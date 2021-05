Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"baafaa87-6ed9-484c-b527-99fd0ed99d50","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyelőre csak péntekenként, de ingyenesen lehet majd utazni.","shortLead":"Egyelőre csak péntekenként, de ingyenesen lehet majd utazni.","id":"20210527_Kiprobaljak_az_ingyenes_tomegkozlekedest_Kolozsvaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=baafaa87-6ed9-484c-b527-99fd0ed99d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426dc4af-9ad6-4bd3-b50e-59ecc92cfa54","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_Kiprobaljak_az_ingyenes_tomegkozlekedest_Kolozsvaron","timestamp":"2021. május. 27. 07:43","title":"Kipróbálják az ingyenes tömegközlekedést Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c5bb87-4c9d-4317-804b-890e23eba2c8","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"A maga módján a kormány is használ hírvivőket, amelyek ha nem is örökletes genetikai információkat közvetítenek, de Orbánék szándékai szerint képesek a tudat módosítására. Legalábbis ezt bizonyította az elmúlt egy év kommunikációs pénzszórása. ","shortLead":"A maga módján a kormány is használ hírvivőket, amelyek ha nem is örökletes genetikai információkat közvetítenek, de...","id":"202121_orban_mrnsei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44c5bb87-4c9d-4317-804b-890e23eba2c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8100fb-502d-4ccf-bba7-378f21bc8b8f","keywords":null,"link":"/360/202121_orban_mrnsei","timestamp":"2021. május. 27. 11:15","title":"Orbán tízmilliárdokért fejlesztett mRNS-ei célba értek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2280cf5-2d10-4303-a19f-54c9e502f8ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amikor januárban Müller Cecília szerint már több egészségügyi dolgozót beoltottak, mint ahányan amúgy összesen voltak, akkor a mentődolgozóknak még mindig csak valamivel több, mint a fele kapott védőoltást.","shortLead":"Amikor januárban Müller Cecília szerint már több egészségügyi dolgozót beoltottak, mint ahányan amúgy összesen voltak...","id":"20210526_mentosok_oltas_harmadik_hullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2280cf5-2d10-4303-a19f-54c9e502f8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66becb80-cec1-4428-a79c-6c0170674797","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_mentosok_oltas_harmadik_hullam","timestamp":"2021. május. 26. 16:45","title":"A mentősök felét még oltatlanul érte a koronavírus harmadik hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2021 és 2027 között csak az önkormányzatokat fejlesztő program 140 milliárdot visz majd a megyébe az Emmi szerint.","shortLead":"2021 és 2027 között csak az önkormányzatokat fejlesztő program 140 milliárdot visz majd a megyébe az Emmi szerint.","id":"20210526_pest_megye_unios_penzek_onallo_palyazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f306102e-6c89-4823-b042-6d484f6ecc17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210526_pest_megye_unios_penzek_onallo_palyazas","timestamp":"2021. május. 26. 15:24","title":"Önállóan pályázhat az uniós pénzekre Pest megye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf6f321-e19f-4c47-a3e9-52bcc7572853","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A nagy többség a pénz miatt spórol a vízen, de a környezettudatosság is egyre fontosabb szempont.","shortLead":"A nagy többség a pénz miatt spórol a vízen, de a környezettudatosság is egyre fontosabb szempont.","id":"20210527_viz_fogyasztas_kornyezettudatossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edf6f321-e19f-4c47-a3e9-52bcc7572853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35d774c4-1067-498d-aeea-2fe8c116e8e8","keywords":null,"link":"/zhvg/20210527_viz_fogyasztas_kornyezettudatossag","timestamp":"2021. május. 27. 11:56","title":"Negyven felett jön rá a legtöbb magyar, hogy érdemes spórolni a vízfogyasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2005a8-3bf7-46d4-bbc3-e88911fbfb19","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem szavaznak a képviselők arról, hogy a vízparti fejlesztések ne menjenek szembe a természeti és a közösségi érdekekkel.","shortLead":"Nem szavaznak a képviselők arról, hogy a vízparti fejlesztések ne menjenek szembe a természeti és a közösségi...","id":"20210527_nagy_tavak_vedelme_hatarozati_javaslat_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab2005a8-3bf7-46d4-bbc3-e88911fbfb19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9532c120-4def-419c-88a9-d57c72808066","keywords":null,"link":"/kkv/20210527_nagy_tavak_vedelme_hatarozati_javaslat_parlament","timestamp":"2021. május. 27. 16:51","title":"Elkaszálták a nagy tavak védelmében beadott határozati javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006d9d04-6581-42ca-8c88-3ecdb93760b6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Orvostechnikai Szövetség azt szorgalmazza, hogy a kormány fizesse ki a cégek lejárt követeléseit.","shortLead":"Az Orvostechnikai Szövetség azt szorgalmazza, hogy a kormány fizesse ki a cégek lejárt követeléseit.","id":"20210526_Kozel_harmincmilliard_forint_a_korhazak_adossaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=006d9d04-6581-42ca-8c88-3ecdb93760b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2cb0a9-a192-4d04-bf73-be2363db8f31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210526_Kozel_harmincmilliard_forint_a_korhazak_adossaga","timestamp":"2021. május. 26. 05:18","title":"Közel harmincmilliárd forint a kórházak adóssága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e1a3e1-5b6f-47e6-a743-6e0786fc2303","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Raman Prataszevics szülei közben arra kérték Európai Uniót és az Egyesült Államokat, hogy segítsenek kiszabadítani a fiukat.","shortLead":"Raman Prataszevics szülei közben arra kérték Európai Uniót és az Egyesült Államokat, hogy segítsenek kiszabadítani...","id":"20210527_bombafenyegetes_feheroroszorszag_aljakszandr_lukaseka_raman_prataszevics","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76e1a3e1-5b6f-47e6-a743-6e0786fc2303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5bbec44-24ee-4e2e-87ff-d3e30fb72161","keywords":null,"link":"/vilag/20210527_bombafenyegetes_feheroroszorszag_aljakszandr_lukaseka_raman_prataszevics","timestamp":"2021. május. 27. 18:51","title":"Fehérorosz gépeltérítés: előbb szóltak a pilótáknak a bombafenyegetésről, mint ahogy e-mail jött róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]