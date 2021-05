Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jobbat vágták le, pedig a balt kellett volna. A freisdadti klinika nyilvánosan kért bocsánatot.","shortLead":"A jobbat vágták le, pedig a balt kellett volna. A freisdadti klinika nyilvánosan kért bocsánatot.","id":"20210521_rossz_labat_amputaltak_ausztriai_klinika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1532a57-792f-483e-963d-8efca7632cdd","keywords":null,"link":"/elet/20210521_rossz_labat_amputaltak_ausztriai_klinika","timestamp":"2021. május. 21. 15:25","title":"Tévedésből amputálták egy beteg egészséges lábát egy ausztriai klinikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c334211-e79e-4b67-b9a8-be611c4c5f97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Clubhouse szolgáltatása eddig iPhone-okra volt csak elérhető, de már az androidos magyar felhasználók is letölthetik.","shortLead":"A Clubhouse szolgáltatása eddig iPhone-okra volt csak elérhető, de már az androidos magyar felhasználók is letölthetik.","id":"20210521_clubhouse_magyarorszag_megjelenes_android_alkalmazas_podcast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c334211-e79e-4b67-b9a8-be611c4c5f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35056934-a8d6-405f-82b6-4dc26467b220","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_clubhouse_magyarorszag_megjelenes_android_alkalmazas_podcast","timestamp":"2021. május. 21. 11:03","title":"Megérkezett Androidra a világot meghódító Clubhouse app, már a magyarok is letölthetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d3068c-d51c-4c04-b1f3-d61ae78cb987","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi katonai koalíció kivonulásával és benne a magyar szerepvállalás befejezésével lezárul egy korszak Afganisztánban és a Magyar Honvédség történetében is. Arról, hogy ez mennyiben volt siker és milyen kihívások állnak ezután a magyar haderő előtt, Wagner Péterrel, a Külügyi Intézet vezető kutatójával beszélgettünk a Fülkében.","shortLead":"A nemzetközi katonai koalíció kivonulásával és benne a magyar szerepvállalás befejezésével lezárul egy korszak...","id":"20210522_Fulke_Milyen_Afganisztant_hagyunk_hatra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37d3068c-d51c-4c04-b1f3-d61ae78cb987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6db484-f0d1-45bc-883c-0fd68aaff250","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_Fulke_Milyen_Afganisztant_hagyunk_hatra","timestamp":"2021. május. 22. 11:00","title":"Fülke: Milyen Afganisztánt hagyunk hátra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1ada79-c9b9-45dd-873c-0ff73a2da56e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a remek állapotú BMW 2002 egyenesen a 70-es évek közepére repít vissza bennünket.","shortLead":"Ez a remek állapotú BMW 2002 egyenesen a 70-es évek közepére repít vissza bennünket.","id":"20210522_elado_a_nagyon_ritka_elso_turbos_bmw_egy_megkimelt_peldanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c1ada79-c9b9-45dd-873c-0ff73a2da56e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0341bc50-6713-42fd-b2bb-f44af2891bf8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210522_elado_a_nagyon_ritka_elso_turbos_bmw_egy_megkimelt_peldanya","timestamp":"2021. május. 22. 06:41","title":"Eladó a nagyon ritka első turbós BMW egy megkímélt példánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Izrael kormánya és a Hamász is bejelentette, hogy tűzszünet veszi kezdetét. A palesztin szervezet éjjel 2 órai kezdésről számolt be, Izrael ezt az időzítést nem erősítette meg.","shortLead":"Izrael kormánya és a Hamász is bejelentette, hogy tűzszünet veszi kezdetét. A palesztin szervezet éjjel 2 órai...","id":"20210520_Tuzszunetet_hirdet_Izrael_es_a_Hamasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28416093-e555-4ed6-ae88-37cfd2dfd123","keywords":null,"link":"/vilag/20210520_Tuzszunetet_hirdet_Izrael_es_a_Hamasz","timestamp":"2021. május. 20. 21:42","title":"Tűzszünetet hirdet Izrael és a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0c5531-8700-4ae8-a4f1-8b64548afb41","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Központ közleménye szerint a cél az, hogy a Lánchíd június közepére tervezett teljes lezárásakor ne okozzon fennakadást a közúti forgalom elterelése.","shortLead":"A Központ közleménye szerint a cél az, hogy a Lánchíd június közepére tervezett teljes lezárásakor ne okozzon...","id":"20210521_bkk_clark_adam_ter_lanchid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb0c5531-8700-4ae8-a4f1-8b64548afb41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd1ab24-a502-42a6-85e3-14bdf5aa2c4e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210521_bkk_clark_adam_ter_lanchid","timestamp":"2021. május. 21. 18:25","title":"BKK: Kedden kezdődik a Clark Ádám tér átépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae61d46-877a-4bd8-a25c-309e855cd7b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös vitaszabályzatot is kidolgoznak majd, hogy méltányos keretek között tartsák a vitákat.","shortLead":"Közös vitaszabályzatot is kidolgoznak majd, hogy méltányos keretek között tartsák a vitákat.","id":"20210522_ellenzeki_elovalasztas_jelolti_vitak_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ae61d46-877a-4bd8-a25c-309e855cd7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afaff766-f1a4-4be4-b4b4-99f6e175de5d","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_ellenzeki_elovalasztas_jelolti_vitak_valasztas","timestamp":"2021. május. 22. 12:03","title":"Július végén indulhatnak az ellenzéki jelöltek előválasztási vitái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4389ed56-e055-44b7-a03a-d49f386bfa18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az állatoknak kifejlesztendő vakcinák kapcsán bukkant fel a téma.","shortLead":"Az állatoknak kifejlesztendő vakcinák kapcsán bukkant fel a téma.","id":"20210521_kariko_orban_disznosajt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4389ed56-e055-44b7-a03a-d49f386bfa18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e5ced4-9a31-4e58-acf1-36a28bf10195","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_kariko_orban_disznosajt","timestamp":"2021. május. 21. 07:04","title":"Karikó az Orbánnal való találkozóról: Én említettem a disznósajtot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]