[{"available":true,"c_guid":"db2afc09-944d-4ed5-a89a-f85227ff4ede","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Legalább 11 vádemelés történt az alapján, amit a müncheni ügyészségtől megtudott a 444.hu.","shortLead":"Legalább 11 vádemelés történt az alapján, amit a müncheni ügyészségtől megtudott a 444.hu.","id":"20210629_muncheni_nemetmagyar_meccs_szurkolok_vademelesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db2afc09-944d-4ed5-a89a-f85227ff4ede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c7f7ea-2989-44ed-bd73-c69cdfe7ba2b","keywords":null,"link":"/sport/20210629_muncheni_nemetmagyar_meccs_szurkolok_vademelesek","timestamp":"2021. június. 29. 17:45","title":"Náci karlendítésért és rendőrök dobálása miatt is kerültek bajba magyar szurkolók Münchenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1489f79-58c4-4cc1-9bce-cc594f2f04ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók többsége két éven belül 5G-kompatibilis mobilra cseréli telefonját – mutat rá közleményében a Blancco, hozzátéve, hogy az új mobilra adott kedvezményért cserébe sok ügyfél visszaadná régi készülékét a szolgáltatónak, de ebben egyelőre kevés cég látta meg az üzleti lehetőséget.","shortLead":"A felhasználók többsége két éven belül 5G-kompatibilis mobilra cseréli telefonját – mutat rá közleményében a Blancco...","id":"20210628_5g_mobilok_hasznalt_telefonok_szolgaltatoi_kedvezmeny_blancco","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1489f79-58c4-4cc1-9bce-cc594f2f04ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4e9a51-7ace-4003-b963-0b25321d0078","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_5g_mobilok_hasznalt_telefonok_szolgaltatoi_kedvezmeny_blancco","timestamp":"2021. június. 28. 09:03","title":"24 hónapon belül önnek is ilyen telefonja lesz, erre nagyon jó esély van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6f0923-5d4e-4fb1-b7ff-3b38ea9b1e49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte a homofób kiegészítéseket kapott pedofiltörvény nem sértő, és nem is engednek belőle.","shortLead":"Szerinte a homofób kiegészítéseket kapott pedofiltörvény nem sértő, és nem is engednek belőle.","id":"20210628_Szijjarto_Peter_Nem_jogos_hogy_sertve_es_bantva_erzik_magukat_a_homoszexualisok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e6f0923-5d4e-4fb1-b7ff-3b38ea9b1e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f1267e8-233a-476f-9d06-6cc01169302d","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_Szijjarto_Peter_Nem_jogos_hogy_sertve_es_bantva_erzik_magukat_a_homoszexualisok","timestamp":"2021. június. 28. 21:27","title":"Szijjártó Péter: Nem jogos, hogy sértve és bántva érzik magukat a homoszexuálisok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"605056f3-5b50-4f4e-8a4f-965ca2e9ef1c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig pár nap és az egész EU-ban kötelező lesz elfogadni az uniós Covid-igazolványt. 