[{"available":true,"c_guid":"5eabcb72-fa6c-4e2c-9cda-e96d466af836","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az interneten is elérhető lett Franz Kafka Izraelben őrzött irodalmi hagyatéka - jelentette az Izraeli Nemzeti Könyvtár csütörtökön.","shortLead":"Az interneten is elérhető lett Franz Kafka Izraelben őrzött irodalmi hagyatéka - jelentette az Izraeli Nemzeti Könyvtár...","id":"20210530_franz_kafka_hagyateka_online_izraeli_konyvtar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5eabcb72-fa6c-4e2c-9cda-e96d466af836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5211b8a2-9db9-42b7-a82f-f1925c241260","keywords":null,"link":"/tudomany/20210530_franz_kafka_hagyateka_online_izraeli_konyvtar","timestamp":"2021. május. 30. 18:03","title":"Kafka halála előtt azt kérte, égessék el a kéziratait – most feltették őket a netre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d9c85d-4b8e-45a4-af17-713eb9dd9e25","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz politikus Portugáliában vázolta fel, milyen jobboldali egységet szeretne látni az Európai Unióban.","shortLead":"Az olasz politikus Portugáliában vázolta fel, milyen jobboldali egységet szeretne látni az Európai Unióban.","id":"20210530_Maskepp_kepzeli_az_osszeborulast_Matteo_Salvini_mint_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9d9c85d-4b8e-45a4-af17-713eb9dd9e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba41c3d-c972-480d-985a-7a0b2341a013","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Maskepp_kepzeli_az_osszeborulast_Matteo_Salvini_mint_Orban_Viktor","timestamp":"2021. május. 30. 21:32","title":"Másképp képzeli az összeborulást Matteo Salvini, mint Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c6159dc-4e5d-46e0-8deb-c065a5effc50","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Főként a korai kaszálás miatt csökken a madarak száma.","shortLead":"Főként a korai kaszálás miatt csökken a madarak száma.","id":"20210531_madarak_kihalas_kaszalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c6159dc-4e5d-46e0-8deb-c065a5effc50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b873dbd3-42e9-4e07-b864-fb84fde7610b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210531_madarak_kihalas_kaszalas","timestamp":"2021. május. 31. 18:18","title":"Hatalmasat csökkent a szántóföldi és réti madarak száma az elmúlt húsz évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f9856af-f390-4c7b-8048-baa0df221121","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 41 éves kínai férfi állapota a közlemény szerint stabil.","shortLead":"A 41 éves kínai férfi állapota a közlemény szerint stabil.","id":"20210601_h10n3_madarinfluenza_fertozes_zoonozis_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f9856af-f390-4c7b-8048-baa0df221121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7dc2e1d-d614-484e-9e06-4d8aa0a25f99","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_h10n3_madarinfluenza_fertozes_zoonozis_kina","timestamp":"2021. június. 01. 12:15","title":"Először fertőződött meg ember a H10N3 madárinfluenza-vírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f795d060-1809-425c-be29-67a09d295020","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"2026-ig osztják be a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum gyűjteményfejlesztési támogatását.","shortLead":"2026-ig osztják be a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum gyűjteményfejlesztési támogatását.","id":"20210601_Tobb_mint_6_milliard_forintot_ad_a_kormany_a_Kozlekedesi_Muzeum_fejlesztesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f795d060-1809-425c-be29-67a09d295020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94719c3f-fc22-4cf3-a6bd-082afa971c35","keywords":null,"link":"/kultura/20210601_Tobb_mint_6_milliard_forintot_ad_a_kormany_a_Kozlekedesi_Muzeum_fejlesztesere","timestamp":"2021. június. 01. 12:14","title":"Több mint 6 milliárd forintot ad a kormány a Közlekedési Múzeum fejlesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d3c3c1-1e87-4f3c-80a8-c95dc8f43527","c_author":"Demény Péter / Marosvásárhely","category":"360","description":"A kocsi immár nemcsak a funkcionalitás jelképe, nem is puszta státusszimbólum, hanem az identitás kifejezője, sok esetben arról is tanúskodik, hol helyezi el magát a tulajdonos a politikai ideológiák terében.\r

","shortLead":"A kocsi immár nemcsak a funkcionalitás jelképe, nem is puszta státusszimbólum, hanem az identitás kifejezője, sok...","id":"20210601_Szeretettel_Erdelybol_Nagyot_valtozott_az_autosvilag_Romaniaban_30_ev_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28d3c3c1-1e87-4f3c-80a8-c95dc8f43527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be82059f-eb3d-4df3-92f5-8b7d3e770ea2","keywords":null,"link":"/360/20210601_Szeretettel_Erdelybol_Nagyot_valtozott_az_autosvilag_Romaniaban_30_ev_alatt","timestamp":"2021. június. 01. 11:00","title":"Szeretettel Erdélyből: A romániai autósvilágot is elérte a \"posztfordizmus\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d9e586-9e84-4d8a-824c-5047e4581700","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 23 éves férfi hat nőt támadott meg.","shortLead":"A 23 éves férfi hat nőt támadott meg.","id":"20210531_nigeriai_ferfi_szexualis_eroszak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07d9e586-9e84-4d8a-824c-5047e4581700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745080bc-d440-4ba1-b49f-461248955a15","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_nigeriai_ferfi_szexualis_eroszak","timestamp":"2021. május. 31. 12:54","title":"Magyar nők bántalmazásával, megerőszakolásával vádolnak egy nigériai férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Dublinból Krakkóba tartó repülő Berlinben szakította meg az útját. Az érintett járat hasonló okból egyszer szintén földre kényszerült.","shortLead":"A Dublinból Krakkóba tartó repülő Berlinben szakította meg az útját. Az érintett járat hasonló okból egyszer szintén...","id":"20210531_ryanair_berlin_kenyszerleszallas_bombafenyegetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1839bf26-af30-44b2-90f3-842f470a3655","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_ryanair_berlin_kenyszerleszallas_bombafenyegetes","timestamp":"2021. május. 31. 10:42","title":"Bombafenyegetés miatt hajtott végre kényszerleszállást egy Ryanair-gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]