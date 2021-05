Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez az első alkalom, hogy a koronavírus elleni vakcina miatti mellékhatásért kártérítést ítéltek meg. ","shortLead":"Ez az első alkalom, hogy a koronavírus elleni vakcina miatti mellékhatásért kártérítést ítéltek meg. ","id":"20210530_AstraZeneca_okozta_verog_miatt_kap_karteritest_egy_dan_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae09cb88-26de-4747-b57a-508657a43c8c","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_AstraZeneca_okozta_verog_miatt_kap_karteritest_egy_dan_no","timestamp":"2021. május. 30. 17:40","title":"AstraZeneca okozta vérrög miatt kap kártérítést egy dán nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a3ca7b3-794f-4feb-bd3f-c6a5a3b95648","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Története első fináléját simán nyerte a norvég csapat.","shortLead":"Története első fináléját simán nyerte a norvég csapat.","id":"20210530_Kezilabda_BL_iden_a_Vipers_Europa_legjobbja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a3ca7b3-794f-4feb-bd3f-c6a5a3b95648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5511bbc0-a435-4487-bc7e-6a0d1b008bb6","keywords":null,"link":"/sport/20210530_Kezilabda_BL_iden_a_Vipers_Europa_legjobbja","timestamp":"2021. május. 30. 21:55","title":"Kézilabda BL: idén a Vipers Európa legjobbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f65758a-1255-4e81-aa42-1115b8f6a037","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annak kell most győzni szerintük, aki a legerősebb ellenfele lehet a Fidesznek.","shortLead":"Annak kell most győzni szerintük, aki a legerősebb ellenfele lehet a Fidesznek.","id":"20210530_A_Jobbik_Kalman_Olgat_tamogatja_a_II_keruleti_elovalasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f65758a-1255-4e81-aa42-1115b8f6a037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ee93ea-88ac-4a76-9db0-1513ae55ff48","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_A_Jobbik_Kalman_Olgat_tamogatja_a_II_keruleti_elovalasztason","timestamp":"2021. május. 30. 19:21","title":"A Jobbik Kálmán Olgát támogatja a II. kerületi előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2383c7d-14a0-4a4b-96d2-9138b4fc58b5","c_author":"","category":"kkv","description":"Május 31-vel véget ér a nehéz helyzetbe került ágazatok számára kínált adómentesség és bértámogatás.","shortLead":"Május 31-vel véget ér a nehéz helyzetbe került ágazatok számára kínált adómentesség és bértámogatás.","id":"20210530_Nem_lett_tul_kapos_az_Orban_altal_hirdetett_ingyenhitel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2383c7d-14a0-4a4b-96d2-9138b4fc58b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7bc89d-7f66-4785-b71e-20885fe5629c","keywords":null,"link":"/kkv/20210530_Nem_lett_tul_kapos_az_Orban_altal_hirdetett_ingyenhitel","timestamp":"2021. május. 30. 08:41","title":"Nem lett túl kapós az Orbán által hirdetett ingyenhitel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5ed0f91-5952-485d-b0da-c3d03ac6bdf9","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötés van: öt kulcsszónak fel kell bukkannia a szubjektív visszatekintésben. Karafiáth Orsolyának most ezekből kellett ihletet merítenie: gatyapolitika, csávókám, listázás, kalózállam, visszatérés.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötés van: öt kulcsszónak...","id":"20210530_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5ed0f91-5952-485d-b0da-c3d03ac6bdf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091469a4-2eb0-45db-adcb-e77775ceb6dc","keywords":null,"link":"/360/20210530_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2021. május. 30. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolyából szörnyű emlékeket hoz elő a pedofilok listázásának terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247063ee-fb4e-436b-a011-c2ca480828e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Túl sokan érkeznek autóval a környékre, ezért mostantól fizetni kell a parkolásért az Apátkúti-völgyben.","shortLead":"Túl sokan érkeznek autóval a környékre, ezért mostantól fizetni kell a parkolásért az Apátkúti-völgyben.","id":"20210529_Bevezettek_a_fizetos_parkolast_Visegradnal_az_erdoben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=247063ee-fb4e-436b-a011-c2ca480828e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee2b328-3af3-4fad-b529-ebdeec179f27","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_Bevezettek_a_fizetos_parkolast_Visegradnal_az_erdoben","timestamp":"2021. május. 29. 17:44","title":"Fizetős parkolást vezettek be Visegrádnál az erdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" Telitalálatos szelvény nem volt, jövő héten 1,4 milliárd forint lesz a főnyeremény.","shortLead":" Telitalálatos szelvény nem volt, jövő héten 1,4 milliárd forint lesz a főnyeremény.","id":"20210529_Itt_vannak_a_lottoszamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5917f2db-73ac-4b67-be98-4ea2d25a2c5d","keywords":null,"link":"/elet/20210529_Itt_vannak_a_lottoszamok","timestamp":"2021. május. 29. 20:14","title":"Itt vannak a lottószámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b964fe0-aa1b-4dd8-97d5-99e37d0e43dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Yukon nevű járműben jelentős műszaki kár keletkezett. ","shortLead":"A Yukon nevű járműben jelentős műszaki kár keletkezett. ","id":"20210529_Vizimentoktol_loptak_benzint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b964fe0-aa1b-4dd8-97d5-99e37d0e43dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d95c7fcc-2dab-43a7-b4a0-5342050bcdc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_Vizimentoktol_loptak_benzint","timestamp":"2021. május. 29. 16:45","title":"Kilopták a benzint a vízimentők hajójából, és vízzel töltöttek az üzemanyagtartályba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]