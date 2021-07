Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9a094962-f6f8-4876-97b2-56b8a18d9d54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava úgy tudja, hogy az alapvetően fideszes eseményre nem mindenki kapott meghívót a parlamenti frakcióból.","shortLead":"A Népszava úgy tudja, hogy az alapvetően fideszes eseményre nem mindenki kapott meghívót a parlamenti frakcióból.","id":"20210705_fidesz_kotcsei_piknik_talalkozo_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a094962-f6f8-4876-97b2-56b8a18d9d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5322480-4aee-42ff-8422-f51a983bed42","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_fidesz_kotcsei_piknik_talalkozo_orban_viktor","timestamp":"2021. július. 05. 07:26","title":"Már szerveződik a kötcsei piknik, ahol a kiválasztottak Orbánnal főzőcskézhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733d5fd2-5cce-458e-929f-656ea66e4a3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ukrán származású Volodimir Kvasuk a Microsoft céges rendszerében talált hibát kihasználva Xbox-ajándékkártyákat szerzett és adott tovább bitcoinért. 