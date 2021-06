Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f3e5cccc-e8f5-4625-ab9b-efc5a9f13e2b","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A masszőrök közül csak azok adhatják be a kérelmet, akik fürdőben dolgoznak. A többieket elutasítják. A dietetikusokról pedig egész egyszerűen elfeledkeztek.","shortLead":"A masszőrök közül csak azok adhatják be a kérelmet, akik fürdőben dolgoznak. A többieket elutasítják. A dietetikusokról...","id":"20210625_allami_tamogatas_onfoglalkoztatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3e5cccc-e8f5-4625-ab9b-efc5a9f13e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d8698d8-3011-4121-ba12-b9759449884b","keywords":null,"link":"/kkv/20210625_allami_tamogatas_onfoglalkoztatok","timestamp":"2021. június. 25. 11:10","title":"Egész szakmák maradtak ki az önfoglalkoztatók egyszeri állami támogatásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edd1d6a-0183-43d5-b870-83fd6a76b0dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk szerint a fiatal férfi elfogásával ugyan a TEK aratta le a babérokat, de az információ, amely a lebukásához vezetett, messziről érkezett.","shortLead":"A Blikk szerint a fiatal férfi elfogásával ugyan a TEK aratta le a babérokat, de az információ, amely a lebukásához...","id":"20210624_kecskemet_iszlamista_laptop_cia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9edd1d6a-0183-43d5-b870-83fd6a76b0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34694fbb-31e4-47ce-8e79-13b283b0e54b","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_kecskemet_iszlamista_laptop_cia","timestamp":"2021. június. 24. 05:45","title":"Külföldön lefoglalt laptop vezetett a kecskeméti iszlamista nyomára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47c8e2d-afe4-48eb-9d3d-9664a7d6eafd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy sanghaji művészeti galériának bocsánatot kellett kérnie, amiért kiállította az erről készült videót.","shortLead":"Egy sanghaji művészeti galériának bocsánatot kellett kérnie, amiért kiállította az erről készült videót.","id":"20210625_Het_oran_keresztul_osztalyozta_a_noket_a_legszebbtol_a_legcsunyabbig_lett_is_botrany_belole","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e47c8e2d-afe4-48eb-9d3d-9664a7d6eafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a0a71f-0233-45d9-b6df-0dc567d9f9f2","keywords":null,"link":"/kultura/20210625_Het_oran_keresztul_osztalyozta_a_noket_a_legszebbtol_a_legcsunyabbig_lett_is_botrany_belole","timestamp":"2021. június. 25. 10:04","title":"Hét órán keresztül osztályozta a nőket a legszebbtől a legcsúnyábbig, lett is botrány belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"António Guterres nem ítélte el egyértelműen a magyar törvényt, de azért utalt arra, mi az álláspontja.","shortLead":"António Guterres nem ítélte el egyértelműen a magyar törvényt, de azért utalt arra, mi az álláspontja.","id":"20210624_ensz_guterres_homofobtorveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3bfd4f9-45fc-463e-8112-de1398525735","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_ensz_guterres_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 24. 17:19","title":"Az ENSZ-főtitkár is megszólalt a magyar melegellenes törvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e03039-54fd-4783-a611-ed7a81e65dac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan, mint ha a végítélet napja jött volna el. De mi is az a szupercella?","shortLead":"Olyan, mint ha a végítélet napja jött volna el. De mi is az a szupercella?","id":"20210625_szupercella_vihar_viharfoto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00e03039-54fd-4783-a611-ed7a81e65dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae7654c-6b28-4b1e-b0e1-f05dfdd2f51e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_szupercella_vihar_viharfoto","timestamp":"2021. június. 25. 20:40","title":"Ez a szupercellák napja: lenyűgöző képek készültek a pénteki vihar alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"030561b1-e28d-42ce-baf3-7bd66d750948","c_author":"Bart István - Muth Dániel","category":"gazdasag.zhvg","description":"Karbonvámot vezetne be az EU: ez a kívülről importált, jelentős széndioxid-kibocsátással előállított termékeket érintené, és nem titkolt célja, hogy az unión kívüli lazább környezetvédelmi előírásoknak köszönhetően olcsóbban, de jóval szennyezőbb módon előállított termékeket ne érje meg behozni. Több ázsiai ország már most protekcionizmust emleget. Hogy érintené ez Magyarországot? Az áram drágulhat, a cementgyártás és acélipar versenyképesebbé válhat. ","shortLead":"Karbonvámot vezetne be az EU: ez a kívülről importált, jelentős széndioxid-kibocsátással előállított termékeket...","id":"20210625_Karbonvammal_kenyszeritene_ki_az_EU_a_globalis_kibocsatascsokkentest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=030561b1-e28d-42ce-baf3-7bd66d750948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eff28a0-33e0-41af-9f15-ab8d17273cbe","keywords":null,"link":"/zhvg/20210625_Karbonvammal_kenyszeritene_ki_az_EU_a_globalis_kibocsatascsokkentest","timestamp":"2021. június. 25. 11:35","title":"Karbonvámmal kényszerítené ki az EU a globális kibocsátáscsökkentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75ed746-ef04-4f2b-9e59-facf5367303e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A kereskedelmi üzemet hat-nyolc tesztüzem előzi majd meg.","shortLead":"A kereskedelmi üzemet hat-nyolc tesztüzem előzi majd meg.","id":"20210625_2029_paks_2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a75ed746-ef04-4f2b-9e59-facf5367303e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45bf350-23c9-4a6b-bf67-6c3d16d3227c","keywords":null,"link":"/kkv/20210625_2029_paks_2","timestamp":"2021. június. 25. 18:47","title":"2029-re ígérik az első új paksi blokk átadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"228b5a5a-59bb-4bf4-a592-75d4662693c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Végülis hazai pálya egy japán autót átalakítani. ","shortLead":"Végülis hazai pálya egy japán autót átalakítani. ","id":"20210623_Japanok_csinaltak_mini_Mercedes_Gosztalyt_a_Suzuki_Jimnybol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=228b5a5a-59bb-4bf4-a592-75d4662693c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc64739-b976-4f0d-8979-daa7790ee527","keywords":null,"link":"/cegauto/20210623_Japanok_csinaltak_mini_Mercedes_Gosztalyt_a_Suzuki_Jimnybol","timestamp":"2021. június. 25. 08:20","title":"Japánok csináltak mini Mercedes G-osztályt a Suzuki Jimnyből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]