Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"40b4821f-661c-4c29-9e76-c8b21e0b9696","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fonyódnál, viharjelzés mellett fordult a vízbe egy kajakos.","shortLead":"Fonyódnál, viharjelzés mellett fordult a vízbe egy kajakos.","id":"20210523_Kajakost_mentettek_ki_a_vizbol_a_balatoni_vizi_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40b4821f-661c-4c29-9e76-c8b21e0b9696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ffe2d5-d92b-49e9-97bf-53211339f4c8","keywords":null,"link":"/elet/20210523_Kajakost_mentettek_ki_a_vizbol_a_balatoni_vizi_rendorok","timestamp":"2021. május. 23. 08:53","title":"Kajakost mentettek ki a vízből a balatoni vízirendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7253303c-b834-4a31-aa62-f428c5b13395","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha elfogadjuk azokat a társadalmi skatulyákat, amelyekbe a nemünk, a korunk vagy valamely tulajdonságaink alapján beleillünk, meglesz a veszélye, hogy kényszeréletet, látszatéletet fogunk élni.","shortLead":"Ha elfogadjuk azokat a társadalmi skatulyákat, amelyekbe a nemünk, a korunk vagy valamely tulajdonságaink alapján...","id":"20210523_Tisza_Kata_Igy_szuletnek_az_elethazugsagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7253303c-b834-4a31-aa62-f428c5b13395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc366953-cca4-466f-8a9a-04040fa24798","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210523_Tisza_Kata_Igy_szuletnek_az_elethazugsagok","timestamp":"2021. május. 23. 20:15","title":"Tisza Kata: Így születnek az élethazugságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7575acb-3414-4fd8-ac40-335158995666","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"A koronavírus-válság okán sok elemzés foglalkozik a részvénypiacok lehetséges jövőjével, a kilátásokkal. Az OTP Trend Alap viszont más utat választ: egyedi részvénykiválasztást támogató modellje segítségével kevésbé nyilvánvaló, a megatrendek árnyékában megjelenő lehetőségeket is meg tud találni. Cikkünkből kiderül, melyek most a legforróbb részvénypiaci trendek.","shortLead":"A koronavírus-válság okán sok elemzés foglalkozik a részvénypiacok lehetséges jövőjével, a kilátásokkal. Az OTP Trend...","id":"20210507_Megatrendek_arnyekaban_mit_tartogatnak_a_reszvenypiacok_OTP_alapkezelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7575acb-3414-4fd8-ac40-335158995666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a68c206d-fc1d-4682-9f7b-06a5f989d441","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210507_Megatrendek_arnyekaban_mit_tartogatnak_a_reszvenypiacok_OTP_alapkezelo","timestamp":"2021. május. 24. 08:30","title":"Kockázati befektetések: mit tartogatnak a részvénypiacok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c288286-72c4-4615-a8c8-f7a67fc3f66c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Püspökké szentelték Balog Zoltánt, a Dunamelléki Református Egyházkerület tavaly novemberben megválasztott püspökét a Pest megyei Nagykőrösön.","shortLead":"Püspökké szentelték Balog Zoltánt, a Dunamelléki Református Egyházkerület tavaly novemberben megválasztott püspökét...","id":"20210524_Puspokke_szenteltek_Balog_Zoltant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c288286-72c4-4615-a8c8-f7a67fc3f66c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab45f45-f634-41fb-a67c-fab14befac19","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_Puspokke_szenteltek_Balog_Zoltant","timestamp":"2021. május. 24. 19:27","title":"Püspökké szentelték Balog Zoltánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cbea114-e196-4985-82b9-8266e8ac04bd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A felhívást a Parlamentet és a Budai Várnegyedet ábrázoló képpel tette közzé. ","shortLead":"A felhívást a Parlamentet és a Budai Várnegyedet ábrázoló képpel tette közzé. ","id":"20210523_Magyarorszagi_kepeket_kert_rajongoitol_Joseph_GordonLevitt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cbea114-e196-4985-82b9-8266e8ac04bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f16a3dbc-5a94-4439-9e80-e424cee0dad8","keywords":null,"link":"/kultura/20210523_Magyarorszagi_kepeket_kert_rajongoitol_Joseph_GordonLevitt","timestamp":"2021. május. 23. 18:55","title":"Magyarországi képeket kér rajongóitól Joseph Gordon-Levitt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270ae10d-fdb6-4639-bf62-4daaf01e0462","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Szeptemberben nyit a Hungexpo, a második félévi naptár nagyjából betelt, lesz például Vadászati Világkiállítás.","shortLead":"Szeptemberben nyit a Hungexpo, a második félévi naptár nagyjából betelt, lesz például Vadászati Világkiállítás.","id":"20210524_Erintesmentes_beleptetes_lesz_a_70_milliard_forintos_Vadaszati_Vilagkiallitason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=270ae10d-fdb6-4639-bf62-4daaf01e0462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408ced05-d48f-4821-a88b-762c1c06ee15","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210524_Erintesmentes_beleptetes_lesz_a_70_milliard_forintos_Vadaszati_Vilagkiallitason","timestamp":"2021. május. 24. 08:24","title":"Érintésmentes beléptetés lesz a 70 milliárd forintos Vadászati Világkiállításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lehet, hogy a populizmus sok helyen akadozik, az emberi gyarlóság azonban megújuló forrást jelent az autokraták számára.","shortLead":"Lehet, hogy a populizmus sok helyen akadozik, az emberi gyarlóság azonban megújuló forrást jelent az autokraták számára.","id":"20210523_Nyina_Hruscsova_A_populistak_megusszak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5050b7-986f-4609-ac7e-fc6748a05162","keywords":null,"link":"/360/20210523_Nyina_Hruscsova_A_populistak_megusszak","timestamp":"2021. május. 23. 09:00","title":"Nyina Hruscsova: A populisták megússzák?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a06b6e-cbdd-4533-86b8-0349f5010097","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A négyszeres olimpiai bajnok Simone Biles ismét történelmet írt a tornasportban, ugyanis a nők mezőnyében elsőként ugrotta meg a Jurcsenko-szaltó dupla változatát bicskamozdulattal.\r

\r

","shortLead":"A négyszeres olimpiai bajnok Simone Biles ismét történelmet írt a tornasportban, ugyanis a nők mezőnyében elsőként...","id":"20210523_Simone_Biles_szenzacios_versenyen_is_megcsinalta_a_dupla_Jurcsenkougrast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8a06b6e-cbdd-4533-86b8-0349f5010097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034b9a6b-27ca-4252-a9a1-5cacd13d60f8","keywords":null,"link":"/elet/20210523_Simone_Biles_szenzacios_versenyen_is_megcsinalta_a_dupla_Jurcsenkougrast","timestamp":"2021. május. 23. 12:11","title":"Simone Biles szenzációs: versenyen is megcsinálta a dupla Jurcsenko-ugrást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]