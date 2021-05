Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2d62c1ab-0b4e-48d1-a5c7-8945019a8096","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A fotóművész aktképeivel a szemvillanásnyi érzelmi találkozás alkalmait, „látványérzeteit” igyekszik elcsípni.","shortLead":"A fotóművész aktképeivel a szemvillanásnyi érzelmi találkozás alkalmait, „látványérzeteit” igyekszik elcsípni.","id":"202121_fotoalbum__pillantas_gaal_zoltan_testtajak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d62c1ab-0b4e-48d1-a5c7-8945019a8096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f58312-e710-42b1-a1ff-21cd7cdb31e7","keywords":null,"link":"/360/202121_fotoalbum__pillantas_gaal_zoltan_testtajak","timestamp":"2021. május. 29. 13:45","title":"Kiemelt szerepet kap Hrabal Gaál Zoltán új aktfotóalbumában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210530_indiai_mutans_tunetek_gmail_google_photos_knai_vakcina_hatasossaga_alkalmazaskovetes_osrobbanas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99398fd-754a-41d4-8513-fd9d6116b439","keywords":null,"link":"/tudomany/20210530_indiai_mutans_tunetek_gmail_google_photos_knai_vakcina_hatasossaga_alkalmazaskovetes_osrobbanas","timestamp":"2021. május. 30. 12:00","title":"Ez történt: Elmondták, mik a Magyarországra érkezett indiai variáns tünetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiss-B. Atilla az Operettszínház igazgatója is tagja lesz a grémiumnak.","shortLead":"Kiss-B. Atilla az Operettszínház igazgatója is tagja lesz a grémiumnak.","id":"20210529_Megvan_az_SZFE_szenatusanak_nevsora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a6e319-9a05-4646-8522-4ca37d77868d","keywords":null,"link":"/kultura/20210529_Megvan_az_SZFE_szenatusanak_nevsora","timestamp":"2021. május. 29. 18:48","title":"Megvan az SZFE szenátusának névsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da71e64-cb29-4687-9810-415695f15898","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Boris Johnson a magyar miniszterelnökkel való találkozón aggályát fejezte ki az emberi jogok magyarországi helyzetével, a genderegyenlőséggel, az LMBT-közösség jogaival és a médiaszabadsággal kapcsolatban.\r

","shortLead":"Boris Johnson a magyar miniszterelnökkel való találkozón aggályát fejezte ki az emberi jogok magyarországi helyzetével...","id":"20210528_orban_viktor_boris_johnson_targyalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8da71e64-cb29-4687-9810-415695f15898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a14e40-66db-484c-9363-03efe6f0ca58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_orban_viktor_boris_johnson_targyalas","timestamp":"2021. május. 28. 20:25","title":"Orbán: Ha valaki Magyarországon olyan újságot kér, amely támadja a kormányt, legalább egy tucatnyit tudnak neki ajánlani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vádemelést javasol a rendőrség azzal a férfival szemben, akit azzal gyanúsítanak, hogy támadást kísérelt meg végrehajtani a koronavírusról és a gazdaság újraindításáról szóló nemzeti konzultációnak otthont adó weboldal ellen tavaly szeptemberben.

","shortLead":"Vádemelést javasol a rendőrség azzal a férfival szemben, akit azzal gyanúsítanak, hogy támadást kísérelt meg...","id":"20210529_vademeles_rendorseg_gyanusitas_tamadas_nemzeti_konzultacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d502e0-2e0f-48c9-9590-f85b8da0a0a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_vademeles_rendorseg_gyanusitas_tamadas_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2021. május. 29. 10:06","title":"Vádat emelhetnek a férfi ellen, aki rájött, hogyan lehet meghackelni a nemzeti konzultációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45435bc5-5f4c-4206-adc9-944d2718a6f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rezsim szerint önként vállalták a tizenéves árva gyerekek az embertelen munkát.","shortLead":"A rezsim szerint önként vállalták a tizenéves árva gyerekek az embertelen munkát.","id":"20210529_EszakKorea_arva_gyerekeket_dolgoztat_banyakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45435bc5-5f4c-4206-adc9-944d2718a6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e18e50d-75d1-4990-9f3a-b5a24980f91e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210529_EszakKorea_arva_gyerekeket_dolgoztat_banyakban","timestamp":"2021. május. 29. 19:17","title":"Észak-Korea szerint önként jelentkeznek a bányákba dolgozni a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e85a572e-b9d9-4f15-830f-0ddd76cb5fcf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A művész, művelődéstörténész 79 éves volt.","shortLead":"A művész, művelődéstörténész 79 éves volt.","id":"20210529_elhunyt_Jankovics_Marcell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e85a572e-b9d9-4f15-830f-0ddd76cb5fcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246f88a9-1471-4fbe-a9a0-2dcc20b27938","keywords":null,"link":"/kultura/20210529_elhunyt_Jankovics_Marcell","timestamp":"2021. május. 29. 11:37","title":"Elhunyt Jankovics Marcell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d6c7de-421c-4f3f-a0ed-e9dae59bf37a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrök paprikaspray-vel és elektromos sokkolóval is próbálták megfékezni a férfit.","shortLead":"A rendőrök paprikaspray-vel és elektromos sokkolóval is próbálták megfékezni a férfit.","id":"20210528_hamburg_keses_tamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3d6c7de-421c-4f3f-a0ed-e9dae59bf37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4edff2f1-f91b-463e-98ae-e656fca60482","keywords":null,"link":"/vilag/20210528_hamburg_keses_tamadas","timestamp":"2021. május. 28. 21:01","title":"Lelőttek egy késsel autósokra támadó férfit Hamburgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]