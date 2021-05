Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f2645745-b76f-41d0-891d-f3f94142c342","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy bukás miatt az élbolyban mindenki a győztesével azonos időt kapott.","shortLead":"Egy bukás miatt az élbolyban mindenki a győztesével azonos időt kapott.","id":"20210517_Peter_Sagan_nyerte_a_Giro_10_szakaszat_Valter_Attila_meg_mindig_otodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2645745-b76f-41d0-891d-f3f94142c342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea9cf77-24e1-4d9a-9625-4c8185aaa413","keywords":null,"link":"/sport/20210517_Peter_Sagan_nyerte_a_Giro_10_szakaszat_Valter_Attila_meg_mindig_otodik","timestamp":"2021. május. 17. 19:09","title":"Peter Sagan nyerte a Giro 10. szakaszát, Valter Attila még mindig ötödik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f76ee9ed-24f7-4048-8762-50460fc7fe8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Harry legutóbbi interjúja után sürgetik, hogy adják vissza a hercegi címüket.","shortLead":"Harry legutóbbi interjúja után sürgetik, hogy adják vissza a hercegi címüket.","id":"20210516_Eleguk_van_a_Buckinghampalotaban_kezdenek_besokallni_Harry_hercegtol_es_Meghan_Markletol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f76ee9ed-24f7-4048-8762-50460fc7fe8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078d4d35-926a-448a-a6fe-e883fe8ff0f3","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Eleguk_van_a_Buckinghampalotaban_kezdenek_besokallni_Harry_hercegtol_es_Meghan_Markletol","timestamp":"2021. május. 16. 11:21","title":"Elegük van: a Buckingham-palotában kezdenek besokallni Harrytől és Meghan Markle-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a066adc-147b-40dc-9027-f5d072596495","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A legendás dzsekije például 81 ezer dollárért kelt el.

","shortLead":"A legendás dzsekije például 81 ezer dollárért kelt el.

","id":"20210516_Janet_Jackson_55_eves_lett_es_megszabadult_tobb_fontos_ruhadarabjatol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a066adc-147b-40dc-9027-f5d072596495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6566ab-8c10-43dc-bd85-03e5f5b260b4","keywords":null,"link":"/kultura/20210516_Janet_Jackson_55_eves_lett_es_megszabadult_tobb_fontos_ruhadarabjatol","timestamp":"2021. május. 16. 18:55","title":"Janet Jackson 55 éves lett, és megszabadult több fontos ruhadarabjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e7f828-38dc-48fb-8f81-89a375b72d7a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a villamossínek közelében történt, a mentőket is ki kellett hívni. ","shortLead":"A baleset a villamossínek közelében történt, a mentőket is ki kellett hívni. ","id":"20210517_XIII_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1e7f828-38dc-48fb-8f81-89a375b72d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e51b69e0-1dc7-4470-86b4-c9ebf076aeb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_XIII_baleset","timestamp":"2021. május. 17. 16:23","title":"Ütközött, majd felborult egy autó a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a804ac5-e549-4687-a455-9b360b726d38","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Rácz Jenőt a legtöbben a kereskedelmi tévék főzős és celebes műsoraiból, a bulvársajtóból és a közösségi médiából ismerik, de a főztjét eddig nem lehetett megkóstolni: séfként a legnagyobb sikereit külföldön érte el. Most viszont hosszú várakozás után megnyílt budapesti étterme. Megnéztük.","shortLead":"Rácz Jenőt a legtöbben a kereskedelmi tévék főzős és celebes műsoraiból, a bulvársajtóból és a közösségi médiából...","id":"20210516_racz_jeno_uj_etterme_rumour_konyhafonok_gerendai_karoly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a804ac5-e549-4687-a455-9b360b726d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82acca71-41af-4d8f-ada0-cec239a28093","keywords":null,"link":"/elet/20210516_racz_jeno_uj_etterme_rumour_konyhafonok_gerendai_karoly","timestamp":"2021. május. 16. 20:00","title":"„Ő előbb volt sztár, mint hogy főzni kezdett” – A Konyhafőnökből ismert Rácz Jenő új éttermében jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd411af-5086-41f1-b8b2-6cd4a9caa38e","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A műanyaghulladékok csökkentése, főzés maradékokból és szezonális helyi fogások, vegyszermentes takarítás és természetes szépségápolás: fenntarthatóbban élni jól hangzik, ahhoz azonban, hogy a gyakorlatba is átültessük, elkél némi segítség. Olyan magyar influenszerek és szakértők oldalait gyűjtöttük össze, akik a zöldebb életmódhoz adnak remek tippeket. ","shortLead":"A műanyaghulladékok csökkentése, főzés maradékokból és szezonális helyi fogások, vegyszermentes takarítás és...","id":"20210516_fenntarthatosag_tippek_eletmod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bd411af-5086-41f1-b8b2-6cd4a9caa38e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ba9141-6a72-4aed-a8ac-641d2af7985f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210516_fenntarthatosag_tippek_eletmod","timestamp":"2021. május. 16. 17:00","title":"Őket kövesse ötletekért és tippekért, ha zöldebben szeretne élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf42d84-5d45-4c25-aebc-3f27f78d8374","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezen az olasz sportkocsin garantáltan nem csillan meg a napfény. ","shortLead":"Ezen az olasz sportkocsin garantáltan nem csillan meg a napfény. ","id":"20210517_nagyon_fekete_videon_a_vilag_legsotetebb_ferrarija","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebf42d84-5d45-4c25-aebc-3f27f78d8374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6008d12-9bf2-4795-8ce2-781946cec45b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_nagyon_fekete_videon_a_vilag_legsotetebb_ferrarija","timestamp":"2021. május. 17. 11:21","title":"A feketénél is feketébb: videón a világ legsötétebb Ferrarija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0409ff26-a2ed-4fad-a170-875f48b905c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos világ egyik meghatározó alakja, a HTC korábbi dizájnere is az Apple kötelékében folytatja. Nem új telefont tervez, a zenei termékeknél fog közreműködni.","shortLead":"Az androidos világ egyik meghatározó alakja, a HTC korábbi dizájnere is az Apple kötelékében folytatja. Nem új telefont...","id":"20210517_apple_beats_fejhallgato_htc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0409ff26-a2ed-4fad-a170-875f48b905c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d08e86b-fe0d-4ac5-8b5f-6da15c36fab5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_apple_beats_fejhallgato_htc","timestamp":"2021. május. 17. 13:10","title":"Az Apple újabb nagyágyút igazolt, fontos feladat vár rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]