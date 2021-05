Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"96b82acf-efc8-47c9-a04f-9bac72d27495","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Baranyi Krisztina szerint odadobták a Diákváros területét a kínai egyetemnek.\r

","shortLead":"Baranyi Krisztina szerint odadobták a Diákváros területét a kínai egyetemnek.\r

","id":"20210512_Karacsony_Gergely_fovaros_Diakvaros_Baranyi_Krisztina_Fudan_Egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96b82acf-efc8-47c9-a04f-9bac72d27495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0dea3c0-726c-495c-9d76-a930875c7f8d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210512_Karacsony_Gergely_fovaros_Diakvaros_Baranyi_Krisztina_Fudan_Egyetem","timestamp":"2021. május. 12. 18:45","title":"Karácsony: A főváros nem adja a Diákváros egyetlen négyzetcentiméterét sem a Fudan Egyetemnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f351ccb-9456-4f63-8816-14e7c6415e92","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"„A módosítás a továbbalkalmazás lehetőségét elhagyja a javaslatból.” Ezt írja indoklásként a törvényalkotási bizottság, amely a jövő keddi szavazás előtt átírta a tervezetet.","shortLead":"„A módosítás a továbbalkalmazás lehetőségét elhagyja a javaslatból.” Ezt írja indoklásként a törvényalkotási bizottság...","id":"20210513_veszelyhelyzeti_torveny_koronavirus_orbankormany_torvenytervezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f351ccb-9456-4f63-8816-14e7c6415e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b9df93-5b51-4b0b-a75a-e8f1427aaa3a","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_veszelyhelyzeti_torveny_koronavirus_orbankormany_torvenytervezet","timestamp":"2021. május. 13. 19:42","title":"Hatályban marad a veszélyhelyzeti törvény, de nem úgy, ahogy a kormány javasolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820ed060-868c-4f52-99cd-d5aba51d2f03","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210513_Marabu_Feknyuz_Okosba_alapitvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=820ed060-868c-4f52-99cd-d5aba51d2f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7c33b8-c297-44f6-828f-fcb44c271c07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210513_Marabu_Feknyuz_Okosba_alapitvany","timestamp":"2021. május. 13. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Okosba alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a6ad4d-5b47-4d18-8b55-b31df41f18ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő azt szeretné megtudni, hogy az általa közzétett videó nyomán mit tárt fel a Pest Megyei Kormányhivatal. Az erről szóló dokumentumok kiadására nem volt elég két hét a hivatalnak, a határidőt az oltásokra hivatkozva 45 nappal meghosszabbították. ","shortLead":"A képviselő azt szeretné megtudni, hogy az általa közzétett videó nyomán mit tárt fel a Pest Megyei Kormányhivatal...","id":"20210512_hadhazy_vs_kormanyhivatal_szentendrei_halottashaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18a6ad4d-5b47-4d18-8b55-b31df41f18ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70823f9-a2d3-4d3b-978e-e1622b8bacec","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_hadhazy_vs_kormanyhivatal_szentendrei_halottashaz","timestamp":"2021. május. 12. 11:19","title":"Nehezen adja ki Hadházynak a kormányhivatal a szentendrei halottasházról szóló jelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767eefd2-8c5b-403c-92bf-b5251dc6a3de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple az iMac és az iPhone 12-es széria után a pletykák szerint a MacBook Air külsejét is megváltoztatná, így az M2-es processzorral szerelt eszköz már másként nézhet ki, mint a jelenlegi modellek.","shortLead":"Az Apple az iMac és az iPhone 12-es széria után a pletykák szerint a MacBook Air külsejét is megváltoztatná...","id":"20210512_apple_macbook_air_dizajn_formatervezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=767eefd2-8c5b-403c-92bf-b5251dc6a3de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74111026-6f29-4677-aa24-bbc20de770d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_apple_macbook_air_dizajn_formatervezes","timestamp":"2021. május. 12. 09:33","title":"Újfajta MacBook Airen dolgozhat az Apple, olyan lenne, mint a MacBook Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f689d1ce-032d-44b6-a310-3621ab1d76ee","c_author":"Aszódi Attila","category":"tudomany","description":"Az eredetileg a Science magazinból származó hír alapján több magyar sajtótermék is megírta, hogy \"maghasadásra utaló jeleket\" tapasztaltak a 35 éve balesetet szenvedett csernobili 4. reaktor romjai alatt. A téma elég \"nagyot ment\" a sajtóban, nézzünk kicsit utána, miről is van szó. Röviden: a hír és a megnövekedett kockázat igaz, csak egy kicsit másként, és nem egy friss esemény által.","shortLead":"Az eredetileg a Science magazinból származó hír alapján több magyar sajtótermék is megírta, hogy \"maghasadásra utaló...","id":"20210513_csernobil_maghasadas_ujrakritikussag_aszodi_attila_elemzese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f689d1ce-032d-44b6-a310-3621ab1d76ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e86bc9-9bf6-4fa3-b847-384480028248","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_csernobil_maghasadas_ujrakritikussag_aszodi_attila_elemzese","timestamp":"2021. május. 13. 16:33","title":"Mi zajlik most Csernobilban? Nem jó, de nem is tragikus – Aszódi Attila elemzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5d7796-3bdd-41f0-88a2-a1c85a1ebb09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Készen áll az utazásra a csillagászati áron épülő James Webb űrteleszkóp, miután egy próba során sikeresen kihajtogatta, majd a helyére igazította a főtükrét.","shortLead":"Készen áll az utazásra a csillagászati áron épülő James Webb űrteleszkóp, miután egy próba során sikeresen...","id":"20210512_james_webb_urtavcso_urkutatas_nasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a5d7796-3bdd-41f0-88a2-a1c85a1ebb09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7682459b-dea2-4c5c-bb14-33454f00fb95","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_james_webb_urtavcso_urkutatas_nasa","timestamp":"2021. május. 12. 17:09","title":"Teljesítette legfontosabb tesztjét a NASA gigászi űrtávcsöve, amivel új, idegen világokat találhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b433964-1ee6-43a4-9b88-6440c7469425","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OTP Bank elnök-vezérigazgatója nem hisz a home office-ban, mert a munkahelyi kohéziót nagyon erősíti, ha az emberek folyamatosan kommunikálnak. Beszélt arról is, a hitelmoratóriumot a lakosság fele kérte.","shortLead":"Az OTP Bank elnök-vezérigazgatója nem hisz a home office-ban, mert a munkahelyi kohéziót nagyon erősíti, ha az emberek...","id":"20210513_csanyi_sandor_otp_home_office","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b433964-1ee6-43a4-9b88-6440c7469425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9262148a-ad57-449b-a572-b25f1ddd7cac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210513_csanyi_sandor_otp_home_office","timestamp":"2021. május. 13. 10:49","title":"Csányi Sándor szerint meredek, de folyamatos növekedés várható a gazdaságban a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]