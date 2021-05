Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Szélsőséges oltási reakciókat tapasztalt magán Eric Clapton, miután beadták neki az AstraZeneca koronavírus-fertőzés elleni vakcináját. A komoly panaszoknak az idegrendszeri eredetű betegségéhez lehet köze. Eric Clapton az oltás után olyan tüneteket produkált, hogy azt hitte, soha nem fog már tudni gitározni Peter Sagan nyerte a Giro 10. szakaszát, Valter Attila még mindig ötödik
Egy bukás miatt az élbolyban mindenki a győztesével azonos időt kapott. Visszatér a TV2 egyik legnépszerűbb showműsora
Új szereplőkkel érkezik ősztől a Dancing with the Stars. 61 koronavirusos beteg halt meg, 718 új fertőzöttet találtak
Javul a járványhelyzet, vasárnapra átlépte a beoltottak száma a 4,6 milliót. Valtertől elvették a rózsaszín mezt
A magyar versenyző három napon át viselte a győzteseknek járó mezt. Egy kísérletből derült ki, micsoda hatással vannak a madárfiókákra a város zajai
Nemcsak a kisgyerekeket zavarja éneklés közben a lárma, a madárfiókákat éppúgy, és ennek hosszabb távra szóló következményeit sem lehet kizárni. Part-hatás vagy guggoló-effektus? A Szuezi-csatorna és a beszorult Ever Given rejtélye
Nem csupán az oldalszél miatt fúródhatott a Szuezi-csatorna partjába a teherszállító, keresztbe tehetett a hidrodinamika is. hidrodinamika is. Fontos könnyítésről döntött az EMA, könnyebb lesz tárolni a Pfizer-vakcinákat
A jövőben 5 helyett 31 napig lehet 2-8 Celsius-fok között tárolni azokat a Pfizer-vakcinákat, amelyeket még nem bontottak meg. A Szuezi-csatorna és a beszorult Ever Given rejtélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben 5 helyett 31 napig lehet 2-8 Celsius-fok között tárolni azokat a Pfizer-vakcinákat, amelyeket még nem bontottak meg.","shortLead":"A jövőben 5 helyett 31 napig lehet 2-8 Celsius-fok között tárolni azokat a Pfizer-vakcinákat, amelyeket még nem...","id":"20210517_europai_gyogyszerugynokseg_pfizer_biontech_vakcina_vedooltas_comarnity_hutes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3429a998-53b5-49d5-bf92-53e00ca0b17a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_europai_gyogyszerugynokseg_pfizer_biontech_vakcina_vedooltas_comarnity_hutes","timestamp":"2021. május. 17. 17:03","title":"Fontos könnyítésről döntött az EMA, könnyebb lesz tárolni a Pfizer-vakcinákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]