[{"available":true,"c_guid":"abaadbc6-4910-4063-9c4d-e465f4d24fac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Végre a magyar nézők is láthatják Thomas Vinterberg filmjét, de jó eséllyel a számos alkalommal elhalasztott Nincs idő meghalni is megérkezik a mozikba. ","shortLead":"Végre a magyar nézők is láthatják Thomas Vinterberg filmjét, de jó eséllyel a számos alkalommal elhalasztott Nincs idő...","id":"20210526_Cinema_City_mozi_nyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abaadbc6-4910-4063-9c4d-e465f4d24fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b244285b-27a8-4dfe-888f-5fd322707504","keywords":null,"link":"/kultura/20210526_Cinema_City_mozi_nyitas","timestamp":"2021. május. 26. 12:25","title":"Június 3-án Oscar-díjas filmekkel nyit újra a Cinema City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e741eaae-bd3b-4661-9e4e-6654ed2a6ca5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó elektromos autójának a jelek szerint elég hatékony a hajtáslánca. ","shortLead":"Az amerikai gyártó elektromos autójának a jelek szerint elég hatékony a hajtáslánca. ","id":"20210525_tobb_mint_500_kilometer_kozel_autopalya_tempoval_ezt_tudja_a_tesla_model_s","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e741eaae-bd3b-4661-9e4e-6654ed2a6ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7efed8cc-3c76-4519-b608-368e7a078cac","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_tobb_mint_500_kilometer_kozel_autopalya_tempoval_ezt_tudja_a_tesla_model_s","timestamp":"2021. május. 25. 09:21","title":"Több mint 500 kilométer autópálya-tempóban: ezt tudja a Tesla Model S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b088ab76-eac1-44b7-97c5-dc82a9d94a88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Király utcai egységben már él a szolgáltatás.","shortLead":"A Király utcai egységben már él a szolgáltatás.","id":"20210526_A_magyar_Penny_is_bevezette_az_onkiszolgalo_kasszakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b088ab76-eac1-44b7-97c5-dc82a9d94a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac0a53d-83d9-4a34-9e68-4c52f2226bcf","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_A_magyar_Penny_is_bevezette_az_onkiszolgalo_kasszakat","timestamp":"2021. május. 26. 10:55","title":"A magyar Pennynél is megjelentek az önkiszolgáló kasszák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nőtt a halálos áldozatok és az új fertőzöttek száma is keddhez képest.","shortLead":"Nőtt a halálos áldozatok és az új fertőzöttek száma is keddhez képest.","id":"20210526_Koronavirus_41_beteg_meghalt_213_uj_fertozottet_regisztraltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12020a8e-c041-44da-accc-728e53f8d9a1","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_Koronavirus_41_beteg_meghalt_213_uj_fertozottet_regisztraltak","timestamp":"2021. május. 26. 08:58","title":"Koronavírus: 41 beteg meghalt, 213 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e46eec6-dc00-4d1f-bb07-50fa92163a15","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Túl didaktikus volna a konkrét mai helyzetről politikai drámát írni – állítja a 38 éves szerző, akinek a napokban online színházi ősbemutatója volt egy kormányozni nem tudó, de legalább a művészetért rajongó uralkodóról. Závada Péter azt mondja: most megjelent a negyedik verseskötetének verseibe sem szűrődik be a politika, de a hangulatára rányomja bélyegét.","shortLead":"Túl didaktikus volna a konkrét mai helyzetről politikai drámát írni – állítja a 38 éves szerző, akinek a napokban...","id":"202120__zavada_peter_kolto_dramairo__presztizsrol_nyereszkedesrol__uralkodo_szelek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e46eec6-dc00-4d1f-bb07-50fa92163a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0638da-788e-4404-8362-5ab6d92b19bf","keywords":null,"link":"/360/202120__zavada_peter_kolto_dramairo__presztizsrol_nyereszkedesrol__uralkodo_szelek","timestamp":"2021. május. 24. 19:00","title":"Závada Péter: Egyszerre érzem, hogy muszáj részt venni a politikában, és hogy a legjobb volna kivonulni belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649a8117-9bf4-4719-9b14-5447dcd6d2e8","c_author":"D.P.","category":"cegauto","description":"Keddtől újra fizetős a parkolás Budapesten is. Több olyan fővárosi parkoló, amelyet előszeretettel használtak munkaidő alatt az autósok, most teljesen kiürültek.","shortLead":"Keddtől újra fizetős a parkolás Budapesten is. Több olyan fővárosi parkoló, amelyet előszeretettel használtak munkaidő...","id":"20210525_Elotteutana_Jol_lathatoan_kiurultek_az_eddig_ingyenes_parkolok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=649a8117-9bf4-4719-9b14-5447dcd6d2e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee8b2e9-d456-4524-83c3-d3942df8a0b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_Elotteutana_Jol_lathatoan_kiurultek_az_eddig_ingyenes_parkolok","timestamp":"2021. május. 25. 13:36","title":"Vége az ingyenes parkolásnak, és ez jól látható az előtte-utána fotókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40dc2d1e-825e-4180-a118-69b4e07b47e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videoüzenetében a miniszterelnök olyat mondott, amilyet néhány évvel korábban még biztosan nem hallottunk volna tőle: \"lesz még szó migrációról, de a legfontosabb a környezetvédelem és a klímavédelem kérdése\". ","shortLead":"Videoüzenetében a miniszterelnök olyat mondott, amilyet néhány évvel korábban még biztosan nem hallottunk volna tőle...","id":"20210524_Orban_Viktor_bejelentkezett_Brusszelbol_Csatara_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40dc2d1e-825e-4180-a118-69b4e07b47e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55562662-1737-4af4-8fc9-4b85d915ac03","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_Orban_Viktor_bejelentkezett_Brusszelbol_Csatara_fel","timestamp":"2021. május. 24. 18:47","title":"Orbán Viktor bejelentkezett Brüsszelből: Csatára fel!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aacc5855-dbca-4562-93ce-002f75ee0262","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eger polgármestere az őt polgármesternek jelölő egyesületből és a közgyűlési frakcióból is távozik.","shortLead":"Eger polgármestere az őt polgármesternek jelölő egyesületből és a közgyűlési frakcióból is távozik.","id":"20210526_Mirkoczki_Adam_kilepes_eger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aacc5855-dbca-4562-93ce-002f75ee0262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9af4e00-b78a-4e80-a408-f1b242e38a3e","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_Mirkoczki_Adam_kilepes_eger","timestamp":"2021. május. 26. 10:59","title":"Mirkóczki Ádám kilép az egri ellenzéki frakcióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]