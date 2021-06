Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"20fdf67c-76d2-4eae-97b4-a08a9c65882e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy embert tűzoltók szabadítottak ki a roncsból.","shortLead":"Egy embert tűzoltók szabadítottak ki a roncsból.","id":"20210619_vaci_ut_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20fdf67c-76d2-4eae-97b4-a08a9c65882e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba26fac6-93c0-412b-8900-887a35de571f","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_vaci_ut_baleset","timestamp":"2021. június. 19. 15:10","title":"Három autó ütközött a Váci úton, egy Suzuki rommá tört","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321c4499-7e7a-4329-9274-48e8e18987c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ejtőernyősöket szállított a gép, edzőrepülésen vettek részt.","shortLead":"Ejtőernyősöket szállított a gép, edzőrepülésen vettek részt.","id":"20210619_Lezuhant_egy_repulogep_Sziberiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=321c4499-7e7a-4329-9274-48e8e18987c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0809dd-c75b-49de-a8dc-8a52f2099ae0","keywords":null,"link":"/vilag/20210619_Lezuhant_egy_repulogep_Sziberiaban","timestamp":"2021. június. 19. 15:31","title":"Lezuhant egy repülőgép Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"114eec09-dc55-444b-bd42-2a100005997d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A focistán elvégzett vizsgálatok negatív eredményt hoztak.","shortLead":"A focistán elvégzett vizsgálatok negatív eredményt hoztak.","id":"20210620_szalai_adam_serules_agyrazkodas_korhaz_kivizsgalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=114eec09-dc55-444b-bd42-2a100005997d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c4fe56-68ae-46c8-a8d2-50042c90566d","keywords":null,"link":"/sport/20210620_szalai_adam_serules_agyrazkodas_korhaz_kivizsgalas","timestamp":"2021. június. 20. 11:18","title":"Nincs komoly baja, akár vissza is térhet Szalai Ádám a németek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9cc489a-83ed-4c45-baa7-6d8a8a2c0bb5","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Bár PS5-re készült, így másfajta gépen nem is indítható, bizonyos értelemben akkor sem áll meg a „konzolos játék” terminusa: a Ratchet & Clank: Rift Apart ugyanis látványban és élményben is nagyon eltér attól, amit a legtöbb playstationös munkacímtől megszoktunk. 