[{"available":true,"c_guid":"323086ab-89ae-4ca8-8b5c-474801681443","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Békés együttélést és toleranciát szorgalmaznak a muszlim jogvédők, és kérik a hatóságokat, vegyék elejét az esetleges iszlamofób támadásoknak. ","shortLead":"Békés együttélést és toleranciát szorgalmaznak a muszlim jogvédők, és kérik a hatóságokat, vegyék elejét az esetleges...","id":"20210606_iszlam_terrorista_kecskemet_TEK_magyar_iszlam_jogvedo_egyesulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=323086ab-89ae-4ca8-8b5c-474801681443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a961bf-4994-4fb0-b4bd-9c4eb1da3005","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_iszlam_terrorista_kecskemet_TEK_magyar_iszlam_jogvedo_egyesulet","timestamp":"2021. június. 06. 18:40","title":"Iszlámellenes támadásoktól óv a kecskeméti akció után a Magyar Iszlám Jogvédő Egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a41346a-f5ab-4622-a255-66467c3087cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ egyik legjelentősebb elektronikai bérgyártója szerint 2022 közepén-végén szűnhet meg az alkatrészhiány, de van, aki szerint még két év múlva sem lesz jobb a helyzet.","shortLead":"A világ egyik legjelentősebb elektronikai bérgyártója szerint 2022 közepén-végén szűnhet meg az alkatrészhiány, de van...","id":"20210607_chip_alkatreszhiany_autogyartas_elektronika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a41346a-f5ab-4622-a255-66467c3087cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b0b18e-0fc2-43d8-b00d-f97f2f36deea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210607_chip_alkatreszhiany_autogyartas_elektronika","timestamp":"2021. június. 07. 19:17","title":"Még legalább másfél évig tarthat a chiphiány, ami kiütötte a magyar autógyárakat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Üzent a kínai nagykövetség a szombati tüntetés után, lengyel lapok a pápa magyarországi látogatásáról cikkeznek, sok lepattant autót menthet meg a veszélyhelyzet. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Üzent a kínai nagykövetség a szombati tüntetés után, lengyel lapok a pápa magyarországi látogatásáról cikkeznek, sok...","id":"20210607_Radar360_Visszavonuloban_a_kormany_Fudanugyben_fontos_tesztet_nyertek_Merkelek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b11c88-5fba-47b3-8ab8-cb080f8fafc7","keywords":null,"link":"/360/20210607_Radar360_Visszavonuloban_a_kormany_Fudanugyben_fontos_tesztet_nyertek_Merkelek","timestamp":"2021. június. 07. 08:00","title":"Radar360: Visszavonulóban a kormány Fudan-ügyben, fontos erőpróbát nyertek Merkelék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fab4ed3c-e9e8-4db0-9e61-02031c9d6b4b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Felmérés készült a magyarországi famatuzsálemek állapotáról a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen (MATE). A felmérés eredményei szerint a vizsgált egyedek több mint fele (52,3%) jó vagy kitűnő állapotban volt, viszont a fák mintegy 6 százaléka elpusztult.","shortLead":"Felmérés készült a magyarországi famatuzsálemek állapotáról a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen (MATE...","id":"20210606_magyarorszagi_famatuzsalemek_felmeres_mate","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fab4ed3c-e9e8-4db0-9e61-02031c9d6b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61760993-d366-42bd-a2df-6e08088e84ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20210606_magyarorszagi_famatuzsalemek_felmeres_mate","timestamp":"2021. június. 06. 19:03","title":"11 év alatt 45 ezer km-t tett meg a magyar kutató, hogy megtalálja az ország legidősebb fáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb7f5be-2ba6-4557-b1a0-f0ddbcac137e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövetők a templom mellett egy kerítést is és egy autó tükrét is megrongálták.","shortLead":"Az elkövetők a templom mellett egy kerítést is és egy autó tükrét is megrongálták.","id":"20210607_lothard_templom_rongalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=deb7f5be-2ba6-4557-b1a0-f0ddbcac137e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3c7e49-f530-466e-a8f4-a60220d1594e","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_lothard_templom_rongalas","timestamp":"2021. június. 07. 10:01","title":"Fiatalok tomboltak a lothárdi templomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9a4cd5-2cb2-42ea-86cd-9c3e6bea0cbf","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Különszámot szentelt a világhírű magyar tudós életművének a rangos Public Choice folyóirat. A kiadványt nemzetközi hírű közgazdászok, köztük a Nobel-díjas Amartya Sen, illetve politikatudósok mutatták be.","shortLead":"Különszámot szentelt a világhírű magyar tudós életművének a rangos Public Choice folyóirat. A kiadványt nemzetközi hírű...","id":"20210608_Amartya_Sen_Kornai_Janos_Mehrdad_Vahabi_Public_Choice_kulonszam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f9a4cd5-2cb2-42ea-86cd-9c3e6bea0cbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6a6204-4a67-4665-a113-12a8413b4540","keywords":null,"link":"/360/20210608_Amartya_Sen_Kornai_Janos_Mehrdad_Vahabi_Public_Choice_kulonszam","timestamp":"2021. június. 08. 12:00","title":"\"A nagy közgazdászok közt is kiemelkedő\" – Nobel-díjas vitapartnere Kornai Jánosról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72da5b51-5907-444d-ad40-2320f3dfd462","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiverte a biztosítékot a hirdetőknél, no meg persze a Facebooknál is az Apple nemrég bevezetett Alkalmazáskövetés átláthatósága funkciója. A legnagyobb közösségi oldal tulajdonosa még fizetni is hajlandó azért, hogy bizonyítsa, az Apple valójában csak magának kedvez ezzel.","shortLead":"Kiverte a biztosítékot a hirdetőknél, no meg persze a Facebooknál is az Apple nemrég bevezetett Alkalmazáskövetés...","id":"20210607_facebook_szponzoralt_tanulmany_apple_alkalmazaskovetes_atlathatosaga_funkcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72da5b51-5907-444d-ad40-2320f3dfd462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"973f76a2-16a8-4878-b1c8-e26a76da8ebb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_facebook_szponzoralt_tanulmany_apple_alkalmazaskovetes_atlathatosaga_funkcio","timestamp":"2021. június. 07. 12:03","title":"Fizet a Facebook, hogy bizonyítsa az Apple rossz szándékait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb54dea-3d21-403e-a56d-f11ad806265d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyolclemezes dobozban jelent meg John Lennon első szólóanyaga, a Plastic Ono Band.



","shortLead":"Nyolclemezes dobozban jelent meg John Lennon első szólóanyaga, a Plastic Ono Band.



","id":"20210608_John_Lennon_elso_szololemeze_nyolclemezes_dobozban_jelent_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccb54dea-3d21-403e-a56d-f11ad806265d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f3db91-9299-4e51-a167-b428cb0bf2e9","keywords":null,"link":"/kultura/20210608_John_Lennon_elso_szololemeze_nyolclemezes_dobozban_jelent_meg","timestamp":"2021. június. 08. 15:05","title":"Nyolclemezes dobozban jelent meg John Lennon első szólólemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]