője. Érdemes...","id":"20210511_serulekeny_illesztoprogram_dell_szamitogepek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=293f50d9-860d-45b3-b722-9da6b3d440da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e74477-c11f-46a1-80e9-3ec2c1a87d72","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_serulekeny_illesztoprogram_dell_szamitogepek","timestamp":"2021. május. 11. 12:03","title":"Ha Dell számítógépe van, ezt azonnal törölje le róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ed58bb-2e94-45d2-bfb3-c0c5ea7abc03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialisták szerint az alelnök sikerrel veheti az előválasztást a városban.","shortLead":"A szocialisták szerint az alelnök sikerrel veheti az előválasztást a városban.","id":"20210511_Gurmai_Zita_Tatabanya_MSZP_Parbeszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2ed58bb-2e94-45d2-bfb3-c0c5ea7abc03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efad8fe-45ab-4b27-b362-026ac1c503b6","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Gurmai_Zita_Tatabanya_MSZP_Parbeszed","timestamp":"2021. május. 11. 16:23","title":"Gurmai Zitát indítja Tatabányán az MSZP és a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd0d982-965e-4012-9890-484f0ad1bb15","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A napokban egymásra zúdított rakéták százaival súlyosbított konfliktus hátterében Kelet-Jeruzsálem megoldatlan problémája húzódik, de pártpolitikai érdekek is szerepet játszanak.","shortLead":"A napokban egymásra zúdított rakéták százaival súlyosbított konfliktus hátterében Kelet-Jeruzsálem megoldatlan...","id":"20210512_Felforrt_elegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccd0d982-965e-4012-9890-484f0ad1bb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa90cb9-698b-466b-977c-ebefa124bfd8","keywords":null,"link":"/360/20210512_Felforrt_elegy","timestamp":"2021. május. 12. 13:00","title":"A most kitört erőszak ismét elhúzódó háborúvá fajulhat Izrael és a palesztinok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a81835a-669e-40a9-87e3-65fbc539bd0b","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Több mint 50 ezer forintra emelkedik a megelőlegezett tartásdíj, megszűnik a jövedelmi összeghatár, az állam pedig csak akkor szünteti be a folyósítást, ha a gyermektől külön élő szülő 80%-át kifizette a bíróság által meghatározott összegnek. A kormány benyújtotta a törvénymódosítást, amellyel 90 ezer egyszülős családban nevelkedő gyermeken segítene. A családi pótlék összege ugyanakkor továbbra sem emelkedik. ","shortLead":"Több mint 50 ezer forintra emelkedik a megelőlegezett tartásdíj, megszűnik a jövedelmi összeghatár, az állam pedig csak...","id":"20210511_tartasdij_kormany_torvenyjavaslat_egyszulok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a81835a-669e-40a9-87e3-65fbc539bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c35c10-20c9-44dd-ba21-dcdd93dd631c","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_tartasdij_kormany_torvenyjavaslat_egyszulok","timestamp":"2021. május. 11. 19:04","title":"Szigorúan behajtaná az elmaradt tartásdíjakat a kormány új törvényjavaslata – itt vannak a részletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Biden-Putyin-találkozó is összejöhet.","shortLead":"A Biden-Putyin-találkozó is összejöhet.","id":"20210512_antony_blinen_szergej_lavrov_izland","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac0ced7f-280f-4ae2-9e66-ad87f51a23c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210512_antony_blinen_szergej_lavrov_izland","timestamp":"2021. május. 12. 21:52","title":"Izlandon fog találkozni az amerikai és az orosz külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnököt és az államfőt egy nagyszabású ünnepségre hívták Ukrajnába, de arról továbbra sincs információ, élnek-e a lehetőséggel.","shortLead":"A miniszterelnököt és az államfőt egy nagyszabású ünnepségre hívták Ukrajnába, de arról továbbra sincs információ...","id":"20210511_orban_viktor_ader_janos_ukrajna_fuggetlenseg_krim_platform","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d39c42b-2dbe-4e02-ae02-399e591b26e5","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_orban_viktor_ader_janos_ukrajna_fuggetlenseg_krim_platform","timestamp":"2021. május. 11. 08:12","title":"Orbánt és Ádert is meghívták, hogy álljanak ki az ukrán függetlenség mellett, de még mindig nem tudni, elmennek-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49e84ce9-8098-416a-ae11-0cfce6be5a3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott információk szerint saját álláskereső weboldalt indítana a TikTok, hogy segítse a munkát kereső felhasználókat, és a munkaerő-hiányban szenvedő cégeket.","shortLead":"A kiszivárgott információk szerint saját álláskereső weboldalt indítana a TikTok, hogy segítse a munkát kereső...","id":"20210512_tiktok_allaskereses_allashirdetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49e84ce9-8098-416a-ae11-0cfce6be5a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c855a12-640d-4eef-91d5-89b05ec26fb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_tiktok_allaskereses_allashirdetes","timestamp":"2021. május. 12. 10:36","title":"Új szolgáltatáson dolgozik a TikTok, segíthet állást találni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]