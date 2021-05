Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"eec7d639-70c2-4c0f-9a05-99f0012f1056","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az a jelenség, amikor az autó abroncsai nem tudják kiszorítani a vizet maguk alatt és a kocsi egy pillanat alatt irányíthatatlanná válik.","shortLead":"Az a jelenség, amikor az autó abroncsai nem tudják kiszorítani a vizet maguk alatt és a kocsi egy pillanat alatt...","id":"20210522_veszelyes_aquaplaning_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eec7d639-70c2-4c0f-9a05-99f0012f1056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c267551f-d7a5-4270-b7a2-de6af9ca4f3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210522_veszelyes_aquaplaning_video","timestamp":"2021. május. 22. 18:33","title":"Az M3-ason történt balesettel mutatta meg a Magyar Közút, milyen veszélyes az „aquaplaning\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c0ccfd-4350-4838-a0cf-724bd95c3011","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kétszáz méter pillangót már korábban megnyerte a magyarországi Eb-n.","shortLead":"A kétszáz méter pillangót már korábban megnyerte a magyarországi Eb-n.","id":"20210523_Orszagos_csuccsal_Milak_Kristof_aranyermes_ferfi_100_meter_pillangon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7c0ccfd-4350-4838-a0cf-724bd95c3011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640d897d-8ae6-47f6-9164-e861300258d5","keywords":null,"link":"/sport/20210523_Orszagos_csuccsal_Milak_Kristof_aranyermes_ferfi_100_meter_pillangon","timestamp":"2021. május. 23. 18:34","title":"Milák Kristóf Európa-bajnok lett 100 méter pillangón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0011673-8495-42e6-bf34-408a78a5e67d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"2017 óta először nyert a csapat.","shortLead":"2017 óta először nyert a csapat.","id":"20210522_A_Szolnok_nyerte_a_vizilabdabajnoksagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0011673-8495-42e6-bf34-408a78a5e67d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d981f9-2410-4fa3-bb9c-3970265c1d66","keywords":null,"link":"/sport/20210522_A_Szolnok_nyerte_a_vizilabdabajnoksagot","timestamp":"2021. május. 22. 18:41","title":"A Szolnok nyerte a vízilabda-bajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5109928-0751-41d6-9cda-8bd3506e775b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legendás autó ezen példánya akár 300 millió forintnál is többet érhet.","shortLead":"A legendás autó ezen példánya akár 300 millió forintnál is többet érhet.","id":"20210523_uj_gazdara_var_az_ikonikus_lancia_037_raliauto_elso_prototipusa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5109928-0751-41d6-9cda-8bd3506e775b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d2d9295-0d5c-474e-b549-f1016e0ee75c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210523_uj_gazdara_var_az_ikonikus_lancia_037_raliauto_elso_prototipusa","timestamp":"2021. május. 23. 06:41","title":"Új gazdára vár az ikonikus Lancia raliautó első prototípusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c413a79e-b49b-4cba-8e8b-e5382af770db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A csíksomlyói búcsún bukkant fel a póló, amelytől az ember ösztönösen tartani kezdi a másfél méteres távolságot.","shortLead":"A csíksomlyói búcsún bukkant fel a póló, amelytől az ember ösztönösen tartani kezdi a másfél méteres távolságot.","id":"20210523_On_nyugodt_lenne_ha_a_tomegben_valaki_ilyen_feliratu_polot_viselne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c413a79e-b49b-4cba-8e8b-e5382af770db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a0b070-a3d7-4846-9b82-47c0db4189ee","keywords":null,"link":"/kultura/20210523_On_nyugodt_lenne_ha_a_tomegben_valaki_ilyen_feliratu_polot_viselne","timestamp":"2021. május. 23. 14:02","title":"Ön nyugodt lenne, ha a tömegben valaki ilyen feliratú pólót viselne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f6ff034-e3ad-4675-8c9a-9c9906cdc5ad","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A hat nyelven beszélő utolsó magyar trónörökös magyarnak vallja magát és úgy gondolja, hogy édesapja leginkább az optimizmust hiányolná a politikusok vitáiból. Mit ért el Horn Gyula utazó nagyköveteként és a Vöröskeresztben? Mit jelent számára a luxus? HVG portré a párizsi magyar nagykövetről, Habsburg Györgyről.","shortLead":"A hat nyelven beszélő utolsó magyar trónörökös magyarnak vallja magát és úgy gondolja, hogy édesapja leginkább...","id":"202120_habsburg_gyorgy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f6ff034-e3ad-4675-8c9a-9c9906cdc5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe74775f-2c1a-4ce7-9954-18ba85a54215","keywords":null,"link":"/360/202120_habsburg_gyorgy","timestamp":"2021. május. 24. 11:00","title":"Habsburg György: \"Nem vagyunk sem jobbak, sem rosszabbak a többi EU-s országnál\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5fe436-62f5-4cab-bebf-314a0a9e2495","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Charlie bit my finger az egyik legnépszerűbb gyerekvideó a felületen.","shortLead":"A Charlie bit my finger az egyik legnépszerűbb gyerekvideó a felületen.","id":"20210523_youtube_video_mem_gyerek_harapas_nft","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c5fe436-62f5-4cab-bebf-314a0a9e2495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fb6de0-9601-41fa-abd3-0a780ac7fd12","keywords":null,"link":"/tudomany/20210523_youtube_video_mem_gyerek_harapas_nft","timestamp":"2021. május. 23. 12:22","title":"Eddig 883 millióan látták: eltűnik a YouTube-ról a videó, amiben egy gyerek megharapja egy másik ujját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1e615ef-66fc-403b-ad05-1dd74cbe1e92","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ezzel a holland és csapata a Red Bull is vezeti a világbajnokságot.\r

","shortLead":"Ezzel a holland és csapata a Red Bull is vezeti a világbajnokságot.\r

","id":"20210523_Verstappen_nyerte_a_Monacoi_Nagydijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1e615ef-66fc-403b-ad05-1dd74cbe1e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c0bc5ae-35b9-4971-8d6c-6ac57d05a1e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210523_Verstappen_nyerte_a_Monacoi_Nagydijat","timestamp":"2021. május. 23. 16:52","title":"Max Verstappen nyerte a Monacói Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]