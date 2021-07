Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8165c8d0-c05e-4894-ad51-603f38bb3733","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig tudott kiszabadulni a lángoló autóból a sofőr.","shortLead":"Alig tudott kiszabadulni a lángoló autóból a sofőr.","id":"20210702_tesla_tuz_pennsylvania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8165c8d0-c05e-4894-ad51-603f38bb3733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7320d276-1754-4b94-94c8-9238e3a1957e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210702_tesla_tuz_pennsylvania","timestamp":"2021. július. 02. 19:12","title":"Kigyulladt egy pár napos Tesla, miközben a tulajdonosa vezette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b2c3b1-f0eb-49b3-b1f3-bb362f6cfda0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Munkáspárt elnöke egy interjúban mondta ezt. Thürmer szerint az Európai Unió bármikor összeomolhat.","shortLead":"A Munkáspárt elnöke egy interjúban mondta ezt. Thürmer szerint az Európai Unió bármikor összeomolhat.","id":"20210704_thurmer_gyula_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48b2c3b1-f0eb-49b3-b1f3-bb362f6cfda0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37a710b-c455-4fba-9863-4f6036722750","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_thurmer_gyula_orban_viktor","timestamp":"2021. július. 04. 11:58","title":"Thürmer Gyula: Orbán Viktor bölcsebb, mint az összes nyugat-európai politikus együttvéve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e2571cb-483c-4f6f-a94d-760fcfca7454","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bealkonyult az olasz Lega terveinek, az új európai jobboldali pártcsoport valószínűleg nem jön létre, annyira nem akarja senki más - írja oldalán a római lap. A dolog főleg Salvininek fontos, aki Európában egyre veszít a mozgásteréből. Meloni is csak azért írta alá pénteken a közös chartát, mert Orbán meggyőzhette.","shortLead":"Bealkonyult az olasz Lega terveinek, az új európai jobboldali pártcsoport valószínűleg nem jön létre, annyira nem...","id":"20210703_Repubblica_Orbanek_uj_partcsoportja_valoszinuleg_mar_meg_is_halt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e2571cb-483c-4f6f-a94d-760fcfca7454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870d2404-9e57-4390-b8b2-b8e67b9a8933","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_Repubblica_Orbanek_uj_partcsoportja_valoszinuleg_mar_meg_is_halt","timestamp":"2021. július. 03. 09:49","title":"Repubblica: Orbánék új pártcsoportja már halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02c0115-c3d9-43d2-860f-3050663b38d3","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Azt még a Fidesz kommunikációja is elismeri, hogy a melegellenes törvény már kezelhetetlen hullámokat vet az EU-ban. Abban még reménykedhetnek, hogy a nemzetközi támadásra hivatkozva itthon profitálnak belőle, ám szakértők ennek az ellenkezőjét állítják: szerintük többet árt a kormánynak, mint használ. Valószínűleg Orbán most óvatosan kihátrál az ügyből, miután látja, hogy nem ez lesz a nyerő téma a 2022-es választásra.","shortLead":"Azt még a Fidesz kommunikációja is elismeri, hogy a melegellenes törvény már kezelhetetlen hullámokat vet az EU-ban...","id":"20210703_Orban_Brusszel_homofobtorveny_visszavonulas_EU_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a02c0115-c3d9-43d2-860f-3050663b38d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8add743-e943-40b0-843d-5266bb126e4e","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_Orban_Brusszel_homofobtorveny_visszavonulas_EU_Magyarorszag","timestamp":"2021. július. 03. 07:00","title":"Elszámította magát Orbán a melegellenes törvénnyel, már kevés lesz a pávatánc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6e91ec0-7b68-45e6-96c3-6e082846db3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A februárban Győrben lekapcsolt férfi búcsúlevele alapján túlságosan súlyosnak találta az ítéletét.","shortLead":"A februárban Győrben lekapcsolt férfi búcsúlevele alapján túlságosan súlyosnak találta az ítéletét.","id":"20210703_pedofil_buntett_ongyilkos_borton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6e91ec0-7b68-45e6-96c3-6e082846db3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301aeb29-2a86-4be1-ae34-ac3baf51a2ac","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_pedofil_buntett_ongyilkos_borton","timestamp":"2021. július. 03. 13:55","title":"Öngyilkos lett egy pedofil bűntett miatt 9 évre ítélt férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2fde254-5d03-4119-8b2e-b8b6d3900d6b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az évek óta tartó nagyon laza fiskális és monetáris politika oda vezethet, hogy egy adósságválsággal megspékelt stagfláció jön létre – jósolja Nouriel Roubini, aki már 2008-ban is előre látta a globális pénzügyi válságot.","shortLead":"Az évek óta tartó nagyon laza fiskális és monetáris politika oda vezethet, hogy egy adósságválsággal megspékelt...","id":"20210702_Oriasi_bajra_figyelmeztet_Roubini_ehhez_kepest_semmiseg_volt_a_2008as_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2fde254-5d03-4119-8b2e-b8b6d3900d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbf5a26-9251-4176-a4aa-fb67c8c485d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210702_Oriasi_bajra_figyelmeztet_Roubini_ehhez_kepest_semmiseg_volt_a_2008as_valsag","timestamp":"2021. július. 02. 13:39","title":"Óriási bajra figyelmeztet Roubini, amihez képest szinte semmiség volt a 2008-as válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f9bef0-aed5-41b5-bfe9-e4b1d0ba11bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook rendszerüzenetekkel figyelmeztetné a felhasználókat arra, hogy erőszakos, káros tartalmakkal találkozhatnak.","shortLead":"A Facebook rendszerüzenetekkel figyelmeztetné a felhasználókat arra, hogy erőszakos, káros tartalmakkal találkozhatnak.","id":"20210702_facebook_szelsoseges_tartalmak_felhasznalo_segitseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76f9bef0-aed5-41b5-bfe9-e4b1d0ba11bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d62f8d-3ea0-4b14-bdbe-f0eeed3158df","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_facebook_szelsoseges_tartalmak_felhasznalo_segitseg","timestamp":"2021. július. 02. 16:03","title":"Új funkciót tesztel a Facebook, jobb hely lehet a közösségi oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b240c2d-2c11-48e1-adca-f98c8592c613","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A megnyitók történetében először minden ország egy-egy női és férfi sportolója együtt viheti majd a nemzeti lobogót.","shortLead":"A megnyitók történetében először minden ország egy-egy női és férfi sportolója együtt viheti majd a nemzeti lobogót.","id":"20210704_tokioi_olimpia_megnyito_magyar_zaszlo_mohamed_aida_cseh_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b240c2d-2c11-48e1-adca-f98c8592c613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91207eee-e873-4c87-925f-1f7982a1fbda","keywords":null,"link":"/sport/20210704_tokioi_olimpia_megnyito_magyar_zaszlo_mohamed_aida_cseh_laszlo","timestamp":"2021. július. 04. 09:52","title":"Eldőlt, kik viszik a magyar zászlót az olimpia megnyitóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]