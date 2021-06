Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fdcf66be-a170-4075-a789-86b85f547573","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ritkaság egyszerre ennyi modellt azonos körülmények közötti összehasonlításban látni. ","shortLead":"Ritkaság egyszerre ennyi modellt azonos körülmények közötti összehasonlításban látni. ","id":"20210608_Huszonegy_uj_villanyautot_vezettek_vegso_lemerulesig_norveg_tesztelok__ime_az_eredmenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdcf66be-a170-4075-a789-86b85f547573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060ea941-98be-4ba7-8a24-c51625c1ccae","keywords":null,"link":"/cegauto/20210608_Huszonegy_uj_villanyautot_vezettek_vegso_lemerulesig_norveg_tesztelok__ime_az_eredmenyek","timestamp":"2021. június. 08. 13:32","title":"Végső lemerülésig vezettek 21 új villanyautót norvég tesztelők – íme az eredmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c09aa557-89ba-4fe4-95a3-da8488ed5ae5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 25 leggazdagabb amerikai vagyona 2014 és 2018 között 401 milliárd dollárral nőtt, de csak 13,6 milliárd jövedelemadót fizettek be.\r

","shortLead":"A 25 leggazdagabb amerikai vagyona 2014 és 2018 között 401 milliárd dollárral nőtt, de csak 13,6 milliárd jövedelemadót...","id":"20210610_szupergazdagok_milliardosok_ado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c09aa557-89ba-4fe4-95a3-da8488ed5ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c93ee6-e84f-449b-97a3-c488fde17621","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210610_szupergazdagok_milliardosok_ado","timestamp":"2021. június. 10. 05:18","title":"Az amerikai szupergazdagok közül többen nem, vagy alig fizetnek adót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"189a5e2b-54fe-4356-9539-684b21817f6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Kúrián folytatódik a Tiborcz-adó elnevezése miatti per Karácsony Gergely és Tiborcz István között. A főpolgármester azt ígérte, hogy a legdrágább ingatlanok tulajdonosaitól beszedik ezt az adót, Schiffer András pedig, aki Karácsonyt képviseli az eljárásban, a hvg.hu-nak elmondta, a bíróság szerint is közszereplő a miniszterelnök veje, a róla elnevezni kívánt adónem pedig közügy.","shortLead":"A Kúrián folytatódik a Tiborcz-adó elnevezése miatti per Karácsony Gergely és Tiborcz István között. A főpolgármester...","id":"20210608_Karacsony_Tiborcz_Schiffer_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=189a5e2b-54fe-4356-9539-684b21817f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e29174-85ad-431a-9bb0-8a4c5fbd9530","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210608_Karacsony_Tiborcz_Schiffer_birosag","timestamp":"2021. június. 08. 16:17","title":"Karácsony Gergely: Tiborcz István nem győzött a bíróságon, csak döntetlenre mentett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd28ea2-9946-4f66-af9a-42488f52aae6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tihanyban, Alsóörsön és Szántódon a legmagasabbak az árak.","shortLead":"Tihanyban, Alsóörsön és Szántódon a legmagasabbak az árak.","id":"20210608_nyaralo_balaton_ingatlan_arak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbd28ea2-9946-4f66-af9a-42488f52aae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95365ac6-9f85-409e-b30e-d2708a9971a7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210608_nyaralo_balaton_ingatlan_arak","timestamp":"2021. június. 08. 09:47","title":"Brutálisan megdrágultak a nyaralók, a Balatonnál már az 1 milliós négyzetméterár sem ritka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f09f96-bdde-416e-8584-f17e76ae2dce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyugalmazott katolikus püspök szerint annak kell örülni, hogy egyáltalán eljön az egyházfő Budapestre.

","shortLead":"A nyugalmazott katolikus püspök szerint annak kell örülni, hogy egyáltalán eljön az egyházfő Budapestre.

","id":"20210608_ferenc_papa_latogatas_budapest_orban_viktor_ader_janos_beer_miklos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96f09f96-bdde-416e-8584-f17e76ae2dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"423dceac-0146-4a6d-a496-f21293d821eb","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_ferenc_papa_latogatas_budapest_orban_viktor_ader_janos_beer_miklos","timestamp":"2021. június. 08. 18:16","title":"Beer Miklós: Nem szabad politikai felhangot adni a pápalátogatásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Steven Brandenburg azért vette ki a Moderna vakcináját a speciális hűtőből, mert szerinte az átírja az ember DNS-ét.","shortLead":"Steven Brandenburg azért vette ki a Moderna vakcináját a speciális hűtőből, mert szerinte az átírja az ember DNS-ét.","id":"20210609_steven_brandenburg_vedooltas_vakcina_virustagado_oltasellenesseg_moderna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da772b40-2c04-4fe3-9692-de622056d99a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_steven_brandenburg_vedooltas_vakcina_virustagado_oltasellenesseg_moderna","timestamp":"2021. június. 09. 15:03","title":"Három év börtönt kapott az amerikai gyógyszerész, aki 570 adag koronavírus elleni védőoltást tett tönkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779b5c90-9bb0-4bd7-bf74-d6dcaf194efb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hét kórházban is megszűnne az aktív betegellátás az RTL Híradó birtokába jutott dokumentum szerint.","shortLead":"Hét kórházban is megszűnne az aktív betegellátás az RTL Híradó birtokába jutott dokumentum szerint.","id":"20210608_korhazak_szules_betegellatas_mutet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=779b5c90-9bb0-4bd7-bf74-d6dcaf194efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067e57af-36c7-4064-9102-eb534320c334","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210608_korhazak_szules_betegellatas_mutet","timestamp":"2021. június. 08. 18:35","title":"RTL: Komoly kórházi átszervezésre utal egy dokumentum. Van, ahol nem lesz műtét, vagy nappal lehet csak szülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a509a857-b40a-4343-bb79-44fa1273ac7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Folytatódik a Nyugati pályaudvar felújítása, június közepétől egy hónapig nem mehetnek be oda a vonatok.","shortLead":"Folytatódik a Nyugati pályaudvar felújítása, június közepétől egy hónapig nem mehetnek be oda a vonatok.","id":"20210608_nyugati_palyaudvar_lezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a509a857-b40a-4343-bb79-44fa1273ac7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329cf0a8-c01a-42b9-bb15-45c548cc37d7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210608_nyugati_palyaudvar_lezaras","timestamp":"2021. június. 08. 16:38","title":"Egy hónapra lezárják a Nyugati pályaudvart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]