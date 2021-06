Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6c661bdb-354c-4781-b3ab-6c994f132443","c_author":"Csillag István","category":"360","description":"Akkor lehet megszakítani a jogfolytonosságot a rezsimmel, ha a választási győzelemmel nem csak megdöntik azt, hanem a rendszer felváltására irányuló szándékot előre bejelentve, a minimálisan szükséges törvényes kellékeket kidolgozva és azokat nyilvánossá téve fognak bele a választási harcba. Vélemény.","shortLead":"Akkor lehet megszakítani a jogfolytonosságot a rezsimmel, ha a választási győzelemmel nem csak megdöntik azt, hanem...","id":"20210602_Csillag_Istvan_Legyen_a_valasztas_egyigenes_nepszavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c661bdb-354c-4781-b3ab-6c994f132443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c933d2-675f-4b25-b78d-542320d21ad5","keywords":null,"link":"/360/20210602_Csillag_Istvan_Legyen_a_valasztas_egyigenes_nepszavazas","timestamp":"2021. június. 02. 11:00","title":"Csillag István: Legyen a választás egyigenes népszavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd3754a-3fdd-4574-9a2b-80f91eb56dd1","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210603_Marabu_Feknyuz_Oszod_2006","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fd3754a-3fdd-4574-9a2b-80f91eb56dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a785e13-b087-4bd5-9c2c-ddbf58d575e9","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_Marabu_Feknyuz_Oszod_2006","timestamp":"2021. június. 03. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Őszöd 2006","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e04dcd-3ad6-492d-9431-a0b99c66f013","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"0-ról 400-ra alig több mint 21 másodperc alatt katapultál a hibrid hajtásláncú kaliforniai újdonság.","shortLead":"0-ról 400-ra alig több mint 21 másodperc alatt katapultál a hibrid hajtásláncú kaliforniai újdonság.","id":"20210602_11_ezres_fordulatu_v8_es_ket_villanymotor_a_hiperautoban_amiben_egymas_mogott_ulhetunk_czinger_21c","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4e04dcd-3ad6-492d-9431-a0b99c66f013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b5d0306-32bb-4164-8ae5-1945b68ef3b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210602_11_ezres_fordulatu_v8_es_ket_villanymotor_a_hiperautoban_amiben_egymas_mogott_ulhetunk_czinger_21c","timestamp":"2021. június. 02. 11:21","title":"11 ezres fordulatú V8 és két villanymotor a hiperautóban, amiben egymás mögött ülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd2a3c5-24db-46a9-8bfe-8678d216cc39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 30 darabot adunk ingyen.","shortLead":"Összesen 30 darabot adunk ingyen.","id":"20210603_Magyarorszag_lelegeztetogep_NATO","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cd2a3c5-24db-46a9-8bfe-8678d216cc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c81af2f-6305-4b05-b855-a27a3d01f5cb","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_Magyarorszag_lelegeztetogep_NATO","timestamp":"2021. június. 03. 07:59","title":"Magyarország lélegeztetőgépeket ajándékoz Moldovának és Tunéziának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc905090-4367-4231-8f1b-8654c8a7c2a6","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Ahhoz, hogy egy hitelintézet piacra dobja minősített fogyasztóbarát személyi kölcsönét, a Magyar Nemzeti Bankhoz kell pályázatot benyújtania – ezt eddig hét bank tette meg sikerrel. Az előírt feltételek mellett jövő hónaptól azonban még egy kritériumnak meg kell felelnie a bankoknak, július 1. után ugyanis minden fogyasztóbarát személyi kölcsönnek 100 százalékban online is elérhetőnek kell lennie. Utánajártunk, hogy állnak a bankok egy hónappal a határidő előtt.","shortLead":"Ahhoz, hogy egy hitelintézet piacra dobja minősített fogyasztóbarát személyi kölcsönét, a Magyar Nemzeti Bankhoz kell...","id":"20210603_fogyasztobarat_kolcson_online_bank360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc905090-4367-4231-8f1b-8654c8a7c2a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27aadb4-999d-4cbf-9daa-490a7d35a326","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210603_fogyasztobarat_kolcson_online_bank360","timestamp":"2021. június. 03. 12:52","title":"Nem minden bank áll jól az online hitelezéssel, fontos státuszt bukhatnak július 1-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059577fb-58ec-4783-82e5-9b8713d7e68f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugati, és az orosz vakcina esetében lehet egy oltás után belépni az országba – közölte a horvát belügyminiszter. Magyarország május 5-én kötött különmegállapodást Horvátországgal a védettségi kártya elfogadásáról.","shortLead":"A nyugati, és az orosz vakcina esetében lehet egy oltás után belépni az országba – közölte a horvát belügyminiszter...","id":"20210602_horvatorszag_oltas_utazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=059577fb-58ec-4783-82e5-9b8713d7e68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61558814-e7f8-40a9-ba1d-2eb7370ee979","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210602_horvatorszag_oltas_utazas","timestamp":"2021. június. 02. 16:52","title":"Szerdától már egy oltással is lehet utazni Horvátországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704f24c9-c6f0-48dc-88fc-418c81696d57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnöke nem tartja elképzelhetetlennek, hogy pártja csatlakozik az Európai Néppárthoz a 2022-es választások után.","shortLead":"A Jobbik elnöke nem tartja elképzelhetetlennek, hogy pártja csatlakozik az Európai Néppárthoz a 2022-es választások...","id":"20210603_Jakab_Peter_Karacsony_Gergely_ellenzek_2022","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=704f24c9-c6f0-48dc-88fc-418c81696d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5840a55-114d-48e6-8924-939b2bbd51bf","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_Jakab_Peter_Karacsony_Gergely_ellenzek_2022","timestamp":"2021. június. 03. 08:24","title":"Jakab Péter: Aki engem a leginkább ki tudna egészíteni, az Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c161f232-5a87-4618-871f-ca1b20417341","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demszky Gábor egykori tanácsadója szerint Dobrevvel, Karácsonnyal és Jakabbal is le lehetne győzni minszterelnököt.\r

","shortLead":"Demszky Gábor egykori tanácsadója szerint Dobrevvel, Karácsonnyal és Jakabbal is le lehetne győzni minszterelnököt.\r

","id":"20210603_Bruck_Gabor_Karacsony_Gergely_Dobrev_Klara_elovalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c161f232-5a87-4618-871f-ca1b20417341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364c4b83-72e8-4f8a-949d-e383027e477f","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_Bruck_Gabor_Karacsony_Gergely_Dobrev_Klara_elovalasztas","timestamp":"2021. június. 03. 10:57","title":"\"Orbán Viktor fárad és egyre többet hibázik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]