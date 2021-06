Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7a762901-a223-4144-a708-88633e83291b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Súlyos következményei lesznek egyebek mellett a nevelés-oktatásra nézve is a kedden elfogadott törvénynek – állítja a szakszervezet.\r

\r

","shortLead":"Súlyos következményei lesznek egyebek mellett a nevelés-oktatásra nézve is a kedden elfogadott törvénynek – állítja...","id":"20210616_PDSZ_a_homofobtorvenyrol_Szemelyes_tragediak_sorat_indithatja_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a762901-a223-4144-a708-88633e83291b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eefe5b5d-3ef7-45d6-8f31-4ead76c7589a","keywords":null,"link":"/elet/20210616_PDSZ_a_homofobtorvenyrol_Szemelyes_tragediak_sorat_indithatja_el","timestamp":"2021. június. 16. 12:11","title":"PDSZ: Személyes tragédiák sorát indíthatja el a homofóbtörvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9945c1-6a18-48e4-a204-6fc3d0e20ec5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbben ezt igazságtalannak tartanák. ","shortLead":"A legtöbben ezt igazságtalannak tartanák. ","id":"20210616_gyermekvallas_nyugdij_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f9945c1-6a18-48e4-a204-6fc3d0e20ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7070a4c0-26ea-4d15-81aa-e6ef2caf55dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210616_gyermekvallas_nyugdij_kutatas","timestamp":"2021. június. 16. 17:22","title":"A magyarok nem szeretnék, hogy a több gyereket nevelők magasabb nyugdíjat kapjanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da856264-3c3a-46e8-8f97-6c91e9e56c5d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Hamász egyik katonai létesítményét és egy rakétaindító állást vettek célba.","shortLead":"A Hamász egyik katonai létesítményét és egy rakétaindító állást vettek célba.","id":"20210618_Izrael_legicsapas_Gazai_ovezet_gyujtoleggombok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da856264-3c3a-46e8-8f97-6c91e9e56c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ac12ba-fd67-4e0a-b3fe-fc8298ff7d31","keywords":null,"link":"/vilag/20210618_Izrael_legicsapas_Gazai_ovezet_gyujtoleggombok","timestamp":"2021. június. 18. 05:48","title":"Izrael újabb légicsapásokkal válaszolt a Gázai övezetben a gyújtóléggömbök miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b8384b-d476-4bc2-932d-7daab605b1b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Labdarúgó-szövetséghez panasz érkezett a drukkerek transzparensei miatt.","shortLead":"Az Európai Labdarúgó-szövetséghez panasz érkezett a drukkerek transzparensei miatt.","id":"20210616_UEFA_MLSZ_homofob_magyar_szurkolok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8b8384b-d476-4bc2-932d-7daab605b1b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf427e0-0e53-4c79-b330-23583f791fa5","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_UEFA_MLSZ_homofob_magyar_szurkolok","timestamp":"2021. június. 16. 16:23","title":"Az UEFA válaszlépéseket tehet az MLSZ-szel szemben a homofób magyar szurkolók miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2149b23b-7b31-4643-ae4d-e82097136ee3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sol Oriens megerősítette a támadás tényét, de arról nem sok mindent közöltek, mit vagy mit nem loptak el tőlük.","shortLead":"A Sol Oriens megerősítette a támadás tényét, de arról nem sok mindent közöltek, mit vagy mit nem loptak el tőlük.","id":"20210616_sol_oriens_nuklearis_fegyverek_fegyverbeszallito_hackertamadas_hackerek_zsarolovirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2149b23b-7b31-4643-ae4d-e82097136ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"babe83c3-2124-47aa-b9a1-f06c90fd9c99","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_sol_oriens_nuklearis_fegyverek_fegyverbeszallito_hackertamadas_hackerek_zsarolovirus","timestamp":"2021. június. 16. 09:50","title":"A hackerek már nukleáris fegyverbeszállítókat támadnak, az egyiktől nemrég adatokat loptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea2d05-62e1-4e10-a350-0d2cfd7cc5f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Komolyan sírni tudnék” – írta Lilu az Instagramján, miután csont nélkül átment az Országgyűlésen kedden a homofóbtörvényként elhíresült módosító. Csonka András szintén a közösségi médiában adott hangot véleményének.","shortLead":"„Komolyan sírni tudnék” – írta Lilu az Instagramján, miután csont nélkül átment az Országgyűlésen kedden...","id":"20210616_Lilu_es_Csonka_Andras_is_felszolaltak_a_homofobtorveny_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffea2d05-62e1-4e10-a350-0d2cfd7cc5f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01284ad-e38a-45a7-bc2b-982952473723","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Lilu_es_Csonka_Andras_is_felszolaltak_a_homofobtorveny_ellen","timestamp":"2021. június. 16. 09:57","title":"Lilu és Csonka András is felszólalt a homofóbtörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da064af-015e-449f-9dbb-6389e6618766","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb Fortography versenyt hirdetett az Epic Games: a téma ezúttal a földönkívüliek és az UFO-k körül forog, ami nem meglepő, ismerve az új évadot.","shortLead":"Újabb Fortography versenyt hirdetett az Epic Games: a téma ezúttal a földönkívüliek és az UFO-k körül forog, ami nem...","id":"20210616_epic_games_fortography_kihivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3da064af-015e-449f-9dbb-6389e6618766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e188877-bee5-4493-b41c-7a28db830200","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_epic_games_fortography_kihivas","timestamp":"2021. június. 16. 11:03","title":"Feladatot adott ki az Epic Games: készítsen ufós képernyőképeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2669ceea-ac1c-4b83-a89e-1592cfe1f02d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Környezetkárosítással vádolták meg a gitáripart ausztrál kutatók, és nem is alaptalanul. ","shortLead":"Környezetkárosítással vádolták meg a gitáripart ausztrál kutatók, és nem is alaptalanul. ","id":"202124_fenntarthato_gitargyartas_fureszmelodiak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2669ceea-ac1c-4b83-a89e-1592cfe1f02d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e800215d-aa83-4969-977f-f982306696b5","keywords":null,"link":"/360/202124_fenntarthato_gitargyartas_fureszmelodiak","timestamp":"2021. június. 17. 18:00","title":"Szépen szól, de elég zöld-e? Ez most a kérdés a gitároknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]