Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3ffd702b-79f8-467b-a218-0d63ea2f50d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egészen dekadens egyedi autót gyártott egy vevője kedvéért a brit márka. A kabrióban a párizsi Christofle cég ezüst étkészlete, hűtőszekrény és hátul egy hatalmas napernyő található. A luxuskabrió tervezése és legyártása 4 évet vett igénybe.","shortLead":"Egészen dekadens egyedi autót gyártott egy vevője kedvéért a brit márka. A kabrióban a párizsi Christofle cég ezüst...","id":"20210528_RollsRoyce_legdragabb_uj_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ffd702b-79f8-467b-a218-0d63ea2f50d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0f126c-5b5e-45bb-9d83-42447060ad7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210528_RollsRoyce_legdragabb_uj_auto","timestamp":"2021. május. 28. 08:09","title":"Ez a Rolls-Royce lehet a világ legdrágább új autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06499c5-f45e-4295-b4bd-aa2fbafb58b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Rezidens Szövetség szerint félő, hogy a márciustól kifizetett pótlékot visszafizettetik a kórházak, vagy levonják a bérekből.","shortLead":"A Magyar Rezidens Szövetség szerint félő, hogy a márciustól kifizetett pótlékot visszafizettetik a kórházak, vagy...","id":"20210527_Fizetescsokkentestol_tartanak_a_rezidensek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a06499c5-f45e-4295-b4bd-aa2fbafb58b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adbdc6c9-d643-4d4e-82f2-c7cb85478225","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_Fizetescsokkentestol_tartanak_a_rezidensek","timestamp":"2021. május. 27. 21:53","title":"Fizetéscsökkentéstől tartanak a rezidensek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d0ee826-4113-4969-bd62-323e40e90361","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ellenzéki vezetésű kerület gigafejlesztését az Orbán Viktor vejével, Tiborcz Istvánnal többször üzletelő Balázs Attila érdekeltsége végzi. ","shortLead":"Az ellenzéki vezetésű kerület gigafejlesztését az Orbán Viktor vejével, Tiborcz Istvánnal többször üzletelő Balázs...","id":"202121_zuglovaroskozpont_surubbbeepites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d0ee826-4113-4969-bd62-323e40e90361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5853176c-6485-4614-b126-108bd25d4275","keywords":null,"link":"/360/202121_zuglovaroskozpont_surubbbeepites","timestamp":"2021. május. 28. 10:00","title":"Mernek nagyot álmodni a 15 éve tervezgetett zuglói városközpont beruházói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7bd4b3f-765d-44c2-9c8a-837b042dac85","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Mindössze néhány hétig élt az a szabályozás, hogy új társasházak mellé akár több parkolóhelyet is lehessen építeni. A beruházók szerint azonban ezzel nagyon elszaladtak volna az árak. Most ismét a régi szabályozás van érvényben: 1-nél több parkolót kialakítani nem lehet. Közben nem ritka, hogy egy családnak ma Magyarországon 2-3 autója is van, és ezek hely híján közterületeken állnak. ","shortLead":"Mindössze néhány hétig élt az a szabályozás, hogy új társasházak mellé akár több parkolóhelyet is lehessen építeni...","id":"20210527_epites_telepulesrendezes_parkolohely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7bd4b3f-765d-44c2-9c8a-837b042dac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c0ecdae-79ac-4415-86cf-d2f4b1700f76","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210527_epites_telepulesrendezes_parkolohely","timestamp":"2021. május. 27. 17:26","title":"Durván megdobta volna a lakásárakat az új parkolóhely-szabályozás, mégsem mindenki örül, hogy elkaszálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9863e2d7-bf2a-4485-9a18-484c91a53deb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"45 százalékkal kell csökkentenie a szén-dioxid-kibocsátását az olajcégnek egy friss ítélet szerint.","shortLead":"45 százalékkal kell csökkentenie a szén-dioxid-kibocsátását az olajcégnek egy friss ítélet szerint.","id":"20210526_Kotelezi_a_holland_birosag_a_Shellt_a_karosanyagkibocsatas_csokkentesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9863e2d7-bf2a-4485-9a18-484c91a53deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a018f8-b9a0-42b9-b9a5-548d6999df71","keywords":null,"link":"/zhvg/20210526_Kotelezi_a_holland_birosag_a_Shellt_a_karosanyagkibocsatas_csokkentesere","timestamp":"2021. május. 26. 17:37","title":"Kötelezi a holland bíróság a Shellt a károsanyag-kibocsátás csökkentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66048d41-4846-4897-89a4-61add6e82e53","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Április első heteiben még lezárások voltak, a hónap végén beindult újranyitás ellenére is rossz volt a helyzet a munkaerőpiacon.","shortLead":"Április első heteiben még lezárások voltak, a hónap végén beindult újranyitás ellenére is rossz volt a helyzet...","id":"20210527_munka_foglalkoztatottsag_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66048d41-4846-4897-89a4-61add6e82e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b449ccda-fbb2-485d-b7f4-ce34c4933258","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210527_munka_foglalkoztatottsag_ksh","timestamp":"2021. május. 27. 09:00","title":"57 ezren vesztették el a munkájukat áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal új szabálya szerint, ha valaki rendszeresen oszt meg a tényellenőrzők által hamisnak jelzett információt, a cég algoritmusa eltünteti a hírfolyamból.","shortLead":"A közösségi oldal új szabálya szerint, ha valaki rendszeresen oszt meg a tényellenőrzők által hamisnak jelzett...","id":"20210527_facebook_alhir_kamu_informacio_felretajekoztatas_hirfolyam_algoritmus_szankcio_tenyellenorzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef186e79-9247-49c8-abf6-0bfe3a8a62ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb03ea2-6f44-447b-88b9-1ee1997b90e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_facebook_alhir_kamu_informacio_felretajekoztatas_hirfolyam_algoritmus_szankcio_tenyellenorzes","timestamp":"2021. május. 27. 15:03","title":"Eltünteti a felhasználókat a Facebook, ha álhíreket osztanak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837c508c-387d-44a4-baab-3c4d234c5e7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tíz legnagyobb mennyiségi értékesítő között csupán három márka, az Apple, a Samsung és a Redmi modelljei szerepelnek – derül ki a Counterpoint Research által közzétett adatokból.","shortLead":"A tíz legnagyobb mennyiségi értékesítő között csupán három márka, az Apple, a Samsung és a Redmi modelljei szerepelnek...","id":"20210528_counterpoint_research_kutatas_bevetel_eladasi_mennyiseg_okostelefonok_2021q1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=837c508c-387d-44a4-baab-3c4d234c5e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f69af5-04ce-4763-9ba4-8411bdbcbd45","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_counterpoint_research_kutatas_bevetel_eladasi_mennyiseg_okostelefonok_2021q1","timestamp":"2021. május. 28. 08:03","title":"Top 10: Ezekből az okostelefonokból vesznek mostanában a legtöbben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]